https://mundo.sputniknews.com/20210322/gobierno-boliviano-exige-que-vacunas-anti-covid-19-no-sean-un-instrumento-de-dominacion-1110243690.html

Gobierno boliviano exige que vacunas anti COVID-19 no sean un instrumento de dominación

Gobierno boliviano exige que vacunas anti COVID-19 no sean un instrumento de dominación

En el marco del mecanismo COVAX, arribaron a Bolivia las primeras 228.000 dosis de vacunas anti COVID-19. En los próximos meses llegarán más, hasta lograr... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T03:22+0000

2021-03-22T03:22+0000

2021-03-22T03:26+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

pandemia de coronavirus

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110243664_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_3fed449b7ee4520db55c6b84f5930482.jpg

Llegó a Bolivia el primer lote de vacunas anti COVID-19 en el marco del mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el acto de entrega de las 228.000 dosis de la receta de AstraZeneca participaron autoridades del Estado Plurinacional, así como de otros organismos internacionales y embajadores, la mayoría europeos. Si bien agradeció esta colaboración, desde el Gobierno boliviano afirmaron que "la vacuna debería ser un bien común de la humanidad. No deberíamos tratarla como mercancía".Las dosis de AstraZeneca/Oxford fueron fabricadas en el Serum Institut of India, con sede en Bombay, la ciudad más grande de ese país. Las recogió en Miami, Estados Unidos, un vuelo de Transporte Aéreo Militar (TAM) hasta la ciudad de Santa Cruz, donde las subieron a un avión Hércules que las depositó finalmente en el hangar de los Diablos Negros, en el aeropuerto militar alteño. Una señal de distensión hacia los uniformados, varios de los cuales están implicados en el golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales (2006-2019).Una receta de mediana efectividadAstraZeneca, del Reino Unido, se asoció con varias empresas fabricantes de vacunas alrededor del mundo, quienes replican su fórmula bajo otras marcas. En rigor, las dosis que llegaron a La Paz llevan el rótulo de Covishield, hechas en India. Y al igual que la AstraZeneca, su efectividad es apenas del 63,1%, según la OMS. Inocularse con la receta inglesa requiere un poco de azar: la posibilidad de recibir una protección efectiva ante el coronavirus está seis a cuatro.Según la OMS, esta vacuna se basa sobre "un vector de adenovirus no replicativo" frente al coronavirus. "La vacuna expresa el gen de la proteína de la espícula (así se designa a las púas que muestran las ilustraciones de este virus) enviando a las células receptoras la instrucción de sintetizar la proteína del antígeno S singular" del COVID-19. De esta manera el cuerpo generaría una respuesta inmune y retendría esa información en las células de memoria inmunológica.Pero vacunas como la Sputnik V, desarrollada en Rusia, lograron una eficacia mayor al 91,6%, muy posiblemente porque su fórmula se base sobre dos adenovirus. Uno más que la fórmula de Oxford.Conferencia en el aeropuerto militarLuego de la descarga de las vacunas, las autoridades nacionales e internacionales brindaron una conferencia de prensa en el aeropuerto militar. El ministro de Salud, Jeyson Auza, agradeció pero también apuntó hacia los países acumuladores de vacunas, cuyos embajadores en algunos casos estaban ahí presentes.El ministro indicó que las 228.000 dosis de Covishield "van a servir para dar continuidad a nuestro plan de vacunación. Somos testigos de países que han concentrado sus necesidades de vacunas en cinco veces (a lo requerido por su población)".Y agregó: "Es necesario adoptar las medidas que correspondan para garantizar que los países que menos poseen también garanticen la vacunación de su población".En este sentido, pidió que el acceso a las diversas vacunas anti COVID-19 "sea una política como planeta, que garantice a todos los países inmunizar y proteger a la población ante esta enfermedad".La posición de la OMSLa oficial en Bolivia de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Alma Morales, indicó que el mecanismo COVAX llegará con vacunas "a los 92 países más pobres del mundo, 10 de los cuales están en América Latina y son absolutamente financiados" por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI, por