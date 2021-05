https://mundo.sputniknews.com/20210530/peru-anti-comunismo-y-anti-fujimorismo-a-dias-de-las-elecciones-presidenciales-1112695066.html

Perú: anti-comunismo y anti-fujimorismo a días de las elecciones presidenciales

Sábado a la tarde, una caravana de autos en apoyo a Keiko Fujimori recorre el distrito de Lince, en Lima, capital de Perú. Llevan la bandera roja y blanca nacional, afiches contra el comunismo, el terrorismo, a favor de la democracia y de la candidata presidencial. Algunas personas se detienen en las esquinas para filmar con un teléfono, mostrar su apoyo."Votaré por Keiko porque no queremos un país que sea comunista", dice una señora que aplaude mientras pasan los autos. Un señor se acerca a defender a la candidata: "el gobierno del padre de ella [Alberto Fujimori] fue muy bueno, nos sacó de una crisis terrible, ahora estamos en otra crisis terrible y la que va a sacarnos es ella".El clima de campaña se vive con fuerzas en estos últimos días antes de la segunda vuelta del seis de junio, cuando se enfrentarán Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre. En las paredes de Lima se ven afiches a favor de cada candidato, pintadas contra uno y otro, se percibe la cercanía de una votación que será determinante para el país.La movilización a favor de Fujimori sigue luego en el distrito del Cercado de Lima, centro histórico de la ciudad. Las consignas son, sobre todo, contra las dos ideas fuerzas que se repiten una y otra vez: el comunismo y el terrorismo que, según quienes están, traería un gobierno de Castillo. "Voy a votar por la libertad, me da miedo no tener libertad, no tener democracia, no tener trabajo, que mis hijos coman de la basura, vivan en una Venezuela", dice Juan Carlos León, un joven de 34 años, ingeniero mecánico. Carga un cartel donde se lee: "no al comunismo, al hambre, a la muerte, a la pobreza". León está movido, antes que nada, para frenar lo que, está convencido, traería Castillo. Esa es la razón que lo lleva a votar a Fujimori, pero, explica, no a apoyarla. Su caso es, se escucha, el de muchas personas: anti-Castillo antes que a favor de Fujimori. En ese mismo momento, a pocas cuadras, tiene lugar una movilización inversa: anti-fujimorista. Fujimori nunca más"Digo no a Keiko porque la señora no tiene moral, desde la época de su padre han abusado del pueblo peruano, han esterilizado mujeres sin consentimiento, han matado a estudiantes universitarios, han matado jóvenes, han vendido muchas empresas de nuestro país, el señor Fujimori ha cambiado la Constitución a su favor”, dice Rosa Elvira, una maestra de 55 años.Elvira está en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, en la movilización que se opone a la candidatura de Fujimori. Hasta allí llegan también personas que la respaldan, la situación es tensa, una muestra de la polarización que se vive en el país. Elvira votará convencida por Castillo:La manifestación llamada "Keiko no va" es una antesala de la nueva gran marcha nacional que, según se espera, tendrá lugar el próximo martes a nivel nacional. La anterior tuvo lugar el sábado 22 de mayo, expresándose un gran rechazo tanto a Alberto Fujimori, quien fue presidente desde 1990 al año 2000, como a su hija, quien estuvo dos veces en prisión preventiva entre el 2018 y el 2020 por acusaciones de lavado de dinero.No es la primera vez que la hija del ex presidente, condenado a 25 años de cárcel, llega a segunda vuelta: lo hizo en el año en el 2011 ante Ollanta Humala, y en el 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Ambos mandatarios fueron luego, también, acusados de corrupción, al igual que todos los presidentes desde el año 2001. Castillo es una novedad en ese mapa: proviene de la experiencia organizativa de las "rondas campesinas", el trabajo como maestro, la participación en el gremio, donde fue conocido a nivel nacional por su liderazgo en la huelga del magisterio del año 2017. Su victoria en la primera vuelta electoral del pasado 11 de abril, con 18.92% no fue anticipada por la mayoría de los analistas. Viste sombrero, el símbolo de campaña es un lápiz, y tiene un respaldo popular grande que se expresa en el país a lo largo de la campaña, como