Así es el proceso de vacunación en el WiZink Center con el miedo a AstraZeneca como telón de fondo

Así es el proceso de vacunación en el WiZink Center con el miedo a AstraZeneca como telón de fondo

Ha comenzado con éxito la vacunación masiva en el WiZink Center de Madrid, en el barrio neurálgico de Salamanca. El macrocentro de conciertos se reconvierte

Ha comenzado con éxito la vacunación masiva en el WiZink Center de Madrid, en el barrio neurálgico de Salamanca. El macrocentro de conciertos se reconvierte ahora en un lugar preferente de vacunación en la Comunidad de Madrid y se suma de esta manera al Wanda Metropolitano y al Hospital Isabel Zendal, que hasta ahora eran los únicos dos vacudrónomos habilitados por el Gobierno de la región."Este es el evento más importante que va a acoger el WiZink en toda su historia. Estamos más ilusionados que antes del concierto de U2", decía pocas horas antes de su apertura Manolo Saucedo, el director general del centro de conciertos. Y no es para menos, porque el reto que afronta es único.La ubicación del WiZink Center, en una zona céntrica de la capital y con multitud de accesos tanto en transporte público como en coche particular (hay parking disponible 24h), hace que muchos lo prefieran porque llegar hasta allí les resulta mucho más fácil que a las otras dos ubicaciones anteriores, situadas en las afueras de la ciudad y con difícil combinación de transporte.Para poner en marcha este operativo, el WiZink Center ha cedido un espacio de más de 4.500 metros cuadrados distribuido en varias plantas del recinto y con un acceso principal a través de la calle Jorge Juan, lo que permitirá que su actividad cultural y deportiva sea compatible con las jornadas de vacunación.Las puertas del WiZink para vacunarse estarán abiertas todos los días de la semana de 9:30 h a 20:30 h y la Comunidad de Madrid pretende vacunar a 4.000 personas diarias y aumentar el número a 5.000 en función de las vacunas recibidas. Para ello ha puesto a disposición del SUMMA 112 (encargado de coordinar el dispositivo) veinte puestos de vacunación simultánea donde trabajarán a diario un total de 50 profesionales sanitarios, varios de los cuales son enfermeras ya jubiladas a las que se les ha llamado solicitando su colaboración debido a la emergencia sanitaria que está atravesando el país."Es muy ilusionante. Estamos llenas de ilusión pudiendo ayudar y viendo a la gente contenta porque se puede vacunar. Nos han llamado porque no había suficientes enfermeras en activo y a las que nos habíamos jubilado en los últimos cuatro años nos han propuesto venir voluntariamente y hemos aceptado muchísimas, en un porcentaje muy alto", cuenta a Sputnik Mirella Salamanca, una de estas enfermeras desde el interior del WiZink Center.El dispositivo de profesionales está integrado, además de por los enfermeros y enfermeras, por celadores, auxiliares administrativos, Técnicos en Emergencias Sanitarias o Técnicos Auxiliares de Enfermería y médicos.Se han dispuesto además dos puestos de observación y atención sanitaria dotados con el material de emergencias necesario por si ocurriese cualquier imprevisto. Y en caso de emergencia que requiera un traslado a un hospital se han dispuesto dos ambulancias de soporte vial avanzado.¿Cómo es el proceso para vacunarse en el WiZink Center?Durante el primer día de vacunación en el WiZink Center había mucha confusión antes de su apertura sobre quién acudiría a vacunarse debido a los constantes cambios en las directrices del Gobierno para vacunarse con AstraZeneca. Durante la noche del miércoles 7 de abril y tras la reunión del Consejo Interterritorial y el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) asegurando que veía "posibles vínculos" entre este suero y los casos de trombos en algunos pacientes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que AstraZeneca solo se dispensaría a personas entre 60 y 65 años.Pero menos de 24 horas después el Ministerio volvió a cambiar la pauta, y tras la reunión de la Comisión de Salud Pública aumentó el margen de edad para aplicar el suero hasta los 69 