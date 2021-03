https://mundo.sputniknews.com/20210324/guerra-de-alcaldes-cambian-la-calle-toledo-por-franquista-en-palma-de-mallorca-y-toledo-contraataca-1110377273.html

Guerra de alcaldes: cambian la calle Toledo por franquista en Palma de Mallorca y Toledo contraataca

Una interpretación local de la Ley de Memoria Democrática obra el cambio de 12 calles, algunas de forma incongruente, como las de Toledo, Gravina o Churruca.

La polémica está suscitada por la aprobación en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca del cambio de nombre de 12 viales de la ciudad al entender que su significación franquista es incompatible con el espíritu de la Ley de Memoria Democrática. El consistorio, dirigido por José Hila (PSOE), se escuda en el informe concluido por la Comisión Técnica, que ha confeccionado un censo de símbolos, leyendas y menciones al periodo dictatorial en la ciudad y que tienen que ser retirados en cumplimiento de la ley. El caso de la calle Toledo ha adquirido mayor resonancia que otras del listado, por cuanto la regidora municipal de la ciudad castellana, la también socialista Milagros Tolón, ha pedido explicaciones a su homólogo balear y requerido "un reconocimiento a Toledo" tras el "agravio que ha habido". En Palma argumentan que el motivo del cambio es que el nombre ensalza una victoria franquista en la batalla que se libró en 1936 durante el asedio al Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil española, por lo que la vía pasará a denominarse a partir de ahora calle de Rafael Valls, en honor a un criptojudío del siglo XVII. Tal argumentación no convenció a Tolón, que solicita que Palma tenga una calle dedicada a Toledo en tanto que Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pues está "muy por encima de las batallas de la Guerra Civil". Según ella, el alcalde Hila ha aceptado la propuesta, si bien no se especifica si esta presencia se concretará en una calle, una plaza o de alguna otra forma. El asunto ha provocado una reacción aún más fuerte en la bancada opositora en el Ayuntamiento de Toledo, donde el Grupo del Partido Popular, además de exigir la restitución del nombre de la calle, ha anunciado que propondrá al Pleno municipal declarar persona non grata al alcalde de Palma de Mallorca, José Hila.Los marinos y buques de otras callesEl responsable de Educación del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Carrió, explicó que las calles sujetas a modificación deben su nombre a que fueron puestos "durante o después de la Guerra" con el fin de "militarizar toda la ciudad" y ponerla "al servicio del régimen", una forma de enaltecimiento en su opinión. La Avenida de Joan March es otra de las vías que cambiará su nombre, dado que este empresario balear fue el gran financista de la sublevación del general Franco en 1936. Pero el caso de la calle Toledo no es el único rodeado de polémica, pues las calles en honor a los almirantes Gravina, Churruca y Cervera correrán idéntica suerte. Participantes los dos primeros en 1805 en la Batalla de Trafalgar contra la flota británica, el tercero lo hizo en 1898 en Santiago de Cuba contra la de EEUU. El informe de la Comisión Técnica parece incidir en que los nombres de Gravina, Churruca y Cervera atañen a buques de guerra que combatieron en el bando franquista, aunque el historiador Daniel Aquillué ha especificado que la marinería de ambos buques permaneció leal al Gobierno de la República y combatió contra los rebeldes. De resultas, escribe en su hilo de Twitter, "a pesar de que les pusiera el nombre un ayuntamiento franquista, en Palma se va a quitar la calle a marinos ilustrados y buques republicanos que combatieron al franquismo". Para terminar de embrollar el asunto, en las actas del consistorio, disponibles online, está consignado que los nombres se pusieron a los marinos y no a los buques. El autor del informe de la Comisión Técnica, Marçal Isern, señaló que la principal razón de la inclusión de estas calles en el Censo de Simbología Franquista de la secretaría autonómica de Memoria Democrática y Bon Govern es que las rotuló "un ilegal ayuntamiento franquista". "Todos cometemos errores durante nuestras investigaciones y realizar este censo no fue fácil, dada la complejidad y abasto de este trabajo", declaró.

