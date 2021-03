https://mundo.sputniknews.com/20210331/casero-o-industrial-los-huevos-de-pascua-dividen-internet-1110690393.html

¿Casero o industrial? Los huevos de pascua dividen Internet

¿Casero o industrial? Los huevos de pascua dividen Internet

En una buena parte de América Latina las actividades religiosas típicas de la Semana Santa se adaptaron al modo virtual debido a la pandemia de COVID-19 —así

En una buena parte de América Latina las actividades religiosas típicas de la Semana Santa se adaptaron al modo virtual debido a la pandemia de COVID-19 —así lo decretó el Vaticano en 2020 y la disposición se extendió a 2021. Y aunque para muchos las pascuas no son lo mismo en tiempos de encierro, hay una tradición que el virus SARS-CoV-2 no puede detener.Los famosos huevos de pascua son indispensables para endulzar los domingos después del del viernes santo, fecha en que se celebra la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Para 2021, resurge un eterno debate acerca de los tipos de huevos de pascua, y los internautas discuten si los caseros o los de marcas reconocidas de chocolate son más ricos.¿Cuál es el mejor huevo de pascua?No son pocos los que detestan los huevos caseros de chocolate. Argumentan que tienen mala calidad, lo que afecta su sabor. De hecho, un meme inspirado en Los Simpson en el que se ve a Marge regalando a Bart un huevo artesanal se hizo viral y tuvo múltiples replicaciones, ya que muchos se sintieron identificados con la reacción del niño. Sin embargo, no todos opinan igual, y otro gran grupo defendió con vehemencia los huevos artesanales, ya que son más baratos, y su diseño les parece atractivo. Muchos, incluso, llamaron a sus seguidores a comprarlos para apoyar los pequeños emprendimientos que los elaboran.Pero, ¿cuál es la verdadera diferencia? Muchos internautas manifestaron que este año querían hacer por primera vez huevos de pascua caseros. Hay cientos de recetas con distintos tipos de chocolate y agregados, de acuerdo a tus ingredientes favotitos.Si tú también quieres intentarlo, en este video te enseñan a hacer siete variedades que puedes hacer en tu casa. ¿Te animas a intentarlo?Y tú, ¿qué equipo eres: huevo de marca o casero?

