La sangría de ministros de Salud que el COVID-19 deja en América Latina

La sangría de ministros de Salud que el COVID-19 deja en América Latina

Once países latinoamericanos cambiaron de ministros de Salud en plena pandemia de COVID-19, algunos de ellos, hasta más de cuatro veces.

La pandemia de COVID-19 no solo provocó crisis sanitarias en los países de América Latina. La necesidad de adoptar decisiones extraordinarias para combatir al coronavirus, así como sus efectos económicos, impactaron en el plano político y tuvieron, en la mayoría de los casos, a los ministros de Salud como primer fusible de los Gobiernos.Así es que en un año desde que el COVID-19 aterrizó en el territorio latinoamericano, 11 países de América Latina han cambiado a la cabeza de sus carteras de Salud. Varias de las renuncias tuvieron que ver con los malos resultados en el manejo de la pandemia, aunque otros están directamente relacionados con los escándalos en la administración de las vacunas contra la enfermedad. Un caso diferente es el de Brasil, donde dos ministros renunciaron por sus diferencias con el presidente Jair Bolsonaro.El Gobierno de Alberto Fernández inició el combate a la pandemia con Ginés González García al frente del Ministerio de Salud. El ministro, con vasta experiencia en políticas sanitarias, cosechó una buena imagen durante todo el 2020 y fue una pieza clave en las negociaciones que permitieron que su país accediera a vacunas contra el COVID-19 de forma temprana.Sin embargo, su reputación cayó el 19 de febrero de 2021, cuando estalló un escándalo por la aplicación de vacunas a referentes del oficialismo, familiares y amigos por fuera de los procedimientos normales de vacunación. Apenas la existencia de un "vacunatorio VIP" tomó estado público, el presidente Fernández exigió su renuncia. En su lugar quedó Carla Vizzotti, hasta el momento a cargo de la secretaría de Acceso a la Salud y referente del combate al COVID-19.El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, es cuestionado en el mundo por minimizar o negar la gravedad del nuevo coronavirus. Su postura lo llevó irremediablemente a confrontar con su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, que defendía una política sanitaria en favor del aislamiento social y en sintonía con las recomendaciones internacionales.Bolsonaro y Mandetta acumularon discrepancias públicas hasta que, el 16 de abril, el ministro confirmó en Twitter que había sido cesado.Mandetta fue sustituido por Nelson Teich, médico de profesión al igual que su antecesor, quien renunció tan solo un mes después, presuntamente acuciado por las diferencias con Bolsonaro. El 16 de mayo de 2020 asumió Nelson Pazuello, un militar sin experiencia previa en el área de la salud y al que, menos de un año después, se investiga penalmente por su responsabilidad en decenas de muertes ocurridas en hospitales de Manaos, a causa de falta de oxígeno.Con la particularidad de haber cambiado de Gobierno en medio de la pandemia, Bolivia también ha visto desfilar ministros de Salud durante la pandemia. El Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), que duró apenas un año, tuvo tres ministros en la cartera dedicada a la salud pública.El primero fue Aníbal Cruz, quien dejó su cargo en abril de 2020 alegando "motivos personales". Sin embargo, la respuesta a la pandemia era cuestionada y muchos hospitales se encontraban jaqueados por la falta de insumos. En su lugar asumió Marcelo Navajas, un neumólogo que fue destacado por su idoneidad para combatir la enfermedad respiratoria. Sin embargo, no duró más de un mes en el cargo, ya que el 20 de mayo fue destituido y detenido por la Policía por estar implicado en compras con sobreprecios por la compra de respiradores. Quedó en su lugar la médica cirujana María Eidy Roca que, si bien no mejoró el combate a la pandemia, logró permanecer en el cargo hasta el final de la administración de Áñez.El Gobierno de Luis Arce, iniciado el 9 de noviembre, también debió pasar por un cambio de ministro. Arce había designado a Edgar Pozo, un experimentado médico de 71 años que renunció el 16 de enero de 2021 luego de ser infectado por COVID-19, por considerarse población de riesgo. Efectivamente, Pozo debió ser hospitalizado en cuidados intensivos días después de su renuncia. En su lugar quedó Jeyson Auza, un médico de 40 