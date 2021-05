https://mundo.sputniknews.com/20210517/la-trama-rusa-del-independentismo-catalan-se-deshace-su-intencionalidad-estaba-orquestada-1112265580.html

La 'trama rusa' del independentismo catalán se deshace: "Su intencionalidad estaba orquestada"

La 'trama rusa' del independentismo catalán se deshace: "Su intencionalidad estaba orquestada"

Motivada por un informe de la Policía que alertaba de una supuesta injerencia rusa en la consulta del 1 de octubre de 2017, fue archivada en julio de 2020... 17.05.2021, Sputnik Mundo

No se hallaron indicios mínimos de delito. Tal es la conclusión de la Audiencia Nacional para proceder al archivo de una causa judicial sobre la presencia de agentes de inteligencia rusos durante las fechas previas al referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El sumario fue instruido en noviembre de 2019, pero una exclusiva de Eldiario.es ha revelado que fue archivado en secreto en julio de 2020. El origen de la investigación radicó en un informe de la Comisaría General de Información de la Policía, que solicitaba la apertura de diligencias ante una supuesta injerencia del Kremlin en el 1-O. Pero la Fiscalía ha reprochado que tal informe radique exclusivamente en las informaciones aportadas por artículos de prensa y las afirmaciones de un confidente sobre presuntos vínculos entre el mundo independentista y esos agentes. "Nada se aporta por la vía policial que nos permita mantener abierta esta investigación, salvo que pretendamos una causa general en busca de algún indicio que nos permita confirmar la tesis de partida, olvidando que en el proceso penal, con todas las garantías, ese tipo de investigaciones están prohibidas", se afirma con rotundidad en el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, firmado por Miguel Ángel Carballo. "Todo vale""Era de esperar que este asunto tuviese un recorrido judicial así de corto, porque no llevaba a ninguna parte", declara a Sputnik Marc Guinjoan, politólogo de la Universitat de Barcelona. "No es la primera vez que pasa algo así", dice, haciendo referencia a las llamadas "cloacas del Estado" en tanto que elemento organizador de operaciones de desprestigio contra determinados partidos políticos y contra el movimiento independentista catalán. "No hay límites, todo vale. Y lo han hecho en otras ocasiones", continúa. "Porque en su momento también hicieron difusión de que varios políticos catalanes tenían cuentas [bancarias] en Suiza, lo cual tampoco llegó a ninguna parte, así que ahora no me parece extraño que esto haya acabado así. En su opinión, la investigación policial halló "algún pequeño hilo" del que tirar. "Pero como deben tirar de todo lo que les llega, pues tiraron también de este. Y tuvo el recorrido que tuvo". De similar opinión es el experto en comunicación política Toni Aira, a quien tampoco sorprende el archivo de esta causa. "Como tantas otras emprendidas durante todos estos años, que generaban unas expectativas mediático-político-judiciales exageradas y cuya intencionalidad estaba orquestada para ensuciar lo que se ha descrito como el procés independentista en Cataluña, más concretamente el movimiento independentista".Aira, profesor de Comunicación Institucional de la UPF Barcelona School of Management, manifiesta a Sputnik que el asunto de la supuesta trama rusa ha sido una de las formas de deslegitimización de la causa soberanista, que también han incluido "acusaciones exageradas de rebelión que se probaron infundadas durante el juicio" y condenas "que diferentes organismos internacionales han descrito como desmesuradas". Nuevo Gobierno catalánLa noticia ha trascendido justo cuando las formaciones independentistas ERC y JxCat han llegado a un acuerdo para formar un nuevo gobierno en la Generalitat de Cataluña, y también cuando los datos de una encuesta de GAD3 para el diario barcelonés La Vanguardia muestra que el apoyo a una hipotética independencia sigue flaqueando: no la apoyan el 52% de los catalanes, frente a un 42% que la desea. El estudio demoscópico observa un descenso de tres puntos porcentuales de la opción independentista