López Aliaga: el candidato derechista célibe y con cilicio que crece en las encuestas

La carrera presidencial en Perú continúa marcada por la paridad entre candidatos y la incertidumbre sobre qué puede suceder el 11 de abril, cuando los peruanos concurran a las urnas. En ese panorama, las últimas encuestas difundidas muestran ascensos inesperados de candidatos que, meses atrás, no parecían estar destinados a definir la elección.En ese camino parece estar Rafael López Aliaga, un empresario vinculado a empresas financieras y de ferrocarriles, que busca alcanzar la Presidencia de Perú como candidato de Renovación Popular, un partido de derecha conversadora fundado en 2020 como formación sucesora de Solidaridad Nacional del exalcalde de Lima (2003-2010 y 2015-2018).Con la fundación de Renovación Popular, López Aliaga logró apartarse de Solidaridad Nacional —formación de la que era secretario general hasta 2020— para construir su propio espacio político, volcado decididamente hacia lo que el propio político denomina como "derecha popular". Su apuesta política comenzó de forma tímida pero las últimas encuestas de intención de voto difundidas indican un meteórico ascenso que lo coloca, en marzo de 2021, como la segunda opción más mencionada por los peruanos.En efecto, un estudio de la consultora Ipsos y el diario El Comercio divulgado el 14 de marzo otorgó a López Aliaga un 9,5% de las preferencias, solo por detrás de Yonhy Lescano de Acción Popular, primero con un 20,8%, y de George Forsyth de Victoria Nacional, con 9,9%. El panorama es más favorecedor para López Aliaga en un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado en el diario La República el 13 de marzo, donde aparece segundo con 9,5%, luego de haber escalado 2 puntos porcentuales en tan solo un mes.En consonancia con su ascenso electoral, López Aliaga ha incrementado su aparición en entrevistas y perfiles en medios peruanos, muchos de los cuales ponen énfasis en la vocación religiosa del empresario. Su pertenencia al Opus Dei, una de las organizaciones de la Iglesia Católica conocidas por su rigurosidad religiosa.El candidato de Renovación Popular se presenta siempre como un fiel seguidor de esta filosofía. Entrevistado por el medio peruano Exitosa, López Aliaga admitió que tiene pareja porque desde los 20 años practica el celibato. El candidato reveló incluso cuál es su fórmula para resistir tentaciones cada vez que ve una mujer atractiva.Solo un par de días después, durante una entrevista en el programa 7x7 con el periodista Jaime Bayly, López Aliaga se mostró molesto con las reacciones a sus dichos y pidió hacer una precisión: "Yo dije que estaba enamorado de la Virgen y hay gente que es tan bestia que piensa que es amor carnal. Es amor espiritual".El celibato no fue la única revelación sorprendente del candidato. En la misma entrevista con Exitosa también confirmó que, como muchos otros fieles del Opus Dei, practica la mortificación al autoinfringirse dolor mediante el cilicio, un histórico artefacto creado para provocar dolor en el cuerpo y que actualmente se utiliza en forma de cadena o cinturón de metal con puntas.López Aliaga aclaró que el uso de cilicio no apunta específicamente a "controlar el deseo" sino de unión con "la pasión de Cristo".En la entrevista con Bayly, el candidato intentó dar el tema por cerrado porque "ya es morboso" y aclaró que incluso hay "manuales en Youtube" sobre cómo realizar este tipo de prácticas. Interrogado sobre los objetivos de esta "pequeña mortificación", comparó la práctica con la de "un deportista que se levanta a las 3 de la mañana y corre y corre para ser campeón".

