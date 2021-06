https://mundo.sputniknews.com/20210617/analista-reunion-entre-putin-y-biden-represento-dialogo-entre-rusia-y-paises-aliados-a-eeuu-1113295146.html

Analista: reunión entre Putin y Biden representó diálogo entre Rusia y países aliados a EEUU

Analista: reunión entre Putin y Biden representó diálogo entre Rusia y países aliados a EEUU

BOGOTÁ (Sputnik) — El encuentro entre Vladímir Putin y Joe Biden, en Ginebra, representó el diálogo abierto entre Rusia y una serie de países de los que EEUU... 17.06.2021, Sputnik Mundo

Agregó que "la posición que adoptó Biden ante Putin no fue sólo una posición unilateral como presidente de Estados Unidos, sino que representó los intereses de sus socios más poderosos a nivel mundial", agregó Jiménez Julio, director del programa Panorama, de Emigrados Tv, y periodista para Euskal Herria, en Bilbao, y Radio Sans Chaine, en Suiza.Aunque las principales conclusiones del encuentro fueron que tanto Putin como Biden acordaron el regreso de sus respectivos embajadores y la posibilidad de que Rusia y EEUU puedan canjear a sus ciudadanos presos, Jiménez Julio consideró que ambas noticias tomarán un tiempo en llevarse a cabo."El anuncio del regreso de los embajadores de ambos países a sus respectivas sedes muestra la apertura de un proceso que no será fácil, que no es a corto plazo, para generar confianzas entre los equipos de trabajo", señaló.De hecho, en una rueda de prensa posterior a la reunión, Putin aseguró que los embajadores "regresarán a su lugar de trabajo", pero no precisó cuándo, ya que es "una cuestión puramente técnica".Las relaciones diplomáticas bilaterales eran especialmente tensas luego de que Biden calificó a Putin de "asesino", por lo que en marzo Rusia llamó a consultas a su embajador en EEUU, Anatoli Antónov, y dijo que su par estadounidense en Moscú, John Sullivan, debería regresar a Washington.Sullivan salió de Moscú en abril, luego de que ambos países anunciaron una serie de sanciones y de expulsiones de diplomáticos.Respecto del intercambios de presos, el analista político señaló que el tema será más dilatado aún, si se considera que "para llegar a esa instancia es preciso que ambas naciones negocien otros puntos primero".Al referirse sobre el tema ante la prensa, Putin señaló que "se puede llegar a determinados compromisos", y agregó que "el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de Estados Unidos trabajarán en esa dirección".Según el Servicio Federal Penitenciario de Rusia, en la actualidad 17 ciudadanos estadounidenses permanecen recluidos en prisiones rusas, por lo que se espera que tras las conversaciones, que fueron "absolutamente constructivas", como lo dijo Putin, tales presos puedan ser intercambiados por los rusos presos en EEUU.Rusia considera que sus ciudadanos deben cumplir las penas de cárcel en su territorio, por lo que cuestiona el proceder de EEUU contra sus ciudadanos.

