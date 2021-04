https://mundo.sputniknews.com/20210403/estas-son-las-10-tradiciones-de-pascua-mas-espectaculares--1110771682.html

Estas son las 10 tradiciones de Pascua más espectaculares

1. Recorrer el Coliseo como parte del viacrucis y recibir la bendición del Papa en Roma

1. Recorrer el Coliseo como parte del viacrucis y recibir la bendición del Papa en RomaEl Viernes Santo el Papa encabeza el viacrucis desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano y pasa por el Coliseo y, de este modo, convierte el símbolo pagano de los romanos en uno religioso. Es una de las celebraciones más extendidas entre los católicos y hace referencia a los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su detención hasta su crucifixión, sepultura y posterior resurrección. Esta tradición se remonta al siglo XVIII. El Domingo de Pascua, el Santo Padre imparte una misa para todo el mundo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, en el 2021 las celebraciones están marcadas por las restricciones sanitarias, por lo que son menos vistosas.2. 'Arrastrar a los Judas' en NicaraguaLa tradición Judea de Masatepe cuenta ya con más de 100 años. Los participantes vestidos de sus trajes multicolores y con cadenas en sus manos intentan captar a los Judas y arrastrarlos atados de pies y manos por las calles del municipio de Masatepe.En el centro de esta tradición está la figura de uno de los apóstoles de Jesús, Judas Iscariote, que traicionó a su Maestro, Jesuscristo, según la Biblia. 3. Seguir los últimos días de Jesús en JerusalénMiles de devotos evocan los últimos momentos de la vida de Jesucristo en Jerusalén entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua y siguen los mismos pasos que dio. El Viernes Santo los creyentes recorren el camino que le llevó a la crucifixión y portan una cruz semejante a la de Cristo. Además, asisten a una misa en la Iglesia del Santo Sepulcro, donde se les recuerda que Jesús fue enterrado y resucitó al tercer día.4. Escuchar tambores de la Semana Santa en España La rompida de la hora se celebra cada año en Semana Santa a las doce del mediodía del Viernes Santo en diferentes municipios del Bajo Aragón, como Calanda, Cuenca, Albalate del Arzobispo, Alcora, Andorra e Híjar.La idea de este evento es reunir a los tambores y bombos para tocar al unísono y recordar la muerte de Jesús. Su sonido viene a representar el estruendo que se escuchó en la Tierra después de sacrificarse. Esta tradición incluso ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Mundial Inmaterial.5. Tirarse agua para la fertilidad en Polonia y HungríaLos polacos y húngaros tienen su propia tradición. Durante la celebración del smingus-dyngus, el así llamado lunes mojado, los jóvenes se tiran agua con cubos o mangueras. Normalmente las chicas se convierten en las víctimas de esta travesura, ya que se considera que si terminan empapadas se casarán en menos de un año. Se trata de una mezcla entre el ritual de fertilidad precristiano y la celebración del bautismo del príncipe polaco Mieszko el lunes de Pascua del año 966. 6. Recrear la pasión de Cristo en MéxicoCada Viernes Santo en el municipio de Iztapalapa, una de las alcaldías de la Ciudad de México, se interpretan escenificaciones teatrales de la vida de Jesús entre el Domingo de Ramos y la Pascua, como el juicio de Jesús, el lavado de manos de Poncio Pilatos, el soborno y la muerte de Judas y el viacrucis con la crucifixión de Cristo en la cima del Monte Gólgota.Esta tradición se originó en 1843 cuando Iztapalapa aún era un pueblo separado de la capital. Según la leyenda, la primera representación formaba parte del agradecimiento del pueblo al Señor de la Cuevita, a quien le pidieron en 1833 que les ayudara a terminar una epidemia de cólera.Para formar parte del viacrucis de Iztapalapa es imprescindible vivir en la alcaldía. Quien interpreta a Cristo debe tener un aspecto físico parecido y ser lo suficientemente fuerte para cargar la cruz durante todo el recorrido. Además, no puede estar casado, no debe tener hijos y no puede estar tatuado o perforado.7. Encontrarse cara a cara con las brujitas en Finlandia Como ya es tradición en Finlandia, el Domingo de Ramos las pequeñas brujas llaman a las puertas y gritan sus versos. Este rito se remonta a los días paganos del país, cuando la gente pensaba que los hechiceros aseguraban una buena cosecha para el próximo año. Estos personajes reciben en cambio dulces, huevos de Pascua o monedas. Y la noche del Viernes Santo los finlandeses encienden hogueras para echar a las brujas que van en busca de espíritus. 8. Leer novelas negras en NoruegaEn Pascua los noruegos leen tradicionalmente novelas negras. Esta costumbre no tiene sentido religioso ni pagano y se remonta a 1923, cuando fue lanzado un anuncio de una novela en la prensa. La publicidad parecía tan convincente que la mayoría de lectores pensó que era una verdadera noticia. En nuestros días, las editoriales hacen lanzamientos especiales de estas novelas en la Semana Santa para celebrarla.9. Romper vasijas en Corfú y lanzar cohetes en VrontadosLos habitantes de la isla griega de Corfú tiran desde sus balcones vasijas de barro el Domingo de Pascua. Esta tradición tiene orígenes inciertos. Según la primera versión, se saluda el renacimiento de la primavera. Otra teoría afirma que el estruendo simboliza la alegría por la resurrección de Cristo. Pero hay más versiones.Los miembros de dos iglesias vecinas (San Marcos y Panagia Erithiani) en Vrontados, un pueblo costero de la isla de Quíos (Grecia), celebran la Pascua ortodoxa de una manera muy peculiar: se disparan mutuamente miles de cohetes caseros. Las iglesias están ubicadas en dos colinas a ambos lados de un valle, a una distancia de 400 metros la una de la otra. Desde sus campanarios dos equipos lanzan cohetes para destruir la torre de su contrincante. Estas armas están hechas de palos de madera cargados con una mezcla explosiva que contiene pólvora. El ganador se decide al día siguiente, cuando se cuentan los disparos que lograron alcanzar los blancos. Esta tradición anual data de hace más de 120 años y se denomina también tormenta de cohetes. También es de origen incierto. Para unos se trata de una antigua rivalidad entre las parroquias, y para otros, de batallas de piratas. Según la tercera versión, esta fue la manera de dejarles claro a los turcos sus diferencias religiosas. 10. Gozar de los mejores huevos decorados en Rusia, Bielorrusia y UcraniaRusia, Bielorussia y Ucrania destacan por la manera de pintar huevos de Pascua. Se trata de la písanka, un antiguo arte eslavo de decoración de huevos originado en los tiempos del paganismo, y que se transformó en tradición cristiana. No obstante, esta técnica mantiene cierto simbolismo pagano. Para trabajar bien los huevos, los eslavos los recubren de una capa de cera que los hace especialmente resistentes. También los decoran con dibujos geométricos y alegorías religiosas.

