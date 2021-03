https://mundo.sputniknews.com/20210316/viajes-de-egresados-un-caballo-de-troya-que-podria-poner-a-argentina-en-riesgo-sanitario-1110033251.html

Viajes de egresados, un caballo de Troya que podría poner a Argentina en riesgo

Viajes de egresados, un caballo de Troya que podría poner a Argentina en riesgo

El Gobierno argentino analiza restringir los viajes al exterior tras la alarma provocada por 99 adolescentes que, luego de viajar a Cancún en viaje de... 16.03.2021, Sputnik Mundo

El inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19 en Argentina no eliminó uno de los frentes de riesgo más importantes que tienen los países desde que se inició la pandemia: los viajes desde el exterior. Así es que, a pesar de los protocolos sanitarios y las restricciones en algunos destinos, las autoridades argentinas reportaron que 99 adolescentes regresaron al país infectados entre el 13 y el 14 de marzo, luego de visitar Cancún en un viaje de egresados.El primer caso fue reportado el sábado 13 de marzo, cuando un contingente con 44 adolescentes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de cumplir con el tradicional "viaje de egresados" en el balneario mexicano de Cancún. De las 149 personas que llegaron en el vuelo desde México, los 44 jóvenes arrojaron resultado positivo a los test de antígenos que les realizaron en la terminal aérea argentina.Los infectados son estudiantes de colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Si bien no se difundió la identidad de los jóvenes, las redes sociales pronto se hicieron eco de que en ese contingente se encontraba un hijo del vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli.A raíz de ese primer caso, el Ministerio de Salud argentino informó que la cartera realizaría un "seguimiento estricto de la cuarentena obligatoria de cada uno" de los jóvenes, que a pesar de haber dado positivo en los test de antígenos fueron sometidos posteriormente a pruebas PCR. La cartera también inició el rastreo de los contactos estrechos que pudieran haber tenido los adolescentes.El caso no había dejado de tener repercusiones en medios argentinos cuando otro vuelo con adolescentes provenientes de Cancún arrojó más resultados positivos. Esta vez, según consignó el diario argentino Página 12, 55 integrantes de un grupo de viaje de 88 estudiantes dieron positivo al llegar a Ezeiza.La acumulación de casos encendió las alarmas del Gobierno argentino, que a través de un comunicado reiteró su recomendación de "evitar los viajes al exterior por motivos no esenciales" para evitar el ingreso de infectados por coronavirus. El tema motivó incluso una reunión entre la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que evaluaron posibles medidas para restringir o desalentar futuros viajes al exterior.Según Página 12, entre las medidas analizadas aparecen algunas implementadas en países como Canadá o Reino Unido, donde se obliga a los pasajeros a pagar por los test y cuarentenas obligatorias o se exige que el viajero presente informes detallados de sus contactos e itinerarios antes de partir.Las autoridades argentinas entienden que se deben adoptar nuevas medidas porque detectan que existe una creciente demanda de viajes a pesar de que la pandemia no ha terminado. Un ejemplo de eso es que Moon Travel, una de las empresas dedicadas a organizar viajes de egresados, llevó a 35 grupos de colegios a Cancún, solamente enre el 17 de febrero y el 15 de marzo de 2021.¿Llegan nuevas cepas del coronavirus a Argentina?La preocupación del Gobierno no radica únicamente en la posibilidad de que ingresen nuevos infectados al país, sino en el peligro de que esos infectados importen nuevas cepas del SARS-CoV-2 que aumenten la peligrosidad del virus con circulación comunitaria.Esa preocupación explica que una de las primeras medidas adoptadas por el Ministerio de Salud ante el caso de los 44 estudiantes contagiados es que los test PCR a los que sean sometidos y arrojen resultado positivo, sean enviados a un laboratorio para su secuenciación genómica, con la intención de poder detectar si se trata de variantes del virus que todavía no circulan en Argentina.Argentina confirmó entre enero y febrero de 2021 los primeros casos de infectados con las cepas británica y brasileña en el país, dos de las variantes registradas más preocupantes para la comunidad científica internacional. La cepa sudafricana, que completa la tríada de las mutaciones más peligrosas del virus, todavía no registró casos.La posibilidad de que la reiteración de viajes al exterior facilite la proliferación de cepas más letales del coronavirus ameritó que un grupo de decenas de académicos y referentes del progresismo argentino firmaran una carta pública en la que solicitan al Gobierno de Alberto Fernández un cierre "estricto" de sus fronteras.

