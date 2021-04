https://mundo.sputniknews.com/20210415/turquia-afirma-que-eeuu-cancelo-el-envio-de-sus-buques-al-mar-negro-1111197433.html

Turquía afirma que EEUU canceló el envío de sus buques al mar Negro

El ministro dijo a la cadena NTV que EEUU "nos informó verbalmente que el paso de los barcos se había cancelado".

El ministro dijo a la cadena NTV que EEUU "nos informó verbalmente que el paso de los barcos se había cancelado".Cavusoglu afirmó que "no obstante, si cambian de opinión, tienen tres días más para aprovechar la notificación anterior y enviar los barcos, la notificación aún seguirá siendo válida".También afirmó que últimamente Estados Unidos envió 14 notificaciones sobre el paso de sus buques de guerra al mar Negro, de las cuales cinco fueron canceladas.Una fuente de la Cancillería de Turquía informó esta semana a Sputnik que Washington notificó a Ankara sobre el paso de sus dos navíos a través del Bósforo al mar Negro, donde permanecerían del 14 o el 15 de abril hasta el 4 o el 5 de mayo.Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, las operaciones de los buques estadounidenses en el mar Negro tienen un "carácter rutinario" y se coordinan con las autoridades de Turquía de acuerdo con la Convención de Montreux.La Convención de Montreux, firmada en 1936, establece la libertad de paso por el estrecho de los buques mercantes de todos los países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Sin embargo, el régimen de paso de los buques de guerra es diferente para los Estados de la cuenca del mar Negro y para los que no lo son.Los buques de los países que no tienen la salida a este mar, pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días, además para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.Conflicto en Ucrania El Gobierno de Turquía aseguró que no respalda a ninguna de las partes en la crisis entre Ucrania y Rusia."En los malentendidos entre Ucrania y Rusia no apoyamos a ninguna de las partes", dijo el ministro turco de Exteriores.

