https://mundo.sputniknews.com/20210410/la-amenaza-de-ucrania-en-las-fronteras-rusas-1111019999.html

La amenaza de Ucrania en las fronteras rusas

La amenaza de Ucrania en las fronteras rusas

El comienzo de un conflicto militar a gran escala con inicio en el Donbás ucraniano —Donbás es un territorio situado tanto en Rusia como en Ucrania— es cada

2021-04-10T14:15+0000

2021-04-10T14:15+0000

2021-04-10T14:11+0000

defensa

zona de conflicto

donbás

ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1111019829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_667c29c337572c0e52510553daea0303.jpg

El comienzo de un conflicto militar a gran escala con inicio en el Donbás ucraniano —Donbás es un territorio situado tanto en Rusia como en Ucrania— es cada vez más probable, advierte Timoféi Serguéitsev, analista político ruso en su artículo para la versión en ruso de Sputnik. La preservación de la integridad territorial de Ucrania está definida por los acuerdos de Minsk, señala el autor y agrega que "Ucrania debe abandonar la rusofobia interna y externa". El analista opina que Rusia no dejará que el Donbás ucraniano sea aplastado por la fuerza, y que ninguna de las repúblicas que se separaron cuando se desmanteló la URSS, no solo Ucrania, puede ser utilizada por Occidente para perjudicar a Rusia.Según Serguéitsev, hoy "Ucrania no cumple los acuerdos de Minsk, pero no se atreve a denunciarlos. Por supuesto, una ofensiva ucraniana en Donbás supondría una retirada irreversible de Ucrania de los acuerdos de Minsk". "En este caso, habría que proteger a los ciudadanos rusos", agrega.El analista observa que el "europeísmo" es visto como un signo de superioridad racial tanto por los ideólogos, como por una parte importante de Ucrania.El poder, mientras tanto, se ejerce mediante el terror, es decir, la intimidación de los disidentes. El autor recuerda la masacre en Odesa. Otro elemento es la inclusión de las biografías de los criminales de guerra nazis y su versión de los hechos históricos en los planes de estudio de la enseñanza general obligatoria y los contenidos de los medios de comunicación. Además, se detiene y se encarcela a los periodistas con cargos inventados, como fue el caso de Kiril Vishinski, entre muchos otros. "El fascismo ucraniano se transformó en el nazismo a través de la guerra de siete años en Donbás y los preparativos para la guerra contra Rusia, que Estados Unidos necesita, pero que también está totalmente en línea con la ideología de la élite gobernante ucraniana", escribe Serguéitsev. Según el analista, "el nazismo ucraniano lucha en el Donbás contra el pueblo ruso que vive en territorio ucraniano. Las formaciones ucranianas están matando no solo a los que luchan con armas en el ejército, sino también a todos los civiles, incluidos los ancianos, los niños y las mujeres". Al rechazar una forma constitucional (legal) de funcionamiento de la Administración del Estado tras el golpe de 2014, "la doctrina racial ucraniana es la única base para el poder central de Kiev y para el uso de las fuerzas armadas y las formaciones terroristas contra la población rusa de las regiones de Donetsk y Lugansk"."El nazismo ucraniano no solo declaró a Ucrania enemiga de Rusia, sino que también marcó su apetito territorial por la región rusa de Kubán, el Donbás ruso y otras regiones". El autor señala que "Rusia toma en serio esa intención, sobre todo teniendo en cuenta la persistente movilización, el trabajo del régimen ucraniano para elevar el potencial militar, dirigido no solo a resolver la cuestión del Donbás, sino también a una futura agresión más profunda y larga"."En caso de una ofensiva en Donbás, no será suficiente la aplicación en Ucrania de métodos de imposición de la paz similares a la operación contra las fuerzas armadas de Georgia en 2008. No será posible limitarse a aislar y defender territorios"."Bastaría con liberar al pueblo de Ucrania del régimen nazi, establecer garantías de neutralidad militar de Ucrania y el posible restablecimiento del país como una confederación de regiones", comenta el analista, quien considera "no menos posible una retirada de las regiones occidentales y orientales" de Ucrania. "Todo esto se desprende, entre otras cosas, del ejemplo de la Alemania de posguerra". "Al mismo tiempo, como parte del castigo a los criminales de guerra ucranianos y sus cómplices, habría que suspender la moratoria de la pena de muerte", concluye Serguéitsev.

https://mundo.sputniknews.com/20210409/moscu-advierte-de-que-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-escalara-la-tension-en-donbas-1110971570.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/occidente-quiere-una-ucrania-desmembrada-1110985693.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/putin-dice-a-merkel-que-rusia-es-libre-en-mover-tropas-en-su-propio-territorio-1110980885.html

donbás

ucrania

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

zona de conflicto, donbás, ucrania, rusia