años.Sin embargo, el primer día de vacunación en el WiZink Center solo se había citados a adultos mayores entre 60 y 65 para suministrarles su primera dosis de AstraZeneca, una vacuna polémica ante la incertidumbre que ha generado especialmente durante los últimos días. Tanto es así, que el viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha asegurado que "la confusión generada por parte del Ministerio de Sanidad" en torno a esta vacuna ha provocado que el porcentaje de rechazo a esta dosis pase del 2 al 60 e incluso 70%.Sin embargo, a las puertas y en el interior del WiZink Center durante su primer día de vacunación, los madrileños que acudieron a su cita, y según ha podido comprobar Sputnik in situ, no han mostrado un rechazo contundente al suero. O al menos, no más que a cualquier otro. Entre los que esperaban para recibir su primera dosis había sí, escepticismo, y opiniones de todos los tipos, pero en general, la percepción de que vacunarse es la única alternativa para salir por fin de la pandemia ha sido la tónica en esta jornada de vacunación. Todavía ganan las ganas de querer inmunizarse y volver a la vieja normalidad; o el miedo a contagiarse sigue siendo mayor que al de vacunarse."Miedo ninguno, tenemos que ir a por todas, si no esto se va extendiendo cada vez más y considero que tenemos que vacunarnos, claro está", decía Lourdes, una madrileña de 64 años mientras avanzaba en la cola, paraguas en mano debido al día de lluvia y frío que ha hecho hoy en la capital.Detrás de ella, Manuel, de 62 años, que dice de AstraZeneca que "aunque ha generado desconfianza hay que vacunarse. Yo lo que quiero es vacunarme ya para que este tema se solucione", aseguraba.Y dentro, otras opiniones, como la de Pedro de 62 años, que justo después de recibir el pinchazo decía: "Ha ido muy bien, fenomenal, pensaba que iba a doler más", y sobre AstraZeneca: "Es lo que hay. No hay otra cosa de momento, pues eso".Las colas, aunque largas, avanzaban con fluidez desde primera hora de la mañana. Y una vez dentro del WiZink, lo primero que hay que hacer es enseñar la cita con el código QR que han recibido en el teléfono móvil con su nombre, DNI y hora y que les ha debido enviar la Comunidad de Madrid. Una vez escaneado el código, se les mide la temperatura y se les deriva a alguna de las salas donde están distribuidos los puntos de vacunación, les dan un ticket con un número y esperan su turno hasta que aparezca en las pantallas de espera.Una vez que llega su turno pasan a alguno de los puntos de vacunación con el DNI en la mano y "sin abrigo". Varios trabajadores están dispuestos en estas salas informándoles de esto para que el proceso sea lo más rápido y ágil posible.Y una vez dentro, la vacunación no dura más de un minuto. Después, habrá que esperar otros quince en una sala de espera habilitada para ver si hay algún efecto adverso.Cómo avanza la vacunación en EspañaTras la lentitud inicial y los problemas con el suministro de vacunas debido a diversos motivos, entre ellos la falta de producción y entrega por parte de las farmacéuticas, España está alcanzando velocidad de crucero en su proceso de vacunación. De hecho, durante el mes de abril se están batiendo récords en número de personas vacunadas lo que ha provocado que el Gobierno saque pecho y ratifique su intención de llegar al verano con el 70% de la población española vacunada.Los últimos datos actualizados a 8 de abril por el Ministerio de Sanidad hablan de que 3.020.450 personas en España han recibido ya las dos dosis que se prescriben para estar completamente inmunizado contra el coronavirus, y 9.811.529 personas se les ha inoculado al menos una dosis, lo que supone un 13% del total de la población.Según cifras oficiales, hasta ahora se han entregado 11.993.715 vacunas a las diferentes comunidades, siendo 7.725.315 de Pfizer, 1.044.000 de Moderna y 3.232.200 de AstraZeneca. Se espera que la segunda quincena de abril aterrice en España la estadounidense de Janssen, que además solo necesita una dosis, lo que provocará un aumento considerable en la velocidad de vacunación en el país.

