https://mundo.sputniknews.com/20210410/venezolanos-consideran-que-es-urgente-que-se-inicie-vacunacion-masiva-contra-covid-19-1111011420.html

Venezolanos consideran que es urgente que se inicie vacunación masiva contra COVID-19

Venezolanos consideran que es urgente que se inicie vacunación masiva contra COVID-19

CARACAS (Sputnik) — En Venezuela solo tres sectores están recibiendo la vacuna contra el COVID-19, y los ciudadanos consultados por Sputnik consideraron que... 10.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-10T00:13+0000

2021-04-10T00:13+0000

2021-04-10T00:13+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109181/72/1091817245_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_919341c99349d31a7df4916500c90ec7.jpg

En febrero, el Gobierno inició la inmunización del personal sanitario, luego la de los docentes y ahora la de los adultos mayores de 60 años que presenten más de una comorbilidad.El presidente Nicolás Maduro dijo en reiteradas ocasiones que a pesar de la persecución contra su país para que no compre las vacunas contra el COVID-19, por medio de alianzas logró iniciar la inmunización de los sectores prioritarios.A principios de este año, Maduro había dicho que en abril iniciarían la inmunización masiva, pero hasta el momento el país suramericano no ha recibido las vacunas para aplicar a toda la población.Jonathan Santos, trabajador del área de seguridad, consideró que la vacunación no debe ser politizada, y dijo que es necesario que los sectores en el país se pongan de acuerdo para poder comprar las dosis necesarias."En el país todo lo quieren politizar, ahora hasta las vacunas, cuando todos sabemos que son necesarias, no se trata de buscar culpables, se trata de que se pongan de acuerdo, y que las personas seamos beneficiadas, los ciudadanos de a pie que debemos trabajar en medio de esta pandemia", comentó.RecursosEn junio de 2020, el Gobierno de Maduro firmó un acuerdo en materia de salud con la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) que en ese entonces dirigía el opositor Juan Guaidó, para a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adquirir insumos para hacer frente a la pandemia.Sin embargo, el Ejecutivo ha asegurado que hasta la fecha no fueron liberados los recursos que mantienen bloqueados a su nación en el extranjero para la compra de vacunas.El canciller Jorge Arreaza señaló el 8 de abril que si de los 6.000 millones de dólares que le tienen bloqueado a su país, liberaran al menos 300 millones de dólares, podrían comprar las dosis necesarias.Mario Ramos, trabajador del sector público, opinó que los sectores políticos deben dejar de lado sus diferencias y darle prioridad a la salud de todos los ciudadanos en este país caribeño.Por su parte, Julio López, chófer de transporte público, dijo que es necesario que ese sector también sea vacunado para garantizar su salud."Se entiende que todos los que trabajan es hospitales deben vacunarse primero, pero nosotros también debemos ser tomados en cuenta porque trabajamos con público, estamos entre los sectores que trabajamos hasta cuando hay cuarentena, y aún no sabemos cuándo podremos recibir la vacuna", acotó.Glorines Carillo, comerciante informal de una zona de la periferia de Caracas, manifestó que en el país no se conoce un plan de vacunación.El ministro de Salud, Carlos Alvarado, señaló la semana pasada que 200.000 trabajadores sanitarios han sido inmunizados.Sin embargo, se desconoce cuántos docentes y adultos mayores recibieron la vacuna contra el COVID-19.Hasta el momento, Venezuela recibió 750.000 dosis de vacunas, 250.000 de la Sputnik V de Rusia, y 500.000 de la Sinopharm, de China.Además, el Gobierno de Maduro anunció que producirán la vacuna Abdala contra el COVID-19 en alianza con Cuba.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, venezuela