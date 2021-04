https://mundo.sputniknews.com/20210414/hagamos-algo-juntos-que-le-propuso-pablo-casado-a-pedro-sanchez-1111161269.html

"Hagamos algo juntos": ¿qué le propuso Pablo Casado a Pedro Sánchez?

"Hagamos algo juntos": ¿qué le propuso Pablo Casado a Pedro Sánchez?

"Hagamos algo juntos. Vamos a vacunarnos y a decir que es seguro, cuando nos toque. No queremos incumplir ese inédito plan de vacunación que no existe y que

2021-04-14

2021-04-14T14:03+0000

2021-04-14T14:03+0000

españa

vacunación contra el covid-19 en españa

pablo casado

psoe

congreso de los diputados de españa

pedro sánchez

partido popular de españa

"Hagamos algo juntos. Vamos a vacunarnos y a decir que es seguro, cuando nos toque. No queremos incumplir ese inédito plan de vacunación que no existe y que nos tenemos que enterar a ver cómo improvisan. Pero demos un mensaje de tranquilidad a los mayores que lo pasan mal: vacunarse es seguro, se deben vacunar. Y usted y yo podríamos dar ejemplo de ello", invitó Casado a Sánchez desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.Hasta el momento el presidente Sánchez no ha respondido. Quien sí se pronunció fue el líder de Vox, Santiago Abascal, que, aunque no estaba incluido en la invitación de Casado, dijo que él no quería selfies con Sánchez.En redes sociales no pasó desapercibida la propuesta.En España 3,1 millones de personas han recibido la pauta completa de vacunación, un 6,6% de la población. La meta del Gobierno es tener vacunado al 70% de la población al finalizar el verano.

