Candidata Fujimori rechaza conexión con matanza terrorista en Perú insinuada por su rival

LIMA (Sputnik) — La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), rechazó las insinuaciones de su contrincante en segunda... 25.05.2021, Sputnik Mundo

Agregó que Castillo está "bastante nervioso, está desesperado porque no tiene equipo, no tiene planes, no tiene propuestas"El domingo pasado, una columna de remanentes de Sendero Luminoso asesinó con armas de fuego a 16 personas, entre ellas 4 menores de edad, en la provincia de Satipo, departamento de Junín (sur).El crimen fue parte de un acto de "limpieza social" dentro de una zona de bares y locales donde presuntamente se ejerce la prostitución.Perú Libre sostuvo, a través de su cuenta en Twitter, que la matanza tenía "claros objetivos políticos a favor de la derecha", aludiendo a la ventaja política que podría obtener Fujimori luego de señalar en varias ocasiones durante la campaña que el partido izquierdista tendría nexos con Sendero Luminoso.Castillo rechazó cualquier conexión con los asesinatos y con Sendero Luminoso, condenándolos enérgicamente y pidiendo que se realicen las investigaciones respectivas hasta hallar a los culpables.Fujimori y Castillo se disputarán la presidencia de Perú en comicios programados para el 6 de junio.

