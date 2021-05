https://mundo.sputniknews.com/20210525/matanza-en-peru-no-llevaria-la-firma-de-sendero-luminoso-1112556003.html

Matanza en Perú no llevaría la firma de Sendero Luminoso

LIMA (Sputnik) — El Gobierno peruano atribuyó la matanza de 16 civiles ocurrida el domingo 23 en el departamento de Junín (sur) a "remanentes de Sendero...

Sendero Luminoso es una organización terrorista de extrema izquierda que buscaba tomar el poder en Perú para establecer un Estado comunista maoísta por la vía de la "lucha armada".Fundada en 1980 por el abogado Abimael Guzmán, alias Camarada Gonzalo, tuvo una intensa actividad que mezclaba asesinatos selectivos de autoridades, asesinatos en masa de civiles y atentados contra instituciones, todos cometidos durante la década de los 80 e inicios de los 90, cuando sus miembros, armados y no armados, llegaron a sumar cerca 50.000, según cálculos estatales.La organización profesaba el llamado Pensamiento Gonzalo, ideología elaborada por su líder. Sin embargo, en 1992, Guzmán fue detenido junto a altos mandos de su cúpula, lo que significó un golpe muy duro para la organización.Derrota y acuerdo de pazComo comentó a Sputnik el historiador peruano y "senderólogo", Michael Mendieta, luego de la captura de Guzmán y los altos mandos, con posteriores condenas a cadena perpetua, Sendero fue "derrotado militarmente".En ese contexto, en 1993 Abimael Guzmán ofreció un acuerdo de paz al Gobierno de ese entonces, presidido por Alberto Fujimori (1990-2000), en el cual ofrecía deponer las armas.Esto fue considerado una traición a la causa combatientes aún libres, liderados por Óscar Ramírez Durand, alias Camarada Feliciano, quien por el contrario declaró que la lucha armada aún continuaba, replegándose a la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), área geopolítica donde operan los conocidos como "remanentes de Sendero Luminoso".Mendieta explica que estos remanentes rechazan a Sendero y no reconocen a Guzmán como su líder. De hecho, Feliciano bautizó a esta escisión como Proseguir, hasta que fue detenido en 1999.Tras él se sucedieron una serie de líderes de lo que pasó a denominarse Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), nombre que mantiene hasta la actualidad.El MPCP, explica Mendieta, no puede ser entendido como Sendero Luminoso o como "remanentes de Sendero Luminoso", pese a que su origen está ligado a la organización de Guzmán, pues la manera como entienden ambas agrupaciones su lucha es distinta.Precisar los culpablesEl MPCP, causante de la reciente matanza de los 16 civiles en Junín, según lo ha declarado en parte el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, apuesta por la lucha armada y está dedicado mayormente a actividades ligadas con el narcotráfico en el VRAEM; el número de sus miembros es desconocido, aunque se calcula que no superan los 500 integrantes.Actualmente, el MPCP es liderado por Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, y tal es su conexión con el narcotráfico que la agencia antidrogas estadounidense DEA lo tiene en su lista de buscados, ofreciendo 5 millones de dólares de recompensa a quien dé información que lleve a su captura.Por otro lado, Sendero Luminoso ha optado por la lucha política, buscando insertarse al sistema democrático peruano a través de dos organizaciones, según comenta Mendieta: el Movimiento Por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), a quienes el Estado considera como brazos políticos de Sendero Luminoso.De hecho, en 2016, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la inscripción del Fudepp como partido político por sus nexos con Sendero. El Fudepp buscaba participar en las elecciones regionales y municipales de 2018.

