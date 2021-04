Bolivia y Cuba han tenido varias reuniones por Soberana 2

https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111589786.html

Sin embargo, aseguró que todas las vacunas que va adquirir Bolivia tendrán que pasar por todas las fases de investigación para garantizar la inocuidad y efectividad de las dosis.El 16 de abril Bolivia comunicó a Cuba su interés en la vacuna Soberana 2 contra el COVID-19 y prevé definir una adquisición cuando finalice el desarrollo de ese fármaco en la isla caribeña, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.Las vacunas cubanas "estarían listas en junio o julio y una vez que estén prontas para la exportación ya podríamos hacer la adquisición, dependiendo de los resultados de la fase tres" de pruebas del inmunizante, declaró Blanco al periódico Bolivia.Tasa de letalidad del COVID-19 en BoliviaPor otra parte, Jeyson Auza, aseguró que el Gobierno boliviano liderado por Luis Arce logró bajar de forma "significativa" la tasa de letalidad de COVID-19.El ministro aseguró que en este año de pandemia se puede diferenciar dos momentos: una primera ola y una segunda.En la primera, se impulsó una cuarentena "rígida", que después se transformó "flexible" y luego "dinámica", agregó.En la segunda ola se procedió a la adquisición de más de un millón de pruebas rápidas con un 94% de efectividad, destacó el ministro."Hemos fortalecido nuestra atención primaria en salud y la posibilidad de diagnosticar de manera gratuita de tal manera que se evite llegar a las unidades de terapia intensiva. Es una estrategia que ha dado muy buenos resultados, porque tomando solamente la tasa de letalidad, en la primera ola teníamos un 6,4% y en esta segunda, a pesar de tener mayor cantidad de casos, nosotros hemos tenido una tasa de letalidad de 2,5. Es un cambio sustancial e importante de lo que ha sido la primera ola", agregó.Sostuvo que el objetivo del Gobierno es seguir fortaleciendo el primer nivel de atención, ya que no se puede olvidar que existen otro tipo de patologías que siguen su curso y deben ser atendidas."Debemos concentrar los esfuerzos en los casos asintomáticos y débiles para romper la cadena de contagio y lograr una detección precoz", afirmó.Mutación del virusEl ministro de Salud de Bolivia también pidió un acceso global a los inmunizantes asegurando que el COVID-19 seguirá mutando si la población mundial no se vacuna rápidamente.El 21 de abril, el presidente de Bolivia, Luis Arce, planteó en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado una reforma de las normas mundiales de propiedad intelectual, para facilitar la provisión suficiente de vacunas contra el COVID-19, libres de patentes."Queremos poner en evidencia esta crisis que estamos sufriendo como humanidad. Nos sorprende que existen más de 60 países que no cuenten ni con una sola dosis de la vacuna. Nos sorprende que estudios demuestren que hay un pequeño grupo de países que concentran más del 80% de las vacunas cuando la necesidad es mundial", agregó Auza.Sostuvo que el planteo de Bolivia pretende interpelar la situación mundial por la que atraviesa la sociedad.El ministro afirmó que la humanidad debe realizar acciones en conjunto para defender la salud y la vida, por lo que debe despojarse del egoísmo y de las "falsas e imaginarias fronteras".

