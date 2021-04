https://mundo.sputniknews.com/20210409/la-pandemia-se-propago-en-la-campana-electoral-de-peru-1110989922.html

La pandemia se propagó en la campaña electoral de Perú

La pandemia se propagó en la campaña electoral de Perú

LIMA (Sputnik) — Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones de Perú, este país registró un promedio de 783 muertes diarias por COVID-19 en... 09.04.2021, Sputnik Mundo

A estas alturas, y según los sondeos recientes, seis de los 18 candidatos tienen chances de pasar a una inevitable segunda vuelta pues el líder, Yonhy Lescano de Acción Popular (centroderecha), no supera el 15% de las preferencias, separado por menos de seis puntos del sexto, Rafael López Aliaga de Renovación Popular (derecha).Si algo ha marcado drásticamente las propuestas durante la campaña sobre qué hacer para frenar la pandemia es la discusión sobre la intervención de los privados en la compra de vacunas, siendo Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú (el único partido de izquierda con chances) quien ha rechazado en solitario esta iniciativa.Asimismo, la candidata de izquierda ha propuesto, a diferencia de sus rivales, tomar el "control temporal" de la producción de oxígeno medicinal en Perú, indicando que esta medida está contemplada en la Ley General de Salud y rechazando que se trate de una "política de expropiación".Privados con condicionesLescano, puntero en los sondeos, declaró que apoyaría la importación de vacuna por parte de los privados, bajo la condición de que estas se ofrezcan a un "precio razonable".Por su parte, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular (derecha), ha acusado al actual Gobierno de tener "taras ideológicas" al no permitir la intervención de los privados en la importación de vacunas.Asimismo, propuso en el debate organizado por el JNE descartar las cuarentenas por su ineficacia."De nada sirvió las cuarentenas cuando no se ocuparon de potenciar el sistema sanitario. Proponemos cambiar los horarios [laborales] y protocolos [sanitarios] para que la gente salga a trabajar", dijo la candidata fujimorista.Cuarentenas voluntariasEn una línea similar, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, partido calificado como ultraconservador y situado por algunos analistas dentro del espectro de la extrema derecha, ha propuesto establecer "cuarentenas voluntarias" y anunció que viajaría a EEUU en el día en que asuma el mando (28 de julio) para "traer personalmente 40 millones de vacunas", algo que, sin embargo, no sería posible porque antes necesitaría el permiso del Congreso, recién instalado, para ausentarse del país.En tanto, Hernando de Soto de Avanza País (derecha) también ha apoyado la importación privada de vacunas, a tiempo de proponer simplificar la burocracia para su adquisición y llegada al país.Por su parte, George Forsyth, de Victoria Nacional (derecha), ha apostado por la importación privada y, como sus demás contendores, ha insistido en la necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria, en especial de camas UCI; implementar más plantas de oxígeno y reforzar el primer nivel de atención sanitaria para evitar que los pacientes se agraven y tengan que acudir a los hospitales, actualmente colapsados casi en su totalidad.

