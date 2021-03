https://mundo.sputniknews.com/20210331/rusia-preocupada-por-que-ucrania-pueda-provocar-una-guerra-en-donbas-1110654343.html

Rusia, preocupada por que Ucrania pueda provocar una guerra en Donbás

Rusia, preocupada por que Ucrania pueda provocar una guerra en Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está preocupada por las provocaciones de Kiev que puedan provocar una guerra en Donbás, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 31.03.2021, Sputnik Mundo

"Expresamos nuestra preocupación por las crecientes tensiones y de que la parte ucraniana, de una forma u otra, pueda recurrir a provocaciones que desemboquen en una guerra", dijo Peskov al agregar que Moscú confía en que este no suceda.El martes 30 de marzo Peskov afirmó que Ucrania bajo el presidente Volodímir Zelenski no había hecho nada para avanzar en la implementación de los Acuerdos de Minsk con el fin de solucionar el conflicto que vive el país.El portavoz, además, calificó de peligrosa la posición ucraniana de que es imposible cumplir con dichos acuerdos y se necesita firmar nuevos.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Las principales plataformas de negociaciones que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias de Donbás son el Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).Últimamente Kiev insiste en la necesidad de celebrar una nueva cumbre en formato de Normandía, mientras que Moscú considera que mantener ese tipo de reunión no tiene sentido hasta que se implementen los acuerdos logrados en los encuentros anteriores.

