Cumbre Putin-Merkel-Macron: "Rusia ha recibido un espaldarazo"

2021-04-01T16:12+0000

Espalda con espaldaUna reunión templada para tratar temas calientes, de la cual Rusia salió fortalecida. Así lo entiende el analista internacional Carlos Martínez.Respecto al conflicto que sufre la región del Donbás en el Este de Ucrania desde 2014 cuando en ese país se perpetró un golpe de Estado, Putin manifestó su seria preocupación por la escalada que ha provocado el Gobierno de ese país en la línea de contacto. Los tres líderes dejaron en claro algo que no le habrá caído nada bien al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski: no hay otra alternativa a los Acuerdos de Minsk para resolver la crisis en ese país.Al respecto, hay que recordar que Zelenski no ha mostrado voluntad de avanzar en dichos acuerdos, sino más bien todo lo contrario: ha hablado de que es imposible cumplirlos y que deben firmarse otros nuevos. Pero ahora la misma Merkel y el propio Macron, le dan un baño de realidad y lo ponen en su lugar.Para el analista internacional Carlos Martínez, esto significa que el papel de Rusia en el acuerdo de Minsk ha recibido un espaldarazo. "Evidentemente los Gobiernos de Alemania y Francia están alineados con la OTAN, son socios de EEUU, […] y aún así, a pesar de este enfrentamiento político y geopolítico, le están advirtiendo al Gobierno de Ucrania que no puede actuar unilateralmente y que no pueden volver al uso de la violencia y de las armas"."Eso es muy importante, porque al final se ha reconocido que en el actual statu quo, quien está pensando en volver al enfrentamiento bélico, no son las repúblicas independientes del Donbás, sino que es el actual Gobierno de Ucrania", abunda el analista.Unión ante la pandemiaLa pandemia del coronavirus es algo que también aflige a todo el mundo y Moscú, Berlín y París fijaron posición. En este cónclave se prestó especial atención a la necesidad de unir esfuerzos en el combate a la pandemia. En este contexto, Putin, Merkel y Macron examinaron "la posibilidad de registro de la vacuna rusa Sputnik V en la Unión Europea [UE], así como el tema de posibles suministros y la producción conjunta de este fármaco en la UE".Algo que choca de frente con unas recientes declaraciones del comisario europeo para el mercado interno, Thierry Breton, quien manifestó que es imposible lanzar este año la producción de la Sputnik V en el territorio de la Unión Europea.El analista sustenta sus dichos en que es evidente que en Europa faltan vacunas. "Es sorprendente cómo un país como Marruecos tiene más porcentaje de vacunación que casi todos los países europeos, al nivel de Hungría, que también ha comprado la vacuna rusa y la vacuna china, y [en Europa] prefieren que se mueran los ciudadanos europeos, antes que comprar una vacuna rusa, china o cubana. Yo diría que prefieren bombardear ciertos países, antes que pedirles vacunas, y eso es un disparate porque estamos en una situación de emergencia de verdad, porque está muriendo gente por falta de vacunas".El experto llama la atención al hecho que la vacuna de AstraZeneca, que es muy defendida en Europa, es la que está causando más efectos colaterales adversos, algunos asociados con la formación de coágulos sanguíneos que estarían provocando la muerte en muchos ciudadanos vacunados con ella. Algo que contrasta con la Sptunik V, que no está teniendo ningún efecto de ese tipo, y así queda constatado por los países en la que está siendo suministrada.Otro de los temas importantes tratados en esta videoconferencia fue el Plan de Acción Integral Conjunto [PAIC], más comúnmente conocido como pacto nuclear del grupo 5+1 [Rusia, China, EEUU, Francia, Reino Unido + Alemania] con Irán. Putin, Merkel y Macron instaron a preservarlo.Al respecto, Martínez se muestra escéptico. "[El presidente de EEUU, Joe] Biden, en este tipo de política internacional está siendo muy tímido a la hora de derogar determinadas políticas y órdenes de Trump, y muy agresivo a la hora de calificar a los presidentes legítimos de Rusia y China. […] Nunca pensé que Biden iba a llamar asesino a Putin, está peor de lo que yo pensaba".

