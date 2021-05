https://mundo.sputniknews.com/20210510/hablan-los-sanitarios-de-madrid-las-reuniones-como-las-que-vimos-son-un-suicidio-1112031698.html

Hablan los sanitarios de Madrid: "las reuniones como las que vimos son un suicidio"

Las imágenes de jóvenes y no tan jóvenes celebrando el final del estado de alarma en la noche del sábado al domingo como si de un fin de año se tratara, han... 10.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-10T15:20+0000

2021-05-10T15:20+0000

2021-05-10T15:31+0000

españa

estado de alarma

políticos

coronavirus

médicos

pandemia

partido popular de españa

La viralidad de estos vídeos se justifica porque las personas que aparecen en ellos parecieran celebrar el fin de la pandemia, algo que no ha ocurrido y que los expertos sanitarios y epidemiológicos aseguran que está aún lejos de pasar porque "el virus no se ha ido", sostienen. Y apelan a la responsabilidad social de todos para evitar una nueva ola que sería trágica para ellos por el cansancio acumulado."Llevamos catorce meses seguidos haciendo guardias de hasta 17 y 24 horas", explica a Sputnik Ángela Hernández Puente, portavoz del sindicato médico AMYTS de Madrid. "Los médicos que trabajan en las UCIs nos están pidiendo ayuda y socorro. La sobrecarga que tenemos es altísima. Desde enero no bajamos de los 2.000 ingresados agudos por COVID y la capacidad real de vigilancia intensiva está al 115%, es decir, hay colapso y eso está afectando a la atención a pacientes con otro tipo de tipologías".Madrid y Barcelona han sido dos de las ciudades donde la celebración y la fiesta sin mascarillas y sin medidas de seguridad en la calle han sido más numerosas (y ruidosas). Un tuit del enfermero Daniel Savoini, que se encontraba trabajando en el Hospital Clínico de Madrid a la hora de la celebración, se ha hecho viral, después de que colgase un vídeo en su cuenta de Twitter donde mostraba un botellón frente a su ventana."Madrid. Turno de noche en una UCI Covid. Estas son mis vistas ahora mismo. Esta es la libertad que quieren estos energúmenos. Se nos está quedando una sociedad bonita…", escribía.En estos momentos, Madrid continúa con una presión asistencial en las UCIs de 317 puntos (el nivel donde se considera riesgo se encuentra en 250) con 525 pacientes ingresados en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte.La sensación entre los sanitarios es de cansancio físico y mental, hartazgo ante la falta de coordinación entre las administraciones y tristeza por la ausencia de empatía de personas como las que han protagonizado las imágenes del fin de semana.Ángela Hernández critica además el mensaje peligroso que están lanzando algunos políticos, que bajo el amparo de la "libertad", están trasladando la idea de que el virus se ha ido."Me parece grave el mensaje político. Para mí el concepto de libertad va directamente ligado al de responsabilidad, y mi libertad acaba donde empieza la del otro, o al menos ahí hay que hacer un espacio de responsabilidad común donde todos nos podamos sentir cómodos", concluye.En la misma línea y de una manera muy crítica y contundente se muestra en entrevista con esta agencia Alfonso López García de Viedma, médico de familia y delegado sindical, que decidió retrasar su jubilación cuando comenzó la pandemia precisamente para poder echar una mano ante la que se venía encima.Ahora, mira con esperpento lo que pasó el fin de semana y lo define con dos palabras: "lamentable y penoso"."El virus no tiene ni idea de en qué fase de la pandemia estamos. No sabe si son las diez de la noche o las cuatro de la tarde. El virus sigue, no ha cambiado y ha mutado. Esa actitud es irresponsable, egoísta y no se dan cuenta de que solo pueden provocar más infecciones y más muertes".García de Viedma cree que "las reuniones como las que vimos son un suicidio" y alerta de que las UCIs están llenas ahora de gente joven o por debajo de los 50 años. "Ellos también se mueren. Lo estamos viendo. Y vemos cómo esa gente llega a los hospitales y sobrecarga las UCIs y quita el sitio a otros pacientes".El médico se lamenta del maltrato que están sufriendo los sanitarios en España, que además están trabajando desde hace "muchísimos meses mucho más de nuestro horario habitual. La pandemia nos está machacando, y el día que nosotros no podamos más, ¿quién les va a cuidar?", se pregunta.Sobre el fin del estado de alarma decretado por el Gobierno central y que da alas al fin de las restricciones de movilidad en las comunidades autónomas, el delegado sindical cree que ha sido precipitado y un error en la forma."Todas las comunidades deberían tener las mismas normas. Que se dé vía libre y que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, y que simplemente se ruegue a la gente que no esté en la calle es de risa. Debería haber habido más mano dura y bajarla progresivamente. Esto es como cuando uno toma una medicación y te la quitan bruscamente… Hay que quitarla poco a poco para que el organismo no genere síndrome de abstinencia a la pastilla", sostiene.Lo mismo ocurre con los vecinos de las zonas donde se vieron las fiestas multitudinarias y los botellones. Desde SOS Malasaña, Javier Sousa, se queja a este medio de que la situación que vivieron en la madrugada del sábado fue "infernal" y que la estampa le recordó a los tiempos antes de la pandemia. "La degradación es total, están destrozando el barrio, la responsabilidad para con la enfermedad y los enfermos brilla por su ausencia y los políticos miran para otro lado echándose la culpa los unos a los otros".Denuncia que la clase política en Madrid está trasladando el mensaje a la sociedad de que el ocio es el alcohol y que "cada uno puede hacer lo que le da la gana, con una libertad mal entendida"."¿Esto es lo que nos espera a partir de ahora?", termina reflexionando el responsable del colectivo. Y es una pregunta que podría extrapolarse para el resto de la sociedad, que todavía mira con estupor los acontecimientos tras el fin de la imposición normativa generalizada.

