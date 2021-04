https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-presidenciable-peruano-lescano-quiere-pedir-a-laboratorios-recetas-de-vacunas-covid-19-1110810977.html

"Hay un pedido que hizo la Organización Mundial del Comercio para pedirles a los laboratorios que entreguen las fórmulas de las vacunas. Tendría que hacerse una moratoria. Eso significa que entreguen a cambio de nada. Pero nosotros no queremos eso, porque seguramente va a haber resistencia. Queremos pagar las fórmulas de las vacunas para hacerlas en otros lugares", dijo Lescano a Sputnik.El candidato advirtió que hasta que no se vacunen los peruanos, van a seguir muriendo."Lo primero que tenemos que hacer es agilizar los contratos suscriptos (…) La idea es que se hagan las vacunas más rápido para llegar a todos los peruanos. Lo que está pasando es que el virus está mutando, cuando muta, la vacuna se hace cada vez menos efectiva. Incluso Estados Unidos está evaluando pedir a los laboratorios que entreguen las fórmulas. Porque esta lucha es entre la vida y la muerte y los aspectos económicos no pueden estar por encima de eso", reflexionó.Además, Lescano aseguró que si gana las elecciones, aplicará la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V.El 3 de abril, el ministro de Salud peruano, Óscar Ugarte, señaló que "está a punto de culminar" la negociación con Rusia para la adquisición de la vacuna Sputnik V.Lescano consideró que Perú no puede hacer ningún tipo de diferenciación con las vacunas, "porque todas protegen". Asimismo, afirmó que seguirá aprovechando en la inmunización de Perú las vacunas de Pfizer, Johnson & Johnson y Sinopharm.Acuerdos "en cualquier materia" con RusiaEl próximo Gobierno de Perú debe estar abierto a hacer acuerdos en cualquier materia con Rusia, declaró en entrevista con Sputnik Yonhy Lescano.Afirmó que su objetivo es invertir en educación, salud, tecnología digital, agricultura e industrialización.Sin embargo, resaltó que no impulsará la cooperación en materia técnico-militar."No creo en armas. Creo que Perú tiene guerras contra los virus. Ya las guerras, por lo menos en América Latina, han desaparecido. No pienso hacer gastos en armas o aviones. Estamos viendo con esta pandemia que los enemigos son otros", explicó.Revisión de exoneraciones tributarias a grandes firmasEntre otros temas, Lescano comentó a Sputnik que el próximo Gobierno de Perú deberá revisar las exoneraciones tributarias a grandes compañías y en cambio ayudar a pequeños empresarios."Hay que revisar la eliminación de exoneraciones tributarias que son dañinas. Por ejemplo, se devuelven impuestos generales a las ventas de las grandes trasnacionales que son miles de millones", afirmó en diálogo con Sputnik.El candidato señaló subrayó que las pequeñas empresas y los pequeños empresarios necesitan un "respiro" en los impuestos."Lo que hay que hacer es pedirles a los empresarios que paguen los impuestos que a veces no los pagan. En segundo lugar, para los microempresarios y agricultores hay que darles un respiro. Hay muchos que han desaparecido con la pandemia. Hay que apoyarlos con algún tipo de financiamiento y darles algún periodo de gracia", agregó.Lucha anticorrupciónSostuvo también que el próximo Gobierno de Perú deberá asumir el compromiso de combatir la corrupción.El candidato consideró que ningún candidato puede hablar de educación, infraestructura o alimentación si el Gobierno no respeta el dinero de los peruanos.Recordó que su partido tuvo dos presidentes, Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985) y Valentín Paniagua (2000-2001), que fueron hombres "honrados".A una semana de las elecciones en Perú, Lescano lidera los sondeos de intención de voto pese a caer (10%), escoltado por la izquierdista Verónika Mendoza (9%) y el derechista Hernando de Soto (9%), según una encuesta publicada el 4 de abril.El estudio de Ipsos, realizado por el diario El Comercio, ratifica los pronósticos que vaticinan que la elección será reñida y ninguno de los 18 candidatos se adjudicará la presidencia el domingo 11 de abril, por lo que habrá una segunda vuelta el 6 de junio.El 4 de abril Perú reportó 1.573.961 casos de COVID-19 y 52.625 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia.Restricciones a pornografíaYonhy Lescano afirmó que si gana las próximas elecciones promoverá restricciones a la pornografía para que no puedan acceder a ella menores de edad."En los aparatos tecnológicos apretas un botón y salen miles de páginas pornográficas. Esto lo tienen en sus manos los chicos. Entonces creo que poner a disposición esta información a un niño es perjudicarlo en su formación", dijo a esta agencia Lescano.El candidato es partidario de que las páginas pornográficas sean accesibles solo a través de un registro donde el usuario acredite su mayoría de edad."En muchos países del mundo se ha dado este tipo de medidas y la educación ha ido creciendo, es el caso de Corea del Sur", señaló.A una semana de las elecciones en Perú, Lescano lidera los sondeos de intención de voto pese a caer (10%), escoltado por la izquierdista Verónika Mendoza (9%) y el derechista Hernando de Soto (9%), según una encuesta publicada este domingo.El estudio de Ipsos, realizado por el diario El Comercio, ratifica los pronósticos que vaticinan que la elección será reñida y ninguno de los 18 candidatos se adjudicará la presidencia el domingo 11 de abril, por lo que habrá una segunda vuelta el 6 de junio.

