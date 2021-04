https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111586473.html

Bolivia pretende producir vacunas Sputnik V en un futuro no muy lejano

Bolivia pretende producir vacunas Sputnik V en un futuro no muy lejano

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia está pensando en realizar una transferencia tecnológica con Rusia, tal como lo está haciendo Argentina, para producir... 26.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-26T17:57+0000

2021-04-26T17:57+0000

2021-04-26T18:27+0000

entrevistas

rusia

américa latina

sputnik v (vacuna)

bolivia

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1109953776_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_92b84dee8b57ede913f85106b4204304.jpg

"Nos encantaría tener la posibilidad de, tal como lo está haciendo Argentina, producir vacunas en un futuro no muy lejano", señaló.No obstante, indicó que por el momento su país está concentrado en su plan nacional de vacunación."Y para esto son necesarias las vacunas que ya se están produciendo en Rusia, las cuales han tenido realmente muy buena aceptación en los países latinoamericanos y en el mundo", indicó.Asimismo, Auza dijo que Bolivia se aseguró la adquisición de vacunas contra el COVID-19 para la totalidad de su población.El ministro aseguró que el Gobierno suscribió convenios con diferentes laboratorios, incluyendo la estrategia Covax, la cual garantiza más de 15 millones de dosis para Bolivia.Además, Auza dijo que el Gobierno de Bolivia analizará la posibilidad de adquirir más dosis de la Sputnik V."Una vez que se haya completado la entrega, nosotros, como Gobierno, analizaremos la posibilidad de adquirir mayor cantidad de dosis, situación que aún no podemos confirmar, pero que todavía no nos cerramos", informó en entrevista exclusiva.Auza defendió a la vacuna rusa contra el COVID-19 y aseguró que fue objeto de un desprestigio.El ministro aseguró que hasta la fecha la vacuna Sputnik V ha demostrado tener una de las más "altas efectividades"."Para nosotros estos datos hacen que esta vacuna sea muy confiable y es un gran antecedente para la ciencia rusa y los avances que tiene Moscú", agregó.Agradecimiento a PutinEl ministro de Salud de Bolivia agradeció al presidente Vladímir Putin por su ayuda en garantizar la entrega de las vacunas rusas contra el COVID-19 al país sudamericano.El ministro aseguró que estas gestiones, realizadas directamente por el presidente de Bolivia, Luis Arce, han permitido que se recibieran ya tres cargamentos de la vacuna rusa en el marco de un acuerdo suscrito por ambos países.El 20 de abril el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que comercializa la vacuna Sputnik V, anunció que Argentina se convirtió en el primer país en América Latina en poner en marcha la producción de ese fármaco.La vacuna producida en Argentina podrá luego se exportada a otros países de América Central y América Latina.

