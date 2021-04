https://mundo.sputniknews.com/20210412/las-batallas-navales-de-la-guerra-del-pacifico-y-el-barco-que-casi-cambia-la-historia-de-sudamerica-1111088119.html

Las batallas navales de la guerra del Pacífico y el barco que casi cambia la historia de Sudamérica

El casus belli de la guerra del Pacífico fue la decisión de Bolivia de aumentar los impuestos a los exportadores chilenos de salitre que operaban en el

El casus belli de la guerra del Pacífico fue la decisión de Bolivia de aumentar los impuestos a los exportadores chilenos de salitre que operaban en el entonces territorio boliviano de Antofagasta. La suba, establecida en febrero de 1878, contravenía el tratado de límites entre Chile y Bolivia de 1874, que establecía, entre otros puntos acordados, que el Gobierno boliviano no podía imponer nuevos impuestos sobre capitales, industrias o personas chilenas que operaban en el área limítrofe establecida ni aumentar los impuestos existentes durante un lapso de 25 años.Tras el fracaso de las negociaciones entre los países para resolver las discrepancias, Chile decidió tomar el puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Bolivia solicitó al Gobierno de Perú que honrase el tratado de alianza defensiva que ambas naciones habían firmado en secreto en 1873. Los tres Gobiernos celebraron encuentros y buscaron soluciones al conflicto, aunque fue en vano. Bolivia declaró la guerra a Chile el 1 de marzo. Enterado del tratado secreto entre Bolivia y Perú, el Gobierno chileno solicitó a Lima que se mantuviera neutral, aunque no hubo respuesta oficial. Las tropas chilenas siguieron avanzando en territorio boliviano. El 23 de marzo tomaron la ciudad de Calama tras derrotar a las fuerzas bolivianas en la batalla de Topater.El 5 de abril de 1879, Chile declaró oficialmente la guerra a Bolivia y Perú. Ante la decisión chilena, la alianza boliviano-peruana se hizo efectiva al día siguiente. Comienza entonces la primera etapa de la guerra del Pacífico, la llamada campaña naval, que se desarrollaría hasta el mes de octubre de ese año. El primer enfrentamiento marítimo tuvo lugar el 12 de abril. Campaña naval de la guerra del Pacífico: las batallas claveBolivia no contaba con una fuerza naval, por lo cual la contienda por mar sería protagonizada por las escuadras de guerra de Chile y Perú. A su vez, la Armada chilena contaba con mejores embarcaciones que la peruana. El gran protagonista de la campaña a lo largo de ese semestre fue el monitor Huáscar de la Marina de Guerra de Perú, un pequeño barco de guerra blindado. Las correrías del Huáscar —incursiones en territorios enemigos— ocasionaron varios dolores de cabeza al Gobierno chileno, incluidos incautación, robo o destrucción de varias embarcaciones, además de provocar la renuncia del Gabinete de ministros y varias autoridades militares como resultado de las exitosas maniobras del buque peruano, que escapaba de sus perseguidores o los enfrentaba para ocasionarles daños severos.El objetivo de la campaña marítima chilena era tomar el control de la costa del Pacífico. Esto era necesario para trasladar las tropas por vía marítima, ya que entrar en Perú por tierra era difícil dadas las condiciones geográficas. Al dominar el mar, Chile lograría desembarcar tropas en tierras costeras peruanas sin correr el riesgo de ataques marítimos del enemigo que pusieran en riesgo sus vidas.Combate naval de Chipana: 12 de abril de 1879Tras la toma del puerto peruano de Iquique por las fuerzas chilenas el 5 de abril, zarparon del puerto de Callao las corbetas peruanas Unión y Pilcomayo, el 7 de abril. La batalla se registró cerca del mediodía del 12, a la altura de Punta Chipana, en el departamento sureño de Tarapacá, entonces territorio peruano. Los barcos peruanos abrieron fuego contra la cañonera Magallanes. La