¿A quién beneficia el último acto terrorista en Perú?

Los informativos de todo el Perú marcaron el 23 de mayo con la espeluznante noticia del asesinato a sangre fría de 16 personas, cuatro de ellas menores de edad. La matanza se perpetró en la aldea de San Miguel del Ene, en la jurisdicción de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, departamento de Junín.San Miguel del Ene forma parte del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, más conocida por las siglas de VRAEM, una región pobre y escarpada, situada a unos 250 kilómetros al este de Lima, que se extiende por cuatro departamentos peruanos y que produce el 75% de la cocaína de la nación sudamericana.¿Sendero Luminoso?Según los habitantes del lugar, un grupo organizado y fuertemente armado entró en dos cantinas y disparó de forma indiscriminada contra todos los presentes en aquellos momentos. En esa zona agreste operan los remanentes del desmantelado grupo terrorista Sendero Luminoso, liderados por el camarada José, apodo de Víctor Quispe Palomino, quienes se habrían aliado con organizaciones narcotraficantes.Aunque en el lugar de los hechos no había ni fuerzas policiales ni militares, el general de la Policía Nacional Peruana (PNP) Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), señaló sin titubear que fue Sendero Luminoso el que perpetró el ataque mortal.El general Arriola contradijo así la versión ofrecida por Leónidas Casas, juez de Paz del poblado San Miguel del Ene, quien declaró que todavía era pronto para afirmar quien estaría detrás de los crímenes.Sendero Luminoso fue un grupo insurgente de corte maoísta que sembró el terror en Perú en los años 80 del siglo pasado hasta que el entonces presidente Alberto Fujimori los reprimió con brutalidad a principios de los 90 y atrapó a su máximo dirigente, Abimael Guzmán, lo que colapsó a la organización, de la que quedaron operativos facciones rebeldes.Los comicios en el punto de miraEntre las víctimas de la masacre aparecieron unos panfletos del grupo de camarada José, con fecha del 10 de mayo, que pedían explícitamente "limpiar el VRAEM" de prostitutas, homosexuales, lesbianas y drogadictos, al tiempo que llamaban a la población a votar nulo en las elecciones presidenciales y calificaban específicamente de traidores a los votantes de Fujimori.Los ataques terroristas atribuidos a grupos remanentes de Sendero Luminoso son una constante en la vida política del país andino, especialmente antes de que se celebren comicios presidenciales.En los anteriores procesos electorales de 2011 y 2016, la región del VRAEM ya fue el triste escenario de una serie de emboscadas perpetradas por bandas narcoterroristas contra columnas militares, pero esta vez el lamentable suceso fue especialmente sangriento e indiscriminado.¿A quién beneficia esta masacre? O como solía decir Cicerón desde la tribuna: Cui prodest? El conocido escritor y filósofo romano consideraba que aquel que resulte beneficiario de un crimen o delito es su autor. ¿A quién favorece esta acción terrorista: a Castillo o a Fujimori?La mayoría de las empresas demoscópicas —Ipsos, Datum e IEP— da a Castillo como vencedor por un margen superior a cinco puntos porcentuales; sólo IDICE apuesta por Fujimori. Sin embargo, la tragedia ocurrida en el VRAEM podría cambiar esa tendencia y beneficiar a la candidata de derechas porque sus colaboradores prometieron de inmediato que aplicarían la mano dura y "exterminarán" a las bandas criminales.Si bien los asesinatos provocaron la condena de todo el espectro político, incluido Castillo y su partido político Perú Libre, destacados miembros de partido de Fujimori, Fuerza Popular, concretamente el exministro de Interior Fernando Rospigliosi, afirmaron que la respuesta de sus oponentes de izquierda fue débil, lo que provocó reacciones de todo tipo.Las flechas apuntan a Keiko FujimoriHasta el presidente saliente de Perú, Francisco Sagasti, tuvo que salir a la palestra para pedir que no se instrumentalizara el ataque "con fines políticos". Porque lo que está pasando es lo que los peruanos llaman 'terruquear', es decir, aprovechar el terrorismo como estrategia política, lo cual agita el miedo para su propio provecho. El neologismo, que tiene tintes despectivos, surgió en 2018 de la mano de la columnista del diario La República, Gabriela Wiener, y viene de la palabra "terruco" que en Perú y Bolivia es sinónimo de terrorista."¿Qué pasó el 2011, el 2016, qué pasó en el Banco de la Nación con [Alejandro] Toledo, con Ollanta Humala [ambos expresidentes peruanos], y por qué se dan en escenarios políticos? Aquí las cosas claras", declaró el aspirante de izquierdas."¿Por qué se dio este caso? Porque justamente el señor Rospigliosi, luego del debate técnico, dijo que fulano y fulano, personajes cercanos a estas cosas, van a trabajar con nosotros (con Perú Libre) y al día siguiente salen estas cosas (…) El pueblo no es tonto, sabe en qué escenarios surgen estas cosas", añadió Castillo.El sociólogo peruano y veterano investigador especializado en narcotráfico, Jaime Antezana, también lo tiene meridianamente claro y cristalino, y señala sin titubeos a Keiko Fujimori como beneficiaria de este último atentado terrorista."¿A dónde apunta esta masacre "terrorista" express del clan Quispe Palomino? A levantar la candidatura de Keiko Fujimori cuando todo indicaba que marchaba a una derrota el próximo 6 de junio. No necesitaron del "coche bomba" en Lima. No era necesario. Bastaba el "aporte" de la narco-organización de clan Quispe Palomino". LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