años especializado en Salud Social y Comunitaria.Chile es el país sudamericano que más ha avanzado en la vacunación contra el COVID-19 y su situación actual le permite ser auspicioso. Sin embargo, no siempre fue así: el 13 de junio el presidente, Sebastián Piñera, oficializó la remoción de Jaime Mañalich como ministro de Salud, dejando en su lugar al expresidente del Colegio Médico chileno, Enrique Paris.Mañalich había sido el objetivo principal de las críticas a la mala respuesta inicial brindada por Chile. La cartera había dictaminado "cuarentenas dinámicas" que no lograron retrasar el aumento de casos y colocó al país en uno de los más golpeados durante los primeros meses de 2020.El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, es otro de los jerarcas que debieron dejar su cargo luego de que se descubriera un escándalo vinculado a las vacunas antiCOVID. El jerarca dejó su cargo el 26 de febrero luego de que fuera acusado por tráfico de influencias al permitir que allegados y familiares —entre ellos su propia madre— consiguieran vacunas por fuera del protocolo para la población en general.Zevallos había asumido en marzo de 2020 tras la renuncia de Catalina Andramuño en plena crisis sanitaria que acumulaba fallecidos y hospitales saturados en el país. Luego de renunciar, Andramuño atribuyó los malos resultados de su gestión de la pandemia a la falta de presupuesto y respaldo por parte del Gobierno del presidente, Lenín Moreno.Ana Orellana fue ministra de Salud de El Salvador hasta el 27 de marzo de 2020, cuando el presidente Nayib Bukele decidió quitarla del puesto para oficializar el nombramiento de Francisco Alabi como nuevo secretario. Según la prensa salvadoreña, el presidente consideraba que Orellana había estado ausente en las primeras medidas para atender la pandemia en el país.El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, destituyó el 19 de junio de 2020 a su ministro de Salud, Hugo Monroy, para nombrar a Amelia Flores, una médica que se mantiene en el cargo hasta la actualidad. La decisión del mandatario obedeció a diferencias con Monroy por la forma en que el país estaba combatiendo la pandemia.El médico Luis Francisco Sucre asumió el 24 de junio de 2020 como nuevo ministro de Salud de Panamá. Para Sucre se trató de un ascenso, ya que hasta ese momento se desempeñaba como viceministro de Rosario Turnes, la ministra cesada por el presidente debido a una respuesta insuficiente a la pandemia.La falta de buenos resultados en el combate a la pandemia caracterizaron la gestión del ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, que finalmente presentó su renuncia el 5 de marzo de 2021. Mazzoleni era titular de la cartera de Salud desde 2018, cuando el presidente, Mario Abdo Benítez, asumió el Gobierno y le encargó las políticas sanitarias.Mazzoleni abandonó su cargo rodeado por cuestionamientos por la falta de camas en hospitales públicos y las dificultades para obtener medicamentos. La demora en conseguir vacunas también le fue endilgada al secretario de Estado. En una carta pública, Mazzoleni afirmó que dio un paso al costado para generar "esa paz que necesitamos para enfrentar este desafío".El escándalo por la aplicación irregular de vacunas contra el COVID-19 en Perú tuvo a la ministra Pilar Mazzetti como una de sus víctimas políticas. A pesar de que la secretaria de Estado contaba con el apoyo del presidente, Francisco Sagasti, debió dar un paso al costado al comprobarse que ella misma había recibido la vacuna por fuera de los canales oficiales.Mazzetti, médica de profesión, estaba al frente de la cartera de Salud desde julio de 2020, cuando fue designada por el entonces presidente Martín Vizcarra. Al asumir Sagasti, el presidente transitorio la mantuvo en el cargo.Antes de Mazzetti, el ministro había sido Víctor Zamora, quien a su vez tomó el cargo el 20 de marzo de 2020 sustitución de Elizabeth Hinostroza, separada de su cargo por Vizcarra, con la intención de colocar a un especialista para combatir la pandemia.El país centroamericano sufrió la baja de su ministro, Plutarco Arias, en medio de la crisis sanitaria y un escándalo que lo tenía como acusado por una maniobra para la compra con sobreprecios de jeringuillas. Arias negó las acusaciones y adjudicó las denuncias a diferencias políticas internas en el Gobierno de Luis Abinader.

