Los expresidentes brasileños Lula y Cardoso defienden diálogo en primera reunión en años

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), históricos rivales en la... 21.05.2021, Sputnik Mundo

américa latina

fernando henrique cardoso

luiz inacio lula da silva

brasil

En un mensaje en Twitter, Lula explicó que ambos se vieron recientemente en casa del exministro Nelson Jobim "en un almuerzo con mucha democracia en el menú" y que ambos tuvieron una larga conversación sobre la democracia brasileña y "la dejadez del Gobierno de Jair Bolsonaro en la lucha contra la pandemia".Los dos expresidentes no se veían personalmente desde 2017, cuando Cardoso visitó a Lula en el hospital después de que acabara de perder a su esposa, Marisa Letícia.Lula (Partido de los Trabajadores, PT) y Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) fueron adversarios políticos en dos elecciones, 1994 y 1998, vencidas por Cardoso.En las disputas siguientes, Lula derrotó a los candidatos del PSDB, José Serra (2002) y Geraldo Alckmin (2006).La imagen de los dos expresidentes juntos causó muchas reacciones en el ambiente político, especialmente porque en sus últimas entrevistas, como en la concedida a Sputnik recientemente, Cardoso no descartó votar a Lula en las elecciones de 2022 con tal de que no repita Bolsonaro.En declaraciones a O Globo, Cardoso explicó que el encuentro con Lula fue un "gesto cívico", y añadió: "Mi mensaje es: podemos ser adversarios, pero no tenemos porqué ser enemigos ni lanzarnos piedras uno a otro".En las últimas semanas, Lula mantuvo diversas reuniones con políticos de la izquierda y del centro, dando señales de que pretende presentarse a las elecciones del año que viene con una candidatura moderada que agregue al mayor número de votantes posible.Según una encuesta publicada la semana pasada por el Instituto Datafolha, Lula ganaría las elecciones en el primer turno (41%) y también se impondría en el balotaje, con un 55% de votos frente al 32% de apoyos que cosecharía el presidente Jair Bolsonaro.

brasil

