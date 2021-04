https://mundo.sputniknews.com/20210403/decenas-de-actores-mexicanos-recrean-la-pasion-de-cristo-en-iztapalapa-sin-publico-1110769494.html

Decenas de actores mexicanos recrean la pasión de Cristo en Iztapalapa sin público

Decenas de actores mexicanos recrean la pasión de Cristo en Iztapalapa sin público

En el vídeo se puede ver cómo un grupo de artistas interpreta de forma realista escenificaciones teatrales de la vida de Jesús entre el Domingo de Ramos y la

En el vídeo se puede ver cómo un grupo de artistas interpreta de forma realista escenificaciones teatrales de la vida de Jesús entre el Domingo de Ramos y la Pascua, como el juicio de Jesús, el lavado de manos de Poncio Pilatos, el soborno y la muerte de Judas y el viacrucis con la crucifixión de Cristo en la cima del Monte Gólgota. Cada Viernes Santo en el municipio de Iztapalapa, una de las alcaldías de la Ciudad de México, se lleva a cabo la tradicional representación de la pasión de Cristo. Esta tradición se originó en 1843 cuando Iztapalapa aún era un pueblo separado de la capital. Según la leyenda, la primera representación formaba parte del agradecimiento del pueblo al Señor de la Cuevita, a quien le pidieron en 1833 que les ayudara a terminar una epidemia de cólera.Para formar parte del viacrucis de Iztapalapa es imprescindible vivir en la alcaldía. Quien interpreta a Cristo debe tener un aspecto físico parecido y ser lo suficientemente fuerte para cargar la cruz durante todo el recorrido. Además, no puede estar casado, no debe tener hijos y no puede estar tatuado o perforado.Los actores que encarnaron a los personajes en 2020 repitieron en esta ocasión. Además, se pusieron la misma vestimenta del año pasado. El único personaje que tuvo un cambio de actor fue el de Jesús, que fue representado por Rodrigo Neri, un estudiante de 20 años del Instituto Politécnico Nacional.Como en el 2020, la actual representación de la pasión de Cristo se realizó de forma virtual sin presencia de público, debido a las restricciones sanitarias. Pero antes de la pandemia este evento atraía a más de dos millones de espectadores.La Semana Santa arrancó el Domingo de Ramos, el 28 de marzo, que es el día de la entrada de Jesús a Jerusalén, y se dará por terminada el Domingo de la Resurrección. El 3 de abril, el Sábado Santo, es un día de luto por la muerte de Jesús, y durante la noche se realizará la Vigilia Pascual para celebrar su resurrección. En el 2021 las festividades de Semana Santa en México están marcadas por las restricciones por la pandemia y se realizan en su mayoría virtualmente. Así, el Gobierno presentó un decálogo que recomienda a los ciudadanos "disfrutar de paseos en familia cerca de casa", visitar "lugares con poca gente" y "procurar salir en horarios en donde haya menos personas", entre otras indicaciones, para evitar un nuevo repunte de contagios.