desde enero. Según los expertos consultados, la noticia del archivo de la trama rusa y el anuncio de un principio de acuerdo para el nuevo gobierno catalán es pura coincidencia. "Son cosas independientes, se daba por descontado que [la trama rusa] era una fake news, y nadie estaba esperando que saliera hoy tal confirmación", afirma Guinjoan. "Es una coincidencia", conviene Toni Aira, buen conocedor del transcurso de las negociaciones entre JxCat y ERC. "Porque el acuerdo de Gobierno perfectamente podía no haberse dado hoy y nadie estaba al tanto de que hoy se iba a dar". No obstante, el archivo del caso puede ser también asumido indirectamente como un aldabonazo a la expresión parlamentaria de un bloque independentista que no necesita de apoyos extranjeros para ganar mayorías por la vía democrática. Pero el independentismo no hará noticia de las conclusiones de la Audiencia Nacional, estima Aira."Tendrá que hacer una comunicación política en positivo, seguramente sin poner estos casos en el centro, pero intentando al mismo tiempo evitar el manto de silencio que se cierne en los medios de comunicación mainstream cuando algo así se desenlaza", explica, aludiendo al escaso reflejo de la primicia avanzada por el Eldiario.es y en contraste con los grandes titulares a bombo y platillo con los que El País anunció en su día la supuesta injerencia exterior.¿Lo creyó la sociedad catalana?Es conveniente recordar que las informaciones sobre las supuestas injerencias rusas en Cataluña fueron surtidas por medios de comunicación muy concretos, en especial el diario El País. Pero hay que señalar que la sociedad catalana se nutre mayoritariamente de otras fuentes de información, por lo que el impacto de las publicaciones de este rotativo madrileño necesita matizarse. "En general la sociedad catalana concedió muy poca verosimilitud a este aspecto", explica Marc Guinjoan, que incide en que los medios que se hicieron eco de la noticia "fue la prensa de derechas de Madrid, que en Cataluña se lee muy poco". No obstante, este politólogo admite la posibilidad de que la noticia se asumió como cierta, "como muchas más cosas", si bien resalta que la información que brinda esa parte de los medios "de Madrid" suele ser "poco certera en relación a lo que ocurre en Cataluña, y esta fue una más". En su día una parte concreta del espectro político catalán, sobre todo el vinculado al entorno del expresidente Carles Puigdemont, intentó jugar alguna baza exterior. "En su momento puede que alguien de su entorno intentara utilizar algún contacto con Rusia, Israel u otros países, pero los mismos líderes de JxCat no le dieron recorrido".Que vienen los rusos"Rusia es un actor fácil de culpabilizar, es fácil apuntarla, también podían apuntar a Israel", subraya Guinjoan. "Como Rusia tiene roces con la UE, pues era más fácil meterla en este caso, sobre todo desde el momento en que una persona del entorno independentista mencionó el concepto Rusia". Este politólogo alude así a la figura de Víctor Terradelles, antiguo responsable de relaciones exteriores de Convergència Democrática de Catalunya, el partido germen de JxCat, de quien existe una grabación tres días antes de la efímera declaración de independencia en la que habla de que un "grupo ruso" contactado por él ofreció a Carles Puigdemont la posibilidad de "contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana"."La Rusia de Putin es un argumento recurrente cuando se tiene que buscar una figura de villano extranjero", añade Aira. "Pasa en España, en otros países de Europa e incluso más allá. Es un argumento habitual, siempre acompaña". En el caso español, continúa, se buscó "atribuir complicidades oscuras con regímenes que se dibujan contrarios a Europa y desestabilizadores, y ahí Rusia ha servido como excusa o argumento a estas estrategias. En muchos casos sin ninguna base ni prueba más allá de la voluntad de ensuciar y enturbiar el debate", concluye Toni Aira, para quien el hecho de que el sumario se archivara en secreto "demuestra que sigue la lucha sin cuartel contra el independentismo y contra un movimiento político que se puede compartir o no, pero que es tan legítimo como quien defiende lo contrario".

