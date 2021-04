https://mundo.sputniknews.com/20210414/consejo-de-comercio-venezolano-propone-plan-complementario-de-vacunacion-contra-covid-19-1111179254.html

Consejo de Comercio venezolano propone plan complementario de vacunación contra COVID-19

Consejo de Comercio venezolano propone plan complementario de vacunación contra COVID-19

"Desde Consecomercio hacemos un llamado a la sensatez, los venezolanos pueden ser complementarios y no tienen que competir una visión y la otra, si todos nos concentramos en un objetivo nacional que es la inmunización (…) ¿por qué no empezamos a pensar en la complementariedad de un plan y el otro?", expresó Capozzolo en una rueda de prensa.El pasado 25 de marzo, Fedecámaras planteó al Gobierno importar seis millones de dosis para inmunizar a sus trabajadores y familiares, que serían implementadas con el apoyo de unas cien clínicas privadas en un período de cuatro meses y medio.Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez, dijo el 13 de abril que su país ya cuenta con un plan de vacunación elaborado por la única autoridad de salud que tiene esa nación caribeña. En ese sentido, el titular de Consecomercio manifestó que la inmunización masiva se puede lograr de forma conjunta.El 10 de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que su país pagó el 50% del anticipo necesario para adquirir a través del mecanismo COVAX el 20% de las vacunas que requiere la nación para la inmunización.Con ese pago, Venezuela recibirá 11.374.400 dosis de la vacuna contra el COVID-19.Además, Rodríguez informó que tienen garantizados otros 60 millones de dólares requeridos por el mecanismo COVAX, que serán cancelados cuando sean requeridos.El Gobierno venezolano no ha dicho cuál vacuna será la que comprarán a través del COVAX.Sin embargo, el mes pasado el Ejecutivo aseguró que no autorizarán el uso de la vacuna de AstraZeneca, por los efectos negativos que ha tenido en algunas personas que la han recibido en otros países.De igual manera, el Gobierno insistió a Estados Unidos y al Reino Unido que liberen los recursos que le mantienen retenidos para poder comprar más dosis.Hasta el momento, Venezuela ha recibido 750.000 dosis, entre la Sputnik V de Rusia y la Sinopharm de China, las cuales han sido destinadas a la inmunización del personal sanitario, educativo y adultos mayores de 60 años con más de una comorbilidad.

