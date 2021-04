https://mundo.sputniknews.com/20210419/en-farmacia-y-sin-hisopo-las-pruebas-pcr-en-saliva-avanzan-en-espana-1111327136.html

En farmacia y sin hisopo: las pruebas PCR en saliva avanzan en España

En farmacia y sin hisopo: las pruebas PCR en saliva avanzan en España

Galicia se prepara para perpetrar cribados masivos con pruebas PCR en saliva. Los últimos estudios avalan esta muestra como eficaz para detectar el... 19.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-19T15:27+0000

2021-04-19T15:27+0000

2021-04-19T15:27+0000

españa

coronavirus en españa

xunta de galicia

galicia

coronavirus

pruebas

detección

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1111326817_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_4acf530391c7921f3a93d5b46f1a3c17.jpg

El coronavirus nos ha hecho acostumbrarnos a todo tipo de nuevas experiencias. Desde llevar mascarilla a utilizar gel hidroalcohólico tras cualquier contacto. También se ha hecho más común entre la población el término hisopo. Tanto en positivo como en negativo. Este bastoncillo es el primer paso de la prueba PCR. Se introduce hasta el fondo de la nariz para extraer la muestra que luego se analizará. Aunque algo desagradable, este test es la mejor manera de saber si una persona está contagiada o no. La mucosa de la garganta o la nariz son las principales fuentes de la técnica PCR. Sin embargo, el número de sustancias analizadas podría incrementar. Es el caso de la saliva. Los últimos estudios realizados revelan que el análisis de este fluido corporal podría ser tan efectivo en la detección del virus como las pruebas nasofaríngeas. Galicia es la comunidad autónoma española que más fuerte ha apostado por los test PCR en saliva. La Xunta anunció que tiene la intención de llevar este tipo de prueba a todas las farmacias de la región. De momento, están disponibles en los establecimientos de A Coruña y Pontevedra, pero no tardarán en implantarse en los de Lugo y Ourense. Este territorio no es el primero en utilizar este método. Las pruebas PCR en saliva se empezaron a realizar en verano de 2020. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos las autorizó después de probarlas durante un mes en jugadores de la NBA. En Francia se aprobaron en febrero, principalmente para realizarlas a colectivos por el método de agrupación. Para ello, se mezcla toda la saliva de un grupo y pasa por la técnica PCR. Si da positivo, se hacen pruebas individuales, pero si no, significa que todos son negativos. En España, además de Galicia, solo Cantabria utiliza la saliva para la detección del coronavirus. En concreto, con las personas en cuarentena que han sido contactos directos con infectados confirmados. En Cataluña y País Vasco se barajaron, pero no prosperaron. Tendencia que podría cambiar a partir de los resultados de las investigaciones de la Universidad Nacional de Kangwon, en Corea del Sur, y los profesionales de la salud de varios centros de Madrid. Ambos son garantes de la eficacia del uso de este tipo de muestras. Según el trabajo con base en España, las pruebas PCR en saliva tienen un valor predictivo positivo del 91 % y un valor predictivo negativo del 98 %. De hecho, estas pruebas podrían ser incluso más fiables con las personas presintomáticas.Además de su similar sensibilidad, las pruebas de saliva tienen dos ventajas frente a las nasofaríngeas. Una es que no necesitan personal sanitario para su realización. Se pueden realizar de manera autónoma o en la farmacia. Basta con un mililitro de muestra. Otro punto a su favor es la comodidad. Los hisopos desaparecen y el único requisito es no comer horas antes del test, ni lavarse los dientes. Es más, se recomienda hacerlo a primera hora de la mañana.En Galicia para realizar esta prueba, no se debe presentar ningún síntoma de COVID-19, tener tarjeta sanitaria de la comunidad y no haber dado positivo en los últimos tres meses. El recipiente se debe entregar en la farmacia antes de las 10:30, cuando comienzan las rutas que recogen las muestras. Los tubos llegan al Laboratorio de Microbiología del Área Sanitaria de Vigo, único de la comunidad que aplica el método de agrupamiento. Para no saturar el centro, de momento, solo se pueden mandar 20 muestras por farmacia. Los resultados serán enviados al móvil de cada paciente entre 24 y 72 horas. En caso de positivo, el sistema de detección se completará con una PCR nasofaríngea.

https://mundo.sputniknews.com/20200901/test-masivos-de-saliva-el-sistema-anticovid-que-incorpora-galicia--1092605598.html

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus en españa, xunta de galicia, galicia, coronavirus, pruebas, detección, salud