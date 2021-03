https://mundo.sputniknews.com/20210303/covax-la-esperanza-de-los-pobres-avanza-lentamente-1109473272.html

COVAX, la esperanza de los pobres avanza lentamente

COVAX, la esperanza de los pobres avanza lentamente

MOSCÚ (Sputnik) — Las perspectivas de los países más pobres de superar la pandemia pasa en buena medida a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial... 03.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-03T16:36+0000

2021-03-03T16:36+0000

2021-03-03T16:31+0000

organización mundial de salud (oms)

salud

covax

covid-19

pandemia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1109475621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4325182f271b24070cbdb39096424c5.jpg

Las primeras dosis de vacunas por esta vía han comenzado a llegar a algunas de las 142 naciones que se han adscrito hasta ahora a esta fórmula con la que la ONU intenta un reparto más justo de las vacunas.La iniciativa COVAX, codirigida por la OMS, la alianza de vacunas Gavi y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, prevé la cooperación con los productores de vacunas con el fin de asegurar el acceso a la inmunización para todos.La OMS espera entregar 237 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a 142 países para finales de mayo en el marco de COVAX, declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.El jefe de la OMS recordó que la semana pasada Ghana y Costa de Marfil se convirtieron en los primeros Estados en recibir vacunas contra coronavirus a través de la iniciativa COVAX.Añadió que COVAX también está entregando vacunas a Angola, Camboya, la República Democrática del Congo y Nigeria, la última ya confirmó el recibo del primer lote del fármaco de AstraZeneca.Sin embargo, las entregas de vacunas en el marco del mecanismo COVAX se retrasaron por los requisitos adicionales que exige Pfizer, afirmó el director ejecutivo de la alianza de vacunas Gavi, Seth Berkley."En cuanto a Pfizer, la farmacéutica pidió a los países realizar una labor adicional en materia de entrega y cuestiones relacionadas con la indemnización y responsabilidad. Por tanto, respecto a nuestras expectativas, la distribución de la vacuna se retrasó", explicó Berkley.Aseguró que dichas cuestiones se están resolviendo y pronto aparecerán nuevos anuncios sobre entregas de las dosis. Mientras tanto, las vacunas comienzan a arribar a sus destinosCOVAX llega a América LatinaLos países latinoamericanos recibirán, entre marzo y mayo, más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX. La mayoría será de AstraZeneca según la lista publicada el martes por la Alianza de Vacunas Gavi. Unos 30 países latinoamericanos y caribeños están en la lista.Colombia se convirtió el lunes en el primer país de la región en recibir vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX, luego de que llegaran a Bogotá, las primeras 117.000 dosis de Pfizer suministradas a través de esa iniciativa de la OMS.Colombia acordó con COVAX la entrega de 20 millones de dosis para la inmunización de 10 millones de colombianos, cuya vacunación masiva comenzó el pasado 17 de febrero, tras recibir 50.000 dosis del biológico como parte de una negociación bilateral con la farmacéutica Pfizer.Citado en un comunicado de la Presidencia de Colombia, el director general de la OMS, agradeció la oportunidad de acompañar a Colombia "en este día histórico".A su vez, el director ejecutivo de Gavi, sostuvo que la llegada de estas dosis a Colombia es importante para Latinoamérica: "Hoy nos demuestra que el COVAX es una solución que funciona para todos y estamos ayudando a proteger a los países de menores ingresos que, de otra manera, no podrían hacerse de vacunas", dijo Berkley, citado en el despacho de la Presidencia de Colombia.De Latinoamérica, los que más vacunas recibirán mediante este programa serán Brasil (9,1 millones), México (5,5 millones), Argentina 1,9 millones de dosis y Perú, 1,2 millones.Otros países suramericanos favorecidos serán Chile, 818.000; Ecuador, 756.000; Bolivia, 672.000; Paraguay, 304.000; y Uruguay, 148.000.En Centroamérica serán beneficiarios del programa Costa Rica, que recibirá hasta mayo 218.000 dosis, El Salvador (225.000), Guatemala (724.000), Honduras (424.000), Nicaragua (432.000) y Panamá (184.000).Entre los caribeños, República Dominicana tendrá 463.000 dosis, mientras que Cuba no recibirá ninguna porque decidió no unirse a COVAX, explicó el director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley."Cuba ha decidido no unirse a la iniciativa, por eso no tienen dosis. Venezuela tendrá dosis, pero los datos no están muy claros. Y en cuanto a México, recuerden que esta es la primera asignación, habrá más según tengamos más, pero cada país decide qué cantidad quiere tener. Algunos han elegido el máximo y otros menos, según sus acuerdos", precisó.La pandemia no termina si no es para todosCasi todas las vacunas contra el coronavirus que se han producido hasta la fecha fueron distribuidas solo en 10 países del mundo, mientras el resto sufre el déficit del fármaco, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh)."Casi el 95% de las vacunas producidas hasta ahora se han dirigido a 10 países ricos", destacaron los expertos de la organización, subrayando que miles de millones de personas, sobre todo en el Sur global, corren el riesgo de verse excluidos de los beneficios de la inmunización contra el COVID-19 en los próximos tres años.Sobre el mecanismo COVAX, los expertos de las Naciones Unidas consideran que los Estados no se están comprometiendo lo suficiente con él e instaron a los países ricos a "solidarizarse para asegurar el acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo sin discriminación".Advirtieron que las nuevas cepas del coronavirus pueden surgir en poblaciones mayoritariamente no vacunadas y representar una amenaza para todos, incluidos los que ya recibieron la vacuna."La recuperación de la pandemia es imposible a menos que termine para todos", recuerdan los expertos de la ONU. Por tanto, la solidaridad en este aspecto obedece además al instinto de la propia supervivencia.

/20201118/la-carrera-vacunal-contra-el-covid-19-espectaculo-informativo-renido-con-la-ciencia-1093523619.html

/20210225/intimidacion-y-abuso-lo-que-exige-pfizer-a-los-estados-latinoamericanos-para-venderles-su-vacuna-1109248648.html

/20201119/cuanto-le-cuesta-a-america-latina-la-vacuna-contra-covid-19--1093556819.html

/20210129/el-vacunalismo-perjudica-a-latinoamerica--1094269054.html

/20210205/el-turismo-de-vacunas-otro-fruto-de-la-pandemia-que-comienza-a-salir-de-control-1094341224.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Natasha Vázquez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/24/1056032461_0:0:532:531_100x100_80_0_0_62d9e8b192e9e53f1328f4d9b81d1747.jpg

Natasha Vázquez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/24/1056032461_0:0:532:531_100x100_80_0_0_62d9e8b192e9e53f1328f4d9b81d1747.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Natasha Vázquez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/24/1056032461_0:0:532:531_100x100_80_0_0_62d9e8b192e9e53f1328f4d9b81d1747.jpg

organización mundial de salud (oms), salud, covax, covid-19, pandemia