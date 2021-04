https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-abece-de-las-renidas-elecciones-generales-en-peru-1110826029.html

El abecé de las reñidas elecciones generales en Perú

Más de 25 millones de peruanos están habilitados para votar en los comicios del domingo 11 de abril de 2021, día en que se celebrará la primera vuelta de un

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

Más de 25 millones de peruanos están habilitados para votar en los comicios del domingo 11 de abril de 2021, día en que se celebrará la primera vuelta de un ciclo electoral que elegirá al sucesor del presidente Francisco Sagasti, que asumió la titularidad del Gobierno transitorio iniciado en noviembre de 2020, en plena crisis política.De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recogidos por, son 25.287.954 ciudadanos están convocados a sufragar el 11 de abril. De ese total, unos 997.033 aportarán su voto desde el exterior desde las oficinas consulares en su país de residencia.¿Qué eligen los peruanos el 11 de abril?Las elecciones generales del 11 de abril servirán para elegir no solo a un nuevo presidente de la República sino también a los dos vicepresidentes que lo acompañan en la lista. En simultáneo habrá dos elecciones más, ya que también se elegirá a los 130 miembros del Congreso y a los cinco representantes peruanos en el Parlamento Andino.Los comicios presentan una oferta electoral amplia, al menos en candidaturas, ya que 18 dirigentes políticos pugnarán por llegar al Palacio de Gobierno y administrar el país desde el 28 de junio, día en que comenzará el nuevo mandato.Si bien hay 18 candidatos, son 20 los partidos que participan de las elecciones, debido a que dos partidos — el Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap) y el partido Contigo— solo registraron candidatos para el Congreso y el Parlamento Andino.La amplia gama de candidaturas se reducirá a dos en caso de que exista una segunda vuelta, planificada para el domingo 6 de junio, en la que la Presidencia será disputada entre las dos candidaturas más votadas. Solo se evitará una segunda vuelta si alguno de los candidatos recoge más del 50% de los votos en la primera vuelta.¿Hay favoritos para las elecciones de Perú?La paridad entre los candidatos ha sido una constante en la reñida campaña electoral desarrollada desde noviembre de 2020. Desde entonces, la preferencia de los peruanos hizo variar en más de una ocasión a los primeros en la lista de intención de votos. De hecho, el liderazgo que sostuvo durante los últimos meses el candidato del partido de centroderecha Acción Popular, Yonhy Lescano, parece verse desafiado en los días previos a la elección.En efecto, la paridad del último tramo se ve reflejada en los últimos sondeos presentados por las dos principales encuestadoras del país, la consultora Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).Según Ipsos, Lescano todavía mantiene su liderazgo, de acuerdo a un simulacro electoral realizado por la empresa el 31 de marzo y publicado por el diario El Comercio el 4 de abril. Los resultados de ese estudio son los siguientes:Los resultados de este estudio confirman una baja en la intención de voto de Lescano, al tiempo que indican un crecimiento de Hernando de Soto que lo coloca con chances de alcanzar la segunda vuelta.Sin embargo, un análisis de IEP divulgado en abril de 2021 muestra un panorama algo diferente:La diferencia entre ambos estudios es que el simulacro de votación de Ipsos busca que los encuestados actúen de la misma forma en la que lo harán el día de la votación.¿Cómo se vota?La pandemia de COVID-19 obligó a las autoridades peruanas a establecer un novedoso sistema de votación "escalonado" que divide el tiempo de votación para evitar aglomeraciones y proteger de mejor manera a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.De acuerdo al protocolo, las personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo deberán votar entre las 7 y las 9 de la mañana. Las demás se repartirán en el resto del horario —que se extenderá hasta las 19 horas— según el último número de su documento de identidad. Así, por ejemplo, si el documento termina con el número 1, el votante debe acudir entre las 9 y las 10 de la mañana. Si la última cifra es el 2 debe acudir entre las 10 y las 11 y así sucesivamente hasta la franja entre las 18 y las 19, cuando votan los documentos terminados en 0.La temperatura corporal de los votantes será controlada al ingresar al recinto de votación y tendrán que usar cubrebocas en todo momento y mantener el distanciamiento con todos los presentes. Además, se exhorta a que los votantes lleven su propio lapicero de color azul, dado que el sistema electoral peruano obliga a los electores a expresar su voto marcando con una cruz el partido que desea y, de forma opcional, a qué candidatos a congresistas de su partido favorito quiere dar prioridad.El voto en Perú es obligatorio y solo pueden optar por no votar los mayores de 70 años. Quienes estén obligados a votar y no lo hagan serán sancionados con multas que van desde los 22 soles (5 dólares) a los 88 soles (23 dólares).De todos modos, los ciudadanos pueden quedar eximidos de la multa si concurrieron a votar y fueron rechazados por razones sanitarias. De acuerdo al protocolo, los locales de votación deberán negar el ingreso a personas cuya temperatura corporal supere los 37,5 grados. En esos casos, el personal de votación pedirá los datos al ciudadano y quedará registrado para la exoneración de la multa.

perú

2021

elecciones generales en perú (2021), perú