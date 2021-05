https://mundo.sputniknews.com/20210528/peru-el-atentado-agudiza-la-polarizacion-a-dias-de-las-elecciones-1112649239.html

Perú: "el atentado agudiza la polarización a días de las elecciones"

Perú: "el atentado agudiza la polarización a días de las elecciones"

Tras la matanza perpetuada en el distrito de Vizcatán, el investigador Carlos Paredes, dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las implicaciones... 28.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-28T11:20+0000

2021-05-28T11:20+0000

2021-05-28T11:20+0000

gps internacional

pedro castillo

pandemia de coronavirus

perú

atentado

keiko fujimori

reunión

fernando henrique cardoso

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112649214_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_9f6bed1cc72fb917405af0ce2260326e.jpg

Perú: "el atentado agudiza la polarización a días de las elecciones" Perú: "el atentado agudiza la polarización a días de las elecciones"

La candidata derechista, Keiko Fujimori, rechazó las insinuaciones de su contrincante, Pedro Castillo, en torno a una eventual vinculación con el atentado que dejó un saldo de 14 muertos en el distrito de Vizcatán. Al respecto, "estamos ante dos fuerzas que según sus antecedentes, se relacionan con los peores momentos de confrontación social, política y económica del país", sostuvo.Las últimas encuestas destacan el favoritismo de CastilloEste hecho se da en un contexto electoral singular, "ya que las últimas encuestas han indicado que, mientras el candidato izquierdista ha llegado a un piso electoral, la candidata derechista no ha podido superar su techo", indicó Paredes. En este marco, "este factor ha generado una respuesta de algunos de los sectores que apoyan a Fujimori, particularmente la Coordinadora Republicana, que están viendo un panorama que intentan frenar por vías no electorales", añadió. Por su parte, la zona donde fue perpetuada esta matanza en la que murieron 14 civiles, el distrito de Vizcatán, "se destaca por el desarrollo del narcotráfico, con presencia de fuerzas remanentes del Sendero Luminoso", explicó. Frente a un escenario electoral que ubica a Castillo como favorito, "este atentado parece impactar en función de la campaña del miedo que impulsa el fujimorismo, intentando vincular a Castillo con el retorno del terrorismo al país", concluyó Paredes.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Fabio Borges, con quien dialogamos sobre las perspectivas políticas en Brasil.Gran expectativa tras el encuentro entre Lula da Silva y Fernando Henrique CardosoLos expresidentes Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, se reunieron recientemente para analizar la coyuntura política en Brasil y la problemática gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Bolsonaro. Al respecto, "este encuentro es sorprendente y reviste de un significado profundo", enfatizó el investigador brasileño.Asimismo, "la reunión indica que están poniendo adelante intereses nacionales mucho más profundos por sobre los meramente electorales", añadió. En este sentido, "también indica un gran coraje por parte de Cardoso, particularmente porque ello va a contrariar intereses del PSDB y otros sectores contrarios al PT", sostuvo. No obstante ello, "para la democracia brasileña y para Lula da Silva específicamente, que es un candidato con muchas chances de vencer a Bolsonaro, esta reunión es un éxito completo", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, analizó algunos de los cambios políticos y económicos en el sistema internacional tras la crisis financiera global.Primer mapa sonoro de UruguayEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el uruguayo radicado en Colombia, Juan Pablo Culasso, con quien dialogamos sobre su proyecto en torno al mapa sonoro uruguayo. Juan Pablo es ciego y poseé una habilidad auditiva muy destacada, tras lo cual fue reconocido con el primer lugar en el programa televisivo SuperCerebros de National Geographic.

perú

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

аудио, pedro castillo, pandemia de coronavirus, perú, atentado, keiko fujimori, reunión, fernando henrique cardoso, elecciones, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, brasil