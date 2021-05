https://mundo.sputniknews.com/20210504/variante-india-a-bordo-confinado-un-buque-en-bilbao-tras-detectarse-tres-casos-de-coronavirus-1111861509.html

¿Variante india a bordo? Confinado un buque en Bilbao tras detectarse tres casos de coronavirus

El mercante Stavenger Pearl, de bandera noruega, había atracado el 2 de mayo en uno de los muelles. Cuatro de sus 21 tripulantes se hallan aislados en un hotel... 04.05.2021, Sputnik Mundo

En un primer momento se decidió el ingreso hospitalario de los tres contagiados, pero al no mostrar una sintomatología grave, se les reubicó en un establecimiento hotelero medicalizado, el Hotel Seminario de Derio, a las afueras de Bilbao. Dos de los infectados son de nacionalidad india. El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza está analizando muestras para determinar qué variante del virus SARS-CoV-2 padecen estos tripulantes. El resultado del análisis no estará listo hasta dentro de unos días. Tras zarpar de Malasia, el barco hizo escala en el puerto egipcio de El Suweis, desde donde zarpó rumbo al puerto de Rotterdam, en Países Bajos. El mercante atracó en Bilbao para descargar 6.000 toneladas de aceite. Los enfermos acudieron a un centro médico en taxi, luego de sentir síntomas compatibles con COVID-19. Tanto el taxista y como el práctico del puerto que primeramente les atendió, se hallan también aislados, a la espera de recibir el resultado del test PCR al que se sometieron. La Autoridad Portuaria resolvió confinar el barco en cuanto tuvo conocimiento del resultado positivo de las pruebas de diagnóstico. Sanidad Exterior decretó una cuarentena para toda la tripulación. Según informa la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, un cuarto tripulante presentaba "evidentes síntomas" de COVID-19, pero dio resultado negativo en el test de diagnóstico que le practicó Sanidad Exterior. Junto con sus compañeros, se halla también atendido por sanitarios en el hotel medicalizado. La Sanidad vasca no ha reportado todavía ningún caso de contagio por variante india de coronavirus. La británica es la predominante en todos los casos que se detectan en el territorio, donde también se han registrado más de 250 contagios por la variante brasileña. La incidencia del virus en el País Vasco, que aumentó ostensiblemente tras las vacaciones de Semana Santa, se sitúa aún por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y supone una fuerte presión para sus hospitales, con 195 ingresados en sus UCI.