nave chilena respondió con el escaso armamento que tenía y alcanzó a la Unión en un costado. Por su parte, la Unión logró impactar en el bote que la cañonera llevaba en uno de sus lados. La persecución terminó poco después de las 14:00. El mal estado de los barcos peruanos impidieron darle alcance a la Magallanes. De acuerdo a la Marina de Guerra de Perú, en el combate se dispararon un total de 226 cañonazos, de los cuales 184 fueron peruanos.Combate naval de Iquique y combate de Punta Gruesa: 21 de mayo de 1879El 16 de mayo, zarparon del puerto peruano de Callao la fragata Independencia y el monitor Huáscar, acompañados de otras naves menores, en dirección al sur peruano. Por su parte, desde Iquique partió la escuadra chilena hacia Callao. Ambas escuadras se cruzaron sin verse, alrededor del día 18.Al enterarse del plan chileno, los buques peruanos tomaron rumbo a Iquique, donde la corbeta Esmeralda y la goleta Cavadonga bloqueaban el puerto. El 21 a la mañana comenzó el combate. La Esmeralda, al mando del capitán de fragata Arturo Prat, tenía rota una de sus calderas, por lo cual se quedó cerca de la costa, con lo que pudo evitar los cañonazos de los barcos peruanos, que no querían causar daños a la ciudad. Mientras la Covadonga huía rumbo al sur perseguida por la Independencia, el Huáscar, comandado por el capitán de navío Manuel Grau, embistió a La Esmeralda. Al impactar los barcos, Prat instó al abordaje del Huáscar. El chileno armado de pistola y espada mató algunos marinos peruanos en cubierta, pero fue abatido a balazos. Desde ese momento, Arturo Prat ha sido considerado un héroe chileno.La arremetida del Huáscar causó finalmente el hundimiento de La Esmeralda. De la tripulación de 198 miembros, sobrevivieron 62 hombres que fueron rescatados por orden de Grau y llevados como prisioneros de guerra. Por su parte, la Independencia no logró capturar a la Covadonga. Encalló en un arrecife sobre la zona de Punta Gruesa, se partió la quilla y sus hombres debieron abandonar la embarcación, no sin antes resistir el ataque del Covadonga, que luego siguió rumbo al sur. Tras comprobar que los daños eran irrecuperables, Grau decidió incendiar la fragata Independencia.Primer combate naval de Antofagasta: 26 de mayo de 1879Unos días más tarde, el Huáscar llegó al puerto de Antofagasta, donde la Covadonga estaba fondeada. El monitor peruano procedió a atacar las defensas chilenas apostadas en la costa, las cuales repelieron el ataque junto con la Covadonga. Entre las tropas chilenas hubo más de 100 muertos.Segundo combate naval de Iquique: 10 de julio - Correrías del Huáscar: 18-23 de julio de 1879En la madrugada del 10, el Huáscar, que había estado en reparación en Callao, volvió a Iquique para atacar a los buques chilenos que bloqueaban el puerto. Allí, la cañonera chilena Magallanes combatió contra el Huáscar hasta que la fragata blindada Cochrane de Chile llegó al lugar y junto a la Magallanes persiguieron al buque peruano durante algunas horas, pero este, más veloz, logró escapar.Entre el 18 y el 23 de julio, el Huáscar y la corbeta Unión, en misión hacia Antofagasta, capturaron algunos buques chilenos y destruyeron varias embarcaciones pequeñas. Por último, el 23 de julio, capturaron el buque Rímac, utilizado para transporte de tropas chilenas. La captura del Rímac provocó un gran descontento en la opinión pública chilena. Asimismo ocasionó la renuncia del comandante de la escuadra chilena, el contralmirante Juan Williams Rebolledo, como también del comandante general de la Marina y el intendente del Ejército y la Armada. La crisis alcanzó al Gabinete chileno, que presentó su renuncia a principios de agosto.Segundo combate de Antofagasta: 28 de agostoEn los días previos al combate, el Huáscar y el buque de transporte Oroya se apoderaron de varias pequeñas embarcaciones chilenas, y otras fueron destruidas. Luego, los buques se separaron, y