durante este sábado, en la ciudad de Arequipe. Clases y númerosNacho trabaja como taxista en Lima, lo hizo primero en una empresa privada, ahora por su cuenta, a través de una red de contactos, en particular de personas de clase media, o media alta. "Una señora me dice que ya tiene el pasaje comprado para irse del país si gana Castillo", cuenta. Su mujer que es abogada, los círculos de amigos, las personas que traslada, todos, dice, votarán a Fujimori. Reúnen dos características centrales de la base votante de la candidata: viven de la capital, donde tiene mayor intención de votos, y pertenecen a clases medias. Muchos modelos de autos presentes en la caravana de la candidata reflejan la posición social elevada de una parte de quienes la apoyan.Los números, a una semana de la contienda, muestran una ventaja a favor de Castillo, con una diferencia que varía según las encuestas. Así, por ejemplo, la empresa Datum, sitúa al candidato de Perú Libre con 42.6% de intención de voto contra 41.7% de la candidata de Fuerza Popular. La encuestadora Ipsos, en cambio, arroja 51.1% a 48.9%, siempre a favor del primero, y el Instituto de Estudios Peruanos, por su parte, marca 40.3% contra 38.3%.El primer lugar ha estado a favor de Castillo durante toda la campaña de segunda vuelta, con descenso en las distancias en el final de campaña, según las encuestadoras. Su apoyo se manifiesta con fuerza en el interior del país, como en el norte, de donde es originario, a la vez que en los barrios populares de Lima, donde realizó actividades en días recientes. El candidato de Perú Libre parece lograr una movilización social masiva en un contexto de crisis política, institucional y una fuerte desigualdad social. En el país estuvieron al frente de la presidencia cuatro mandatarios en cuatro años, en noviembre detonó una masiva movilización que no se había visto en muchos años, seguida luego de un paro agrario. La elección del domingo seis de junio sucede en un contexto de crisis fuera de lo común.Unidades"El Perú se ha convertido en un nuevo epicentro de la batalla contra el comunismo y de su nefasto discurso, una retórica que solo pretende enfrentar a mis compatriotas, dividiéndoles entre ricos y pobres, con un afán perverso de promover una lucha de clases que les permita hacerse del poder y perpetuarse en el gobierno de una manera indefinida", afirma Fujimori en una intervención grabada para un evento organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, encabezada por Mario Vargas Llosa.El escritor peruano, quien en 1990 había competido contra Alberto Fujimori, fue uno de los primeros mostrar su apoyo por Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Es el "primer peruano en deponer cualquier discrepancia", afirmó Fujimori en una conversación entre ambos, transmitida pocos días atrás. Vargas Llosa en el 2016 había llamado a votar contra ella afirmando que su victoria sería una "catástrofe" ya que supondría “una suerte de reivindicación de la dictadura” de su padre.Fujimori reúne apoyos por parte de diferentes sectores de la derecha nacional e internacional. El sábado, por ejemplo, llegó al país el dirigente político venezolano Leopoldo López, prófugo en España desde el 2020, a hacerle público su apoyo. La campaña en Perú, al igual que la de Ecuador donde ganó Guillermo Lasso el pasado 11 de abril, es vista por numerosos actores como parte de una disputa regional entre fuerzas de derecha y sectores de izquierda o progresistas.Castillo, por su parte, selló el 5 de mayo un acuerdo con Verónika Mendoza, una de las principales figuras del progresismo, que obtuvo 7.86% en la primera vuelta del 11 de abril pasado. Mendoza afirmó recientemente que en la elección del domingo 6 se juega "seguir el ciclo de la corrupción o abrir un camino de cambio en democracia". Se espera que en los últimos días antes de las elecciones tengan lugar grandes movilizaciones de apoyo a ambos candidatos, así como también de rechazo, como la movilización nacional contra Fujimori prevista para el martes. A su vez, el debate de este domingo en la noche será un punto importante para las posibilidades de victoria. Perú vive una de sus elecciones más polarizadas, algo que puede percibirse en las calles de la capital, en los debates, ánimos y paredes.

