https://mundo.sputniknews.com/20210520/anticomunista-la-insolita-alianza-detras-de-keiko-fujimori-1112391556.html

"Anticomunista", la insólita alianza detrás de Keiko Fujimori

"Anticomunista", la insólita alianza detrás de Keiko Fujimori

La candidata a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, logró tejer una red de alianzas basada en el miedo a la "izquierda" y el "comunismo" para vencer a su... 20.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-20T21:23+0000

2021-05-20T21:23+0000

2021-05-20T21:23+0000

américa latina

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

perú

keiko fujimori

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1112391486_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_8958d98d7ab25e0f1d642a4de94c3613.jpg

Las alianzas electorales conquistadas en las últimas semanas por los candidatos a la Presidencia de Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, parecen mucho más centradas en evitar la victoria del contrincante que en ideas similares. Mientras el antifujimorismo es pieza clave de los respaldos a Castillo, Fujimori recolecta apoyos basados mucho más en el temor a un gobierno de izquierda que en simpatías propias.Apenas una semana después de haber obtenido el segundo lugar en la primera vuelta del 11 de abril, Keiko Fujimori comenzó a allanar el camino para lograr acuerdos con otros partidos políticos y organizaciones sociales. Ya desde ese momento, buscó construir una imagen conciliadora, supuestamente opuesta a un perfil más combativo de su contrincante, de marcada identidad izquierdista."La opción no es confrontar, la opción no es la lucha de clases como la ha planteado el señor Pedro Castillo. La única opción es el reencuentro del bicentenario", lanzó Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular.El llamado de Fujimori logró convocar a varios de los partidos de perfil conservador del sistema político peruano.Uno de los primeros respaldos llegó desde Victoria Nacional, el partido liderado por el exfutbolista George Forsyth, quien había intercambiado cuestionamientos con Fujimori durante la campaña. Si bien Forsyth y la candidata nunca se reunieron, Victoria Nacional emitió un comunicado el 2 de mayo explicitando su apoyo a la candidata.El comunicado señala varios campos en los que Perú debe mejorar pero aclara que el partido "tiene la convicción de respaldar la continuidad del modelo económico que nos ha llevado por el camino del desarrollo en los últimos años".Victoria Nacional no especificó razones programáticas para apoyar a Fujimori —y de hecho aclaró que nunca mantuvo un encuentro con la candidata y no existió "ningún compromiso de por medio"— pero asegura que "es momento de romper con el continuo resentimiento, el odio y el anti, que solo nos llevan a la degradación como sociedad".Alianza Para el Progreso, otro partido de signo conservador y cuyo líder es el excongresista César Acuña, fue más explícito en sus posicionamientos, al señalar que su apoyo a Fujimori obedece a que Castillo "propone acciones que atentan contra el Estado constitucional de derecho y constituyen un grave riesgo para nuestra democracia, las libertades civiles y el equilibrio de poderes".Para ser más gráfico, el partido añade que las políticas que Castillo presuntamente aplicaría "condenarían a todos los peruanos al atraso, el subdesarrollo y la pobreza".Para partidos como Alianza para el Progreso, el apoyo a Keiko Fujimori entra en contradicción con su pasado de rechazo a los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la actual candidata y enviado a prisión por varios delitos de corrupción. En una reciente entrevista, el secretario general del partido, Luis Iberico, intentó justificar cómo su partido pasó de ser antifujimorista a respaldar a la hija del exmandatario.Desde el Partido Popular Cristiano, una formación político existente desde los años sesenta pero de peso menor en la actualidad, también se manifestó el apoyo a Fujimori a pesar de las diferencias. El 2 de mayo, el partido manifestó su respaldo a pesar de que "preocupa de Fuerza Popular su pasado de vulneraciones democráticas, contra las que hemos luchado en su momento, y su comportamiento en este quinquenio, cuyas consecuencias sufrimos hasta hoy".Aún así, el PPC rechazó "la alternativa marxista leninista manifestada en el plan de Gobierno de los señores Cerrón y Castillo". En ese sentido, el partido señaló que el programa económico de Castillo "sigue la vieja consigna comunista de estatizar los medios de producción, lo que en todas partes donde se ha aplicado, ha generado miseria, multiplicado la corrupción, destruido la productividad, eliminado puestos de trabajo, desaparecido el ahorro, con lo que es imposible la riqueza que el Perú quiere generar".López Aliaga, el extremo de pedir "muerte a Castillo"Mucho más explícito había sido antes Rafael López Aliaga, un empresario que supo ser la sorpresa en las encuestas con su partido Renovación Popular y su perfil ultraconservador y religioso. Apenas una semana después de haber quedado tercero en la elección, a tan solo 2 puntos de Fujimori, López Aliaga llamó a apoyar a la candidata, a quien consideró "el mal menor".No fue el único exabrupto de López Aliaga en su campaña por Keiko: durante un acto público gritó frente a sus seguidores: "Muerte al comunismo, muerte a (Vladimir) Cerrón, muerte a (Pedro) Castillo", en referencia al candidato a la Presidencia peruana y al fundador de Perú Libre.Esas palabras fueron interpretadas como una amenaza de muerte desde los sectores que respaldan a Castillo y hasta ameritaron una denuncia. La repercusión obligó a Keiko Fujimori a desmarcarse de las declaraciones, asegurando que el líder de Renovación Popular "se excedió"."Agradezco a Rafael López Aliaga y sus militantes por el respaldo que él ha anunciado, pero yo, en lo personal, no le deseo la muerte a nadie, mi objetivo es declararle la muerte a la pandemia, al hambre, a la pobreza, a la desigualdad y a la indiferencia", debió aclarar Keiko en una entrevista en el programa televisivo Panorama.

https://mundo.sputniknews.com/20210519/candidata-fujimori-niega-que-seleccion-de-futbol-de-peru-apoye-su-candidatura-1112350465.html

https://mundo.sputniknews.com/20210518/candidato-izquierdista-a-presidencia-de-peru-presenta-equipo-tecnico-1112321120.html

https://mundo.sputniknews.com/20210519/campana-contra-el-comunismo-en-peru-se-balancea-al-borde-de-la-cornisa-de-la-legalidad-1112350258.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro castillo, elecciones generales en perú (2021), perú, keiko fujimori