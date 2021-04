https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111597555.html

Bolivia pretende seguir los pasos de Argentina y producir la vacuna Sputnik V

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia está pensando en realizar una transferencia tecnológica con Rusia, tal como lo está haciendo Argentina, para producir... 26.04.2021, Sputnik Mundo

A continuación, parte de la entrevista del ministro con Sputnik:Pregunta: El presidente Vladímir Putin se comprometió a que la cantidad de dosis Sputnik V pactada llegue hasta junio. ¿Es cierto que Bolivia pretende comprar más vacunas Sputnik V con Rusia?Respuesta: Hay que agradecer al presidente Putin por haber ayudado en todas las actividades necesarias para garantizar que nuestro país, Bolivia, cuente con la cantidad de vacunas necesarias. Estas gestiones realizadas directamente por el presidente (Luis) Arce han permitido que lleguen dosis de la vacuna por mes. Una vez que se haya completado la entrega, nosotros, como Gobierno, analizaremos la posibilidad de adquirir mayor cantidad de dosis, situación que aún no podemos confirmar, pero que todavía no nos cerramos.—¿Y cuántas dosis podrían adquirir? ¿Tienen alguna cifra estimativa?—Nosotros como Gobierno ya hemos suscripto convenios con diferentes laboratorios, incluyendo la estrategia Covax, la cual garantiza más de 15 millones de dosis para Bolivia. Por el momento tenemos garantizada la compra de vacunas al 100% de la población vacunable de este país, pero sabemos también que esta crisis sanitaria que estamos viviendo no va a ser una situación corta.—¿Podría impulsar más acuerdos en cooperación con Rusia? ¿Cuáles?Nosotros como Estado plurinacional de Bolivia estamos abiertos a cualquier tipo de cooperación que Rusia nos pueda brindar, sobre todo en el tema sanitario. Las buenas relaciones entre Bolivia y Rusia han permitido que nosotros podamos llevar adelante un plan de inmunización. Además, no descartamos la posibilidad de en un futuro contar con el asesoramiento y la transferencia tecnología necesaria que nos permita tener soberanía sanitaria. Nos encantaría tener la posibilidad de tal como lo está haciendo Argentina, nosotros de producir vacunas en un futuro no muy lejano.—¿Ya comenzaron a dialogar con Rusia sobre la producción de vacunas?—Específicamente no. Sin embargo, existen iniciativas privadas que nos están ofreciendo como Estado esta posibilidad de que nosotros, en una situación de asociación, podemos contar muy rápidamente con los medios necesarios que nos permitan ser receptores de esta transferencia tecnológica que Rusia podría realizar. Por el momento, nuestras actividades están concentradas en la inmunización, nuestro plan nacional de vacunación y para esto son necesarias las vacunas que ya se están produciendo en Rusia, las cuales han tenido realmente muy buena aceptación en los países latinoamericanos y en el mundo.—¿Con qué instituciones privadas está dialogando Bolivia para la producción de vacunas?—Existen algunas instancias de asociación privada, por ejemplo como Sigma, quien públicamente han manifestado las relaciones que tienen con el Gobierno ruso que nos permitan coayudar para un proceso de transferencia tecnológica. Pero para nosotros no es tan importante el hecho de una asociación con una u otra empresa privada, a nosotros lo que nos interesa es la posibilidad de que como Estado en un futuro no muy lejano podamos establecer relaciones con Rusia y otros países del mundo que nos permitan realizar un intercambio de conocimientos para tener soberanía en el ámbito sanitario.—¿Entonces no sería solo por la vacuna contra el COVID-19, sería a nivel general?—Sí, si bien en este momento nos interesa conseguir la transferencia tecnología para producir vacunas, conociendo también las posibilidades y dificultades que tenemos en este ámbito. Si bien esto debería estar orientado en primera instancia a las vacunas, no puede circunscribirse únicamente a las vacunas, sino deberá considerarse la formación de especialistas, la transferencia de competencias, producción de vacunas y otro tipo de circunstancias.—Trascendió en la prensa que la vacuna rusa es la más eficaz de todas. ¿Cuál es su opinión sobre esta vacuna y sobre la ciencia rusa?—Nosotros debemos reconocer el desprestigio que en primera instancia ha sido víctima la vacuna rusa, Sputnik V, que es una de las primeras vacunas que ha comenzado a ser aplicada en el mundo. Sin embargo, hasta la fecha la vacuna Sputnik V ha demostrado tener una de las más altas efectividades, alcanzando un 97,6%. Para nosotros estos datos hacen que esta vacuna sea muy confiable y es un gran antecedente para la ciencia rusa y los avances que tiene el Gobierno.—¿Cómo definiría la situación sanitaria?—En esta segunda ola hemos procedido a la adquisición de más de un millón de pruebas rápidas con un 94% de efectividad. Hemos fortalecido nuestra atención primaria en salud y la posibilidad de diagnosticar de manera gratuita de tal manera que evite llegar a las unidades de terapia intensiva. Es una estrategia que ha dado muy buenos resultados, porque tomando solamente la tasa de letalidad, en la primera ola teníamos un 6,4% y en esta segunda, a pesar de tener mayor cantidad de casos, tenemos una tasa de letalidad de 2,5. Es un cambio sustancial e importante de lo que ha sido la primera ola. Las cifras son claras y están disponibles en las estadísticas de la OMS y la OPS. Para nosotros es importantísimo hacer esta diferenciación, porque es evidente. Hemos logrado bajar significativamente la tasa de letalidad, fue más o menos tres veces menos.—Bolivia comunicó a Cuba su interés en la vacuna Soberana 2 contra el COVID-19 y prevé definir una adquisición cuando finalice el desarrollo de ese fármaco en la isla caribeña. ¿Cómo siguen las gestiones?—Nosotros hemos estado sosteniendo varias reuniones con la embajada de Cuba y con el laboratorio que está trabajando en esta vacuna. Como Gobierno hemos manifestado la voluntad de lograr la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible. Todas las vacunas que vamos a adquirir, ya sea la Sputnik V, Sinopharm o la AstraZeneca, tienen que haber superado todas las fases de investigación y tener la autorización respectiva para proceder con la comercialización de esta vacuna. Esto es para garantizar la inocuidad y la efectividad para proteger a nuestra población.—El Gobierno de Bolivia planteó la liberación de las patentes de vacunas y medicamentos contra el COVID-19 a escala mundial. ¿Cómo pretenden impulsar esta iniciativa?—Nosotros hemos hecho evidente esta situación porque tenemos un plan de vacunación, para él contábamos con el apoyo de las vacunas que nos daba el mecanismo Covax, también con la posibilidad las vacunas que suscribimos convenios, sin embargo, con sorpresa hemos visto cómo ciertos lotes de vacunas que tenían que llegar en cierta fecha no han llegado. Al analizar qué es lo que está pasando, vimos que la problemática es una crisis global. Queremos poner en evidencia esta crisis que estamos sufriendo como humanidad. Si no vacunamos rápidamente a toda la población, el virus va a seguir mutando. Este problema no se suscribe a un problema del estado, sino a toda la población mundial. Tenemos que darle accesibilidad de vacunas a todo el mundo.—¿Han tenido el apoyo de algún otro país o de alguna organización internacional con esta propuesta?—Este planteo ha tenido eco en otros países porque no es una situación que solamente esté viviendo Bolivia, sino que afecta al mundo. Nos sorprende que existen más de 60 países que no cuenten ni con una sola dosis de la vacuna. Nos sorprende que estudios demuestren que hay un pequeño grupo de países que concentran más del 80% de las vacunas cuando la necesidad es mundial.

