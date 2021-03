https://mundo.sputniknews.com/20210324/cuanto-les-falta-a-16-paises-de-america-latina-para-la-sonada-inmunidad-de-rebano-1110390613.html

¿Cuánto les falta a 16 países de América Latina para la soñada inmunidad de rebaño?

¿Cuánto les falta a 16 países de América Latina para la soñada inmunidad de rebaño?

Cuando empezó a hablarse de la inmunidad de rebaño al principio de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como otros

2021-03-24T21:16+0000

2021-03-24T21:16+0000

2021-03-24T21:16+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

pandemia de coronavirus

covid-19

inmunidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1093773800_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_e2597ad7ed10fc91e42c54d099863dd4.jpg

Cuando empezó a hablarse de la inmunidad de rebaño al principio de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como otros especialistas, advirtieron que todavía se estaba lejos de siquiera considerarla viable. Sin embargo, más de un año después de los primeros brotes y con buena parte del mundo en proceso de vacunación, la inmunidad de rebaño parece más cerca. Por el nivel de contagiosidad del virus SARS-CoV-2, la comunidad científica coincide que para alcanzar la inmunidad colectiva es preciso que un 70% de la población sea inmune, ya sea por haber cursado la enfermedad o por haber sido vacunado. Pero, ¿cómo se encuentra América Latina en este sentido? ¿Qué países están más cerca de alcanzar la inmunidad colectiva y cuáles aún están lejos de lograrlo? La plataforma Time to Herd, que calcula cuánto tiempo falta, país a país, para alcanzar la inmunidad de rebaño, da resultados heterogéneos. Creada por el investigador estadounidense Peter Griggs, Time to Herd cruza los datos de la población total de cada país, su porcentaje de población ya vacunada, y el número diario de personas que están vacunando para calcular cuánto tiempo tardará cada nación en alcanzar la inmunidad colectiva.Inmunidad de rebaño en América Latina: ¿cuánto falta para cada país? El país que lleva la delantera en esta meta es Chile, con más de 1% de su población vacunándose por día, de la que casi un 24% está ya vacunada. A nivel mundial, Chile es el segundo país que llegará a la inmunidad de rebaño más rápido: menos de 80 días. Primero se encuentra Israel que, con más de la mitad de su población vacunada —cerca de un 55%—, la alcanzará en menos de 60 días. El que le sigue es Uruguay, quien lleva solo poco más de un 5% de su población, está vacunando a diario a un 0,64% de sus habitantes, lo que le permitirá alcanzar una inmunidad de rebaño en 201 días. Los peores posicionados, sin embargo, están abismalmente lejos. Últimos en el ranking se encuentran Paraguay y Venezuela, con 26.308 (unos 72 años) y 33.055 (90 años) días respectivamente. Cabe destacar que las estimaciones temporales están basadas en las tendencias actuales de los países, a partir de los datos que hay hoy. Si el ritmo de vacunación aumentase —cosa que va a ocurrir en ciertos lugares una vez que comiencen o avancen en sus planes de vacunación— en un determinado país, el tiempo estimado se vería reducido sustancialmente. Aquí la lista de países y los estimativos de su inmunidad de rebaño (los países no mencionados no se encuentran en el mapa de Time to Herd).

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, pandemia de coronavirus, covid-19, inmunidad