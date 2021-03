https://mundo.sputniknews.com/20210319/astrazeneca-cual-es-la-ruleta-rusa-ahora-1110189005.html

AstraZeneca: ¿cuál es la ruleta rusa ahora?

AstraZeneca: ¿cuál es la ruleta rusa ahora?

Varios países del mundo, la mayoría de ellos europeos, han suspendido sus vacunaciones con el fármaco de AstraZeneca contra el coronavirus. El motivo, de los... 19.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-19T16:06+0000

2021-03-19T16:06+0000

2021-03-19T16:06+0000

qué pasa

astrazeneca

sputnik v (vacuna)

covid-19

eficacia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1110188461_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_4ad92e2a7e8775e58c37da2511e22107.jpg

AstraZeneca: ¿cuál es la ruleta rusa ahora? AstraZeneca: ¿cuál es la ruleta rusa ahora?

Reacción en cadenaLos casos más paradigmáticos han tenido lugar en Noruega, al haberlo padecido tres médicos. Y lo que empeora la situación para la imagen de AstraZeneca, pero sobre todo para la seguridad de los ciudadanos que tienen previsto ser vacunados con su fármaco, es que en los tres casos, antes de vacunarse estaban perfectamente sanos, de acuerdo al director de la Agencia Noruega de Medicamentos Steinar Madsen.Informó que los tres médicos, tras ser inoculados con la vacuna de Astra Zeneca, presentaron una combinación muy inusual de un número bajo de plaquetas, coágulos de sangre en vasos grandes, y pequeñas hemorragias.Este hecho contradice la defensa a ultranza que han hecho de esta vacuna, no sólo la empresa, es decir, AstraZeneca, sino también la Organización Mundial de la Salud [OMS], y la Agencia Europea de Medicamentos [EMA], cuya presidenta, Christa Withumer-Hoche, declaró anteriormente que vacunarse con la rusa Sputnik V, tal como ya lo hace Hungría en Europa, antes de su aprobación, es como jugar a la ruleta rusa.Al hilo de las declaraciones de Withumer-Hoche, tiene guasa que el primer país que suspendió estas vacunaciones fue precisamente su país, Austria, un día después de sus polémicas declaraciones que realizó el 7 de marzo, por las cuales no ha pedido disculpas públicas a los desarrolladores del Instituto Gamaleya.¿Qué ha dicho Withumer-Hoche ante estos casos probados de formación de coágulos sanguíneos tras la inoculación del fármaco de AstraZeneca, y que han derivado en algunos casos en la muerte de los pacientes? Que está todo bien, que la gente puede estar tranquila y que puede seguir vacunándose con el fármaco de AstraZeneca, cuya Institución que dirige, la EMA, la aprobó. ¡Faltaba más!A Austria le siguió un rosario de países, y sin que sea el orden cronológico estricto, han sido: Alemania, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Luxemburgo, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Noruega, Islandia, Bulgaria, Rumanía, Indonesia, Tailandia, República Democrática del Congo.Negocios, son negocios"Los pacientes y las cuestiones médicas, o los compromisos con los países, les importa un rábano. No olvidemos, son empresas cuyo único interés es buscar el máximo beneficio", sentencia el analista al indicar que no son vacunas serias por el tiempo que les demandó diseñarlas.Mientras, Moragón establece una matiz con la primera vacuna rusa. "Sputnik V tenía la ventaja de que los científicos llevaban trabajando ya muchísimos años en 'parientes' del SARS-CoV-2, es decir, que ya tenían una experiencia enorme en ese tipo de coronavirus, lo que les permite avanzar más rápidamente. Pero éstos, que no habían hecho absolutamente nada, están ahora temblando"."Olvídense de verdad los oyentes de que la intención de las vacunas occidentales es curar a la gente: no, para nada. Son empresas que buscan sus propios beneficios […], no tienen escrúpulos. La moralidad y las empresas en el mundo capitalista, son incompatibles. Eso es lo primero. Y lo segundo, el aspecto geopolítico: la vacuna como instrumento de la acción política de EEUU", sentencia Fernando Moragón.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Javier Benítez

аудио, astrazeneca, sputnik v (vacuna), covid-19, eficacia