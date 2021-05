https://mundo.sputniknews.com/20210510/queda-inaugurada-la-quinta-ola-fiestas-e-indignacion-en-espana-tras-el-fin-del-estado-de-alarma-1112024116.html

"Queda inaugurada la quinta ola": fiestas e indignación en España tras el fin del estado de alarma

Fiestas, botellones y grandes aglomeraciones de personas salieron a las calles para celebrar el fin del toque de queda, dando lugar a un desmadre en diferentes... 10.05.2021, Sputnik Mundo

madrid

barcelona

españa

pandemia de coronavirus

fiestas

coronavirus

"Incivismo e irresponsabilidad". Así definen muchas personas la situación vivida durante la madrugada del 9 de mayo en diversas ciudades españolas con motivo del fin del estado de alarma, tras seis meses vigente como medida para luchar contra la pandemia de coronavirus. "Me voy con ganas de llorar a dormir", decía una médica en las redes sociales al ver las imágenes de la fiesta callejera en Madrid. "Me da mucho miedo pensar que la quinta ola va a consistir en UCIs llenas de jóvenes y revivir a la inversa. Padres llorando por hijos en vez de hijos llorando por padres", continuaba.Madrid y Barcelona fueron las principales ciudades donde se produjeron las aglomeraciones. Durante la madrugada del sábado 8 al domingo 9 de mayo, numerosos grupos de personas se reunieron en la mítica Puerta del Sol de la capital madrileña. Algunos incluso compararon la ya olvidada estampa con la festividad de Nochevieja, también celebrada en dicha plaza. "Queda inaugurada la quinta ola", decía otro usuario.En Barcelona también se vieron aglomeraciones, música y bailes haciendo escaso uso de la mascarilla en lugares como la playa de la Barceloneta y la plaza Virreina. Desde las 22:00 hasta las 0.00 horas, durante el último toque de queda, el despliegue de Mossos y Guardia Urbana organizado para la ocasión sirvió para dispersar pequeños grupos que se formaban en algunos puntos de la ciudad.Hubo algunos que incluso rehusaron las indicaciones de las autoridades. "Puta Policía", chillaba uno de los presentes a los agentes cuando intentaban desalojar la plaza Dos de Mayo del barrio de Malasaña, en Madrid.Barcelona y Madrid no fueron las únicas ciudades donde se celebró irresponsablemente el final del toque de queda. También en Castilla y León se vivieron momentos similares. Los principales incidentes se han concentrado en las capitales de Salamanca, Valladolid, Burgos, León y Ávila.Salamanca, precisamente, ha sido la capital que más llamadas al 112 (Servicio de Emergencias) ha aglutinado por incumplimientos de medidas COVID y ruidos. Así, nada más dar las 0.00 horas, cerca de medio millar de personas se concentraban en la Plaza Mayor de la ciudad para celebrar el final del Estado de Alarma y de allí trasladaban la fiesta a diversas zonas de la ciudad, en especial, al Puente Romano, donde se dirigieron sobre las 01.30 horas. "¿Sabéis que es lo más gracioso de toda la gente que está ahora en la plaza mayor de Salamanca montándose la fiesta?", preguntaba una usuaria en las redes sociales. "Que dentro de un mes se van a estar quejando por estar haciendo los exámenes presenciales porque es que es muy arriesgado, hay muy poca distancia de seguridad, etc.", concluía.

madrid

barcelona

Noticias

Aglomeraciones en las calles Barcelona tras el fin del estado de alarma Pasadas las doce de la madrugada, varios jóvenes se lanzaron a las calles para celebrar el fin del toque de queda nocturno. En las imágenes se les ve bailando y cantando sin respetar la distancia de seguridad y en muchos casos sin la mascarilla obligatoria. 2021-05-10T10:46+0000 true PT1M24S

Celebraciones en Barcelona tras el fin del estado de alarma Pasadas las doce de la madrugada, varios jóvenes salieron a las playas y calles de la ciudad para celebrar el fin del toque de queda nocturno. 2021-05-10T10:46+0000 true PT2M15S

madrid, barcelona, pandemia de coronavirus, fiestas, coronavirus