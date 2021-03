https://mundo.sputniknews.com/20210329/mejor-alcalde-de-la-pandemia-hay-4-nominados-de-america-latina-quienes-son-1110573631.html

Mejor alcalde de la pandemia: hay 4 nominados de América Latina, ¿quiénes son?

La pandemia de COVID-19 ha hecho que los focos alumbren casi siempre —para bien y para mal— a los jefes de Estado o los ministros de Salud de los países. ¿Pero

La pandemia de COVID-19 ha hecho que los focos alumbren casi siempre —para bien y para mal— a los jefes de Estado o los ministros de Salud de los países. ¿Pero qué sucede con alcaldes, intendentes o gobernadores locales? Ahora, un premio internacional busca distinguir al mejor alcalde del mundo por su respuesta a la pandemia, con cuatro latinoamericanos nominados.El World Mayor Prize (Premio al Alcalde Mundial) es un galardón creado en 2003 por la organización filantrópica internacional The City Mayors Foundations, dedicada a promover mejores prácticas en los gobiernos locales de todo el mundo. El premio se entrega de forma bienal desde 2004 para destacar a los gobernadores locales "que sirven a sus vecinos con integridad, coraje y diligencia".La edición de 2016 incorporó un elemento temático al galardón, de forma de reconocer especialmente el trabajo de los alcaldes en cuestiones que afectan a toda la humanidad. Así, en 2016 el tema fue la crisis de refugiados y en 2018 la subrepresentación de las mujeres en los gobiernos locales.En 2021, la respuesta de las ciudades a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 es el tema central del concurso. En ese marco, busca reconocer a los alcaldes que "han demostrado un liderazgo destacado durante la pandemia y que ahora creen que las ciudades necesitan ser más resilientes económica, estructural, social y ambientalmente".Luego de una convocatoria para que ciudadanos de todo el mundo propusieran posibles nominados, la organización reveló en febrero de 2021 una lista con 32 alcaldes de 21 países diferentes que sobresalieron sobre los demás por incitar a sus ciudades a hacerse "más fuertes", "más justas" y "más verdes".Hasta ahora, un solo latinoamericano ha obtenido la distinción: el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México (2006-2012) Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ebrard fue galardonado en 2010 por haber promovido los derechos de las mujeres y las minorías y haberse convertido en un defensor abierto e internacionalmente respetado sobre temas ambientales".¿Quiénes son los latinoamericanos nominados a mejor alcalde en 2021?La lista final de nominados está dividida por continentes, por lo que los latinoamericanos nominados aparecen distribuidos entre Sudamérica y Norteamérica. En Sudamérica los nominados son tres: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el prefecto de la ciudad de Guarulhos, Gustavo Henric Costa.En Norteamérica, además de cuatro candidatos estadounidenses, aparece la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.¿Cómo votar al mejor alcalde del mundo?Una de las particularidades del concurso es la forma de votación. Lejos de realizar únicamente un conteo de votos a través de redes sociales o buscar una decisión consensuada de un jurado, los organizadores del concurso buscan que el ganador sea elegido gracias a testimonios enviados por correo electrónico por los habitantes de las ciudades.Por eso, cada una de las candidaturas tiene un correo electrónico asociado al que los votantes deben escribir para poder votar por sus jerarcas favoritos. Pero no se trata de una simple acumulación de adhesiones, ya que los organizadores aseguran que, para garantizar que alcaldes de ciudades pequeñas puedan competir con gobernadores de grandes urbes, "la fuerza y convicción de las declaraciones se valoran más que el número de votos".En efecto, los organizadores adelantan que los votos son contados manualmente y que cada correo electrónico es leído por los editores a cargo del premio. "Votos manipulados o fraudulentos no serán contados. Votos múltiples serán eliminados", aclaran a fín de evitar trampas.Los votos se recibirán hasta el final de abril y en cada correo —que deben estar escritos preferentemente en inglés— el votante debe el cargo al que está votando (por ejemplo, Bogotá Mayor si elige a Claudia López) en el asunto del correo y escribir algunas líneas sobre las razones para apoyarlo. Al final del texto debe incluir el nombre del votante, su nombre de pila o sus iniciales y especificar desde qué país está votando.Los correos electrónicos para votar a los candidatos latinoamericanos son los siguientes:

