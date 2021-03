https://mundo.sputniknews.com/20210319/test-pcr-falsos-viajes-de-argentinos-destapan-irregularidades-en-cancun-1110198585.html

¿Test PCR falsos? Viajes de argentinos destapan irregularidades en Cancún

La explosión de adolescentes argentinos contagiados con COVID-19 luego de viajes de egresados a Cancún no solo alarmó al Gobierno de Argentina sino que disparó la furia de las autoridades del estado de Quintana Roo y dejó en evidencia la existencia de un laboratorio que realiza test a turistas sin estar habilitado por el Gobierno mexicano.El riesgo que implican los viajes de jóvenes quedó demostrado el fin de semana del 13 y 14 de marzo, cuando varios grupos de adolescentes argentinos regresaron a su país luego de cumplir sus tradicionales viajes de egresados en Cancún, el balneario mexicano. En dos días, el Ministerio de Salud argentino reportó dos contingentes de jóvenes que dieron positivo a los test de antígenos realizados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El primer grupo fue de 44 estudiantes y el segundo de 55.Además de encender las alarmas del Gobierno argentino —que reiteró el consejo de evitar viajes al exterior—, el caso motivó una declaración de la Secretaría de Turismo del estado mexicano de Quintana Roo, que defendió los protocolos que se cumplen en los complejos turísticos de Cancún y responsabilizó a los jóvenes argentinos por los brotes.En un comunicado, el ente consigna que, en el marco de los protocolos establecidos para el turismo, "miles de empresas se encuentran certificadas, respetando los protocolos establecidos". El propio Gobierno de Quintana Roo destaca que "estas empresas han invertido muchísimo dinero en mantener estas medidas de seguridad" y asegura que es este cumplimiento el que ha permitido a la zona "repuntar en materia turística".Para los mexicanos, la contraparte de este protocolo es la actitud de los turistas, que según la Secretaría de Turismo no acompañan el cumplimiento de las normas.La Secretaría de Turismo de Quintana Roo agregó en su comunicado que los test realizados a viajeros "dentro de las instalaciones turísticas" se realizan en "instalaciones certificadas por las autoridades sanitarias, bajo la estricta vigilancia de Cofepris (Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios) y los Servicios Estatales de Salud (SESA)".Sin embargo, la legitimidad de los test que se practicaron los estudiantes argentinos antes de salir de México —con resultado negativo en todos los casos— comenzó a ser cuestionada por familiares de los adolescentes al llegar a Buenos Aires. Investigaciones judiciales en Argentina y MéxicoLa madre de uno de los viajeros se contactó a través de redes sociales con la directora de Migraciones de Argentina, Florencia Carignano, para notificarle que tenía elementos para presumir que los test PCR que se le habían practicado a los jóvenes argentinos en suelo mexicano habían sido realizados en un "laboratorio trucho", es decir, que no contaba con la habilitación estatal correspondiente.Según recogió la agencia argentina Télam, la madre del adolescente dijo que el laboratorio que entregó los certificados fue contratado por la misma agencia que organizó el viaje pero, según pudo averiguar, no tiene una sede física en Cancún. En efecto, la mujer intentó comprobar la existencia del laboratorio consultando con periodistas en el balneario mexicano pero encontró que la dirección que figura en los certificados entregados no existe.A partir de la presunta irregularidad, la directora de Migraciones decidió ampliar ante la Justicia argentina una denuncia que el organismo ya había presentado en enero de 2021, cuando detectó que otros viajeros llegaban a Argentina con test negativos apócrifos o documentos que no se correspondían con los exigidos.En México, en tanto, consideran que el resultado negativo que los estudiantes tuvieron antes de partir hacia Buenos Aires puede haberse tratado de un "error de laboratorio" y no de una maniobra fraudulenta, según explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En conferencia de prensa el 15 de marzo, el jerarca atribuyó el resultado negativo a que el laboratorio no tenía la habilitación técnica por parte del Gobierno de Quintana Roo. A partir de la desconfianza en los resultados de los exámenes, el Gobierno mexicano decidió abordar la situación como si se tratara de un brote de casos positivos. "Se tienen bien identificados los hoteles en donde estuvieron alojados estos muchachos y muchachas", detalló en conferencia de prensa.Si bien para López-Gatell pudo tratarse de un error, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, pidió que la acción del laboratorio sea investigada por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Quintana Roo, consignó Televisa. "Si hablamos de posibles pruebas falsas, entonces estaríamos hablando de un tema de delincuencia. Quien hace una compra solamente de un resultado sin hacerse una prueba está cometiendo un delito", apuntó.El problema de los viajes de egresados de argentinos puede no terminar con los contingentes que regresaron a su país infectados. Medios argentinos consignaron que más de un centenar de adolescentes permanecen varados en hoteles de Cancún luego del escándalo surgido a partir de los primeros casos.