su sigla en Inglés), la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI) y UNICEF, además de la OMS/OPS.Morales comentó que hasta mayo llegarán más dosis en el marco del mecanismo COVAX. En los próximos días llegaría un próximo embarque de 108.000 dosis, luego otro de 338.000 dosis. "De esta manera Bolivia estará recibiendo 672.000 dosis, que se van a llevar con equidad a las poblaciones vulnerables", entre las cuales mencionó a adultos mayores, personas en grupos de riesgo y pobladores del área rural.Para su transporte, la receta de AstraZeneca presenta la ventaja de que requiere una refrigeración de entre dos y ocho grados Celsius, por lo cual sería ideal para llevar a quienes viven alejados de centros urbanos.La doctora nicaragüense afirmó que en los siguientes meses llegarán a Bolivia cinco millones de dosis de diversas vacunas, en el marco del COVAX.Son necesarios mayores esfuerzosRogelio Mayta, ministro de Relaciones Exteriores, habló ante embajadores de la Unión Europea, Francia, Alemania, España, Suecia e India. Resaltó que "es un momento de valorar enormemente el esfuerzo de la comunidad internacional por el mecanismo COVAX. Pero también es un buen tiempo para reflexionar sobre su efectividad".Y agregó: "No solamente nos queda celebrarnos, aplaudirnos y abrazarnos. También debemos ser críticos". El canciller aclaró que Bolivia, mediante contratos con varias empresas y países, tiene asegurada la provisión de vacunas para la totalidad de su población inoculable, estimada en 7,5 millones de personas.Pero "no podemos simplemente mirar hacia adentro de nuestra realidad. Vemos que faltan vacunas en el mundo. La pandemia, en vez de irse, recrudece", evidenció Mayta.El ministro atribuyó esta pandemia, en parte, a los daños que la humanidad inflige a la Madre Tierra. Además, se apoyó en estudios según los cuales las pandemias de este tipo se repetirán en el futuro, con otros tipos de virus.Por ello, el canciller consideró que el esfuerzo del mecanismo COVAX, aunque grande, es "insuficiente en términos globales. Ayuda a que los países ricos se laven la cara y se vean bien bonitos al espejo".Aunque "debemos tener la capacidad de ser críticos y pensar que la vacuna debería ser un bien común de la humanidad. No deberíamos tratarla como mercancía", sostuvo Mayta.E informó que "como país tenemos que negociar con empresas, farmacéuticas, a veces en condiciones complicadas. En algunos casos quieren obligarnos a firmar contratos inaceptables. Seguimos negociando con alguna empresa como Pfizer", de Estados Unidos.Para el canciller boliviano, "vacunas y medicamentos no debieran ser mercancías, ni debieran ser el vehículo para que los millonarios se vuelvan más ricos".Y se dirigió a gran parte de los embajadores allí presentes: "Si queremos ser consecuentes con el discurso de los derechos humanos, que privilegian la vida sobre todas las cosas, hoy nos toca pensar en paradigmas diferentes".El canciller abundó: "Debemos priorizar la vida en nuestro planeta. No solamente la vida de la gente de los países ricos. No solamente dar unas migajas que alcancen al 20% de los países en vías de desarrollo, como descargo de conciencia. ¡Para todos o para ninguno!", reclamó.Hasta el momento, a Bolivia llegaron 20.000 dosis de Sputnik V; 500.000 dosis de Sinopharm, de China; y las 228.000 dosis de Covishield.Además de los próximos lotes del mecanismo COVAX ya anunciados, se prevé que antes de fin de mes lleguen 1,7 millones de dosis de Sputnik V, desarrollada por el laboratorio Gamaleya.Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, Bolivia acumuló 265.000 casos de COVID-19. Hasta el momento fallecieron 12.000 personas por esta enfermedad.

/20210318/vacunese-quien-pueda-crece-el-debate-de-las-vacunas-de-privados-en-america-latina-1110161197.html

/20210209/la-vacuna-secreta-que-se-sabe-y-que-no-de-los-contratos-de-pfizer-en-america-latina-1094380992.html

/20210131/bolivia-entre-el-colapso-de-los-hospitales-y-la-esperanza-de-la-vacuna-1094284187.html

/20210310/tras-un-ano-la-pandemia-deja-en-bolivia-mas-pobres-que-enfermos-y-muertos-1109759323.html

/20210201/pandemia-alienta-en-bolivia-mercado-negro-de-farmacos-e-insumos-1094296994.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, pandemia de coronavirus, bolivia