el Huáscar continuó su correría, destruyendo lanchas y otros barcos pequeños a su paso. El 28 a la mañana, el Huáscar llegó al puerto de Antofagasta. Según consigna la Marina de Guerra del Perú, tenía la misión de cortar el cable telegráfico submarino, aunque ello representaba mostrarse abiertamente frente al enemigo mientras lo intentaba. Al comienzo de la tarde, el Huáscar se adentró más en la bahía. La cañonera Magallanes y la corbeta Abtao, ocultas tras otras embarcaciones en el puerto, abrieron fuego sobre el barco peruano con el apoyo de la artillería de las defensas chilenas en tierra. El Huáscar impactó con dos proyectiles al Abtao: nueve marinos chilenos murieron, otros 12 resultaron heridos, y el barco quedó inutilizado. El buque Magallanes también fue dañado. Por su parte, el Huáscar fue alcanzado por un proyectil chileno, que ocasionó la muerte de un oficial y un marino herido. No obstante, se retiró de Antofagasta sin mayores daños, en la madrugada del 29 de agosto.Combate de Angamos: 8 de octubreLuego de permanecer prácticamente todo el mes de septiembre en Arica, el monitor Huáscar, la corbeta Unión y el transporte Rímac arribaron a Iquique el 1 de octubre. De allí, el monitor y la corbeta fueron de correrías al sur. Al mismo tiempo, la marina chilena había ideado una estrategia para capturar al Huáscar, que había logrado importantes victorias para la marina peruana, prácticamente solo y en desventaja frente a la escuadra chilena. El plan consistía en dividir su flota en dos para perseguir al Huáscar y, cuando este escapara hacia el norte, alcanzarlo con una segunda unidad, más veloz y mejor armada. La estrategia chilena dio sus frutos. En la mañana del 8 de octubre, a la altura de Punta Angamos, en Antofagasta, la flota chilena interceptó al Huáscar, lo rodeó y entraron en combate —la Unión siguió al norte, por orden del almirante Grau—. Los buques chilenos, más rápidos y con mayor poder de fuego, dispararon al monitor peruano. El impacto de uno de los proyectiles provocó la muerte del almirante Grau, el gran héroe naval peruano. El combate continuó hasta que el Huáscar ya no pudo maniobrar a causa de los daños ocasionados por la artillería. Finalmente, los marinos chilenos capturaron el monitor y el mítico buque de guerra aún permanece en su poder. La captura del Huáscar, el último buque blindado que Perú tenía entonces en servicio, significó el fin de la campaña marítima. A partir de esta victoria, Chile pasaba a ejercer el control marítimo de la costa, lo cual facilitaba el desembarco de tropas chilenas para las campañas terrestres.El retorno del Huáscar, una promesa de campaña electoralYonhy Lescano, candidato a presidente de Perú por Acción Popular (derecha), declaró a fines de marzo que en caso de ganar las elecciones del 11 de abril tenía la intención de solicitar formalmente al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la devolución del monitor Huáscar. "Ese gesto sería muy importante para el Perú y generaría beneficios en otras áreas, para tener mejores relaciones, tener más mercados comunes y una serie de efectos positivos", dijo entonces Lescano.La respuesta negativa del ministro de Defensa chileno, Baldo Prokurica, no se hizo esperar: "El Huáscar, buque glorioso donde Arturo Prat, Juan de Dios Aldea, Manuel Thomson, entre otros héroes dieron su vida por la patria, pertenece a la Armada de Chile desde hace 142 años. El buque honra la memoria de los mártires chilenos y peruanos, y es testimonio de la paz entre ambos países", escribió el alto funcionario en Twitter.Lescano obtuvo menos del 9% de los votos emitidos este domingo 11. Con el 80% de las actas escrutadas, el candidato Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda) estará definiendo la presidencia en una segunda vuelta electoral contra un segundo candidato, que sería Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha).

