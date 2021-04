https://mundo.sputniknews.com/20210413/cuales-son-los-motivos-de-peru-para-apoyar-a-castillo-1111102956.html

¿Cuáles son los motivos de Perú para apoyar a Castillo?

Al día siguiente de las elecciones generales, gran parte de la población peruana se pregunta todavía quién es Pedro Castillo, el maestro de escuela rural que

Al día siguiente de las elecciones generales, gran parte de la población peruana se pregunta todavía quién es Pedro Castillo, el maestro de escuela rural que —imprevistamente para las encuestas— ganó la primera vuelta y disputará la presidencia el próximo 6 de junio, contra un candidata o candidato aún por aclarar, mientras continúa el conteo de votos.Sputnik consultó al candidato a congresista por Perú Libre (posiblemente electo) y dirigente del magisterio limeño, Edgar Tello; y al antropólogo Alberto Chirif, quien estudió profundamente las raíces indígenas del país. Desde sus visiones, explicaron el fenómeno de Castillo, quien podría ser el primer presidente docente y agricultor en la historia de la república.En la noche del 12 de enero, con el 92% de actas escrutadas por el Órgano Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato a la presidencia de Perú Libre pasaba cómodamente a la segunda vuelta, con el 18,9% de los votos. Hasta ese momento, estaba en segundo lugar Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 13,3%.Durante la campaña electoral Castillo se mantuvo invisible para las encuestas, que se realizaron en las ciudades, telefónicamente, y a un universo no mayor de 2.000 personas. Pero no tomaron en cuenta el sentir de cientos de comunidades indígenas y campesinas, que reúnen al 20% de la población peruana, de 32 millones de habitantes.Ese porcentaje, que mayoritariamente apoyó a Castillo, fue determinante para direccionar el resultado del 11 de abril y llevar a segunda vuelta a un candidato identificado con la izquierda, en cuya campaña propuso insistentemente redactar una nueva Constitución, que por primera vez incluya a todos los sectores sociales.En las próximas semanas, hasta el 6 de junio, Castillo tiene la titánica tarea de sumar adhesiones en las ciudades, donde aún es escasamente conocido. Tiene enfrente un panorama político fragmentado, que se expresó en las 18 diversas candidaturas que compitieron el pasado domingo 11 de abril.¿Por qué ganó Castillo?"El pueblo está cansado de tanta explotación, de tanto saqueo de los recursos naturales. El pueblo está indignado de ver siempre a los políticos tradicionales rondar entre ellos y continuar con la misma política neoliberal", dijo Tello a Sputnik. El candidato a congresista por Perú Libre aguardará a los resultados finales del ONPE para recién declararse "electo".Como dirigente del magisterio, Castillo lideró la huelga de 2017 contra el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por mejores salarios y condiciones laborales. Si bien en esa ocasión no lograron imponerse en su reclamo, el candidato de Perú Libre se presentó ante la población como un hombre de decisiones firmes y comprometido en hacer valer su palabra.Es una figura que tiene aceptación, porque el electorado "está buscando nuevos líderes, que asuman la gran responsabilidad de encarar los cambios que nuestro país necesita. Eso se ha expresado ayer, dando respaldo mayoritario a Perú Libre", consideró Tello.Apoyo docenteEl candidato a congresista destacó que "por primera vez en la historia de nuestro país un profesor podría ser presidente. Eso da una mayor identificación y un mayor compromiso entre los trabajadores de la educación para sacar a Perú del atraso".La propuesta insignia de Perú Libre está en la nueva Constitución. La plantean como la solución a gran parte de los problemas del país, que se alcanzarían mediante la nacionalización de los recursos estratégicos, como el gas, el agua y la electricidad.Para Tello, los esfuerzos se deben destinar primeramente a la atención de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, que desde marzo de 2020 causó 1,6 millones de contagios y más de 150.000 muertes, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).En el Congreso, Perú Libre podría conseguir aproximadamente el 20% de congresistas, sobre un total de 130. Para avanzar en su plan de convocar a una Asamblea Constituyente, necesitará los votos de otros sectores progresistas, como Juntos por Perú, quien postuló a Verónika Mendoza como presidenta y hasta ahora obtuvo el 7,8% de votos.También necesitaría sumar el apoyo de los congresistas de Yonhy Lescano, de Acción Popular, que suman el 10% de votos. Aunque esta agrupación se define como de centro, su candidato presidencial se refirió en varias ocasiones a la necesidad de elaborar una nueva Constitución.En el bando de enfrente, quedarían los congresistas de Fujimori, junto con los de Renovación Popular (de Rafael López Aliaga) con el 8% y Avanza País (de Hernando de Soto), con el 6,8%. Estos partidos prevén aliarse en la segunda vuelta. Tienen en común que reivindican la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), así como la Constitución elaborada por su Gobierno en 1993, que sigue vigente e instauró el modelo neoliberal en Perú."Nuestro país requiere iniciativas legislativas que beneficien a toda la población. Ahí veremos quiénes se suman, porque tenemos que trabajar en beneficio de todos los peruanos y no de algunos sectores", dijo.Y agregó: "Hacemos un llamado a la gran unidad de todas las fuerzas políticas, para sacar adelante a todos los peruanos y a nuestro país".El voto por Castillo en las áreas ruralesAlberto Chirif estudió Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde 1970 trabaja con pueblos indígenas, fundamentalmente de la Amazonía peruana. En este lapso publicó decenas de libros e investigaciones.Sobre el resultado de las elecciones del domingo 11 de abril, presentó reparos ante ambos candidatos. Principalmente contra la hija de Alberto Fujimori, pero también contra Castillo, quien aún no estaría preparado para desempeñarse en la presidencia del país. De todos modos, reconoció que el candidato de Perú Libre tiene amplias chances de ganar el próximo 6 de junio.Para Chirif, en estas elecciones "ha primado un tema de identidad. Castillo es un hombre de pueblo, es un rondero, un campesino", explicó. Y especificó que "los ronderos acá fueron gente que comenzó organizándose para evitar el robo de ganado de las comunidades. Pero cambiaron en la época de Sendero Luminoso", el grupo armado que cundió en las décadas del '80 y '90. En ese momento, los ronderos pasaron a enfrentar a los guerrilleros, ante la desprotección estatal.Castillo "es un personaje que se parece a los peruanos. Suena como una apreciación tonta, pero no lo es", comentó Chirif. Y precisó que en las elecciones de 1990, cuando se enfrentaron Fujimori y Mario Vargas Llosa "la gente prefirió a Fujimori, porque al final un descendiente de japoneses se parece más a un peruano promedio que un blanco como Vargas Llosa", quien fue premio Nobel de Literatura en 2010.Ese factor, sumado a la arrogancia que destilaba el escritor (según Chirif) determinó el ascenso de Fujimori."Creo que en este caso se ha vuelto a repetir este fenómeno de identidad. Además, Pedro Castillo es un profesor rural, y la gente también premia el mérito de que alguien muy modesto compita por la presidencia de Perú", evaluó el antropólogo ante Sputnik.Según Chirif, el crecimiento de Castillo también manifiesta el hartazgo de la población peruana con las formas tradicionales de hacer política.De acuerdo con los sondeos a boca de urna, Castillo ganó en 17 de los 26 distritos que tiene Perú. Pero —reparó Chirif— son regiones donde la población no es tan alta como en las ciudades, por lo cual no influyen mucho en los resultados finales.No obstante, "es tal el arraigo que parece tener Castillo en tantas regiones rurales, que yo puedo pensar que podría ganar. El gran interrogante es qué pasará con la institucionalidad en este país si él ganara", repuso el investigador.

