Sánchez recibe en Cataluña un espaldarazo en clave nacional pese a triunfo independentista

MADRID/BARCELONA (Sputnik) — Todo lo que pasa en Cataluña tiene eco en la política española. Las elecciones dejaron una aritmética parlamentaria que allana el... 15.02.2021, Sputnik Mundo

Pese al triunfo independentista, la candidatura más votada fue la del Partido de los Socialistas Catalanes (PSC), formación hermana del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), lo que supone un importante espaldarazo para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su capacidad de interlocución ante el próximo Ejecutivo catalán.Los socialistas catalanes recibieron un 23,04% de los votos emitidos este 14 de febrero, lo que supone una mejoría notable respecto al 13,88% de sufragios cosechados en 2017, pasando de 17 a 33 escaños en el Parlamento regional. Detrás de este crecimiento fulgurante está la figura de Salvador Illa, cabeza de lista de PSC que hasta hace unas semanas era el Ministro de Sanidad de España.Su lanzamiento como candidato es una nueva operación política de éxito gestada desde los despachos del Palacio de la Moncloa: poner al frente del tique electoral al segundo ministro mejor valorado en las encuestas, una cara familiar para el grueso de la población tras pasar casi un año al frente de la gestión de la pandemia de COVID-19.A pesar de que las fuerzas independentistas disponen de una mayoría suficiente para formar Gobierno, Illa anunció su deseo de postularse a la investidura, lo que anticipa una actitud más proactiva que la desplegada por su antecesora, Inés Arrimadas, que en 2017 no lo intentó tras ser la candidata más votada como líder de la formación liberal Ciudadanos, algo que acabó castrando su capacidad para hacer oposición a lo largo de toda la legislatura.En un sentido similar se expresa Marc Sanjaume, doctor en Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que explica cómo los socialistas buscarán "liderar la oposición con solidez" en el ámbito autonómico al tiempo que tratarán de jugar a una "política multinivel" desde Madrid.Los guiños a esa política multinivel se empezaron a producir minutos después del cierre de urnas. El ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos —una de las manos derechas de Sánchez— celebró el éxito electoral del PSC, pero también saludó que los conservadores de Junts Per Catalunya ya no lideren el bloque independentista."La gran perdedora de estas elecciones ha sido la derecha", dijo Ábalos, que incluyó en el mismo saco a los partidos conservadores españoles "que no tienen nada que ofrecer a los catalanes" y a "una derecha independentista que solo ofrece frustración y depresión", lo que de forma velada deja la puerta abierta al entendimiento con ERC para retomar espacios como la "mesa de diálogo" entre Gobiernos que no terminó de cuajar en la pasada legislatura.La ultraderecha se afianzaMientras los socialdemócratas salen reforzados de Cataluña –huyendo del fantasma de la 'pasokización' que otrora llegó a representar el auge de Podemos–, los conservadores y liberales continúan perdiendo espacio en favor de la alternativa ultraderechista de Vox, cuyo auge es la otra noticia en clave nacional tras los comicios de este 14 de febrero.Vox entra por primera vez en el Parlamento de Cataluña, situándose como la cuarta fuerza en la Cámara regional con 11 escaños gracias al 7,69% de los votos, logrando representación en las cuatro provincias catalanas.Las urnas no dan a Vox una gran capacidad de influir en el rumbo de la política institucional catalana, pero suponen un hito porque roban aire a sus competidores: el conservador Partido Popular solo consiguió 3 escaños (fueron 4 en 2017) y los liberales de Ciudadanos se quedaron en 6, una debacle tras cosechar 36 en 2017.A la vista de estos resultados, en los que Vox suma más parlamentarios que sus dos competidores juntos, cabe preguntarse si estamos ante un avance extrapolable al resto del territorio nacional, donde ya los ultraderechistas son la tercera fuerza por detrás del Partido Popular.En cualquier caso, este experto pide prudencia a la hora de afirmar que el ‘sorpasso’ de Vox al PP en Cataluña es extrapolable al resto del país: "Yo creo que esa lectura tiene un alcance limitado, sobre todo en un estado tan descentralizado y cuando se trata de un partido nuevo que lucha contra otro con mucha implantación territorial".A la misma conclusión llega Ernesto Pascual, doctor en Ciencia Política de la UOC, quien ve en el buen resultado de Vox "un reflejo de la polarización que indudablemente sufre la sociedad catalana", pero también de las “circunstancias especiales” de estos comicios, marcados por una alta abstención a causa de la pandemia, lo que supone un obstáculo para extrapolar lo sucedido a escenarios más generales.De momento, desde el Partido Popular se agarran a esa lectura. El número dos de los conservadores, Teodoro García Egea, se mostró convencido este 14 de febrero de que los resultados “no son extrapolables a nivel nacional” y afirmó que su partido sigue siendo “la única alternativa” al Gobierno de Pedro Sánchez.Aunque los expertos coinciden en el diagnóstico, también subrayan que el auge de formaciones ultraderechistas como Vox es un fenómeno común en países del entorno de España, lo que debería servir como un toque de atención (otro más) para el PP.

