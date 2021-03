https://mundo.sputniknews.com/20210316/el-grito-desesperado-de-paraguay-para-conseguir-vacunas-contra-el-covid-19-1110045607.html

El grito desesperado de Paraguay para conseguir vacunas contra el COVID-19

En pleno pico de casos de COVID-19, el Gobierno de Paraguay acusó públicamente a la OMS de "incumplir" el envío de las vacunas prometidas por el programa Covax... 16.03.2021, Sputnik Mundo

Integrantes del Gobierno de Mario Abdo Benítez ya no ocultan la desesperación de Paraguay por no recibir las vacunas contra el COVID-19 que esperaba. El Gobierno paraguayo planteó su preocupación a sus vecinos que integran el Prosur e incluso acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por "incumplimiento" del envío de vacunas comprometidas y ya abonadas por el país sudamericano."A mí algunas veces ya me da vergüenza cuando me preguntan", confesó el viceministro de Salud paraguayo, Hernán Martínez, durante una entrevista con la emisora radial 650 AM recogida por el portal Hoy en la que el jerarca era consultado sobre la fecha en la que llegaría al país el primer lote de 36.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, como adelanto de un total de 304.000 dosis que el programa internacional Covax prometió que arribarían a Asunción entre marzo y mayo de 2021.Si bien el arribo de ese primer lote de 36.000 dosis estaba previsto para los primeros días de marzo, el país completó la primera quincena sin recibir las vacunas del programa impulsado por la OMS, que en los papeles totalizaría 4,3 millones de dosis para Paraguay antes del final de 2021.El viceministro Martínez tampoco pudo precisar cuándo llegarán las 2 millones de dosis de AstraZeneca que Paraguay recibirá gracias a una donación de Taiwán, que había adquirido las vacunas pero decidió cederlas al país sudamericano.Según el jerarca, la OMS ha respondido a Paraguay que las demoras en el envío de las dosis de Covax obedecen a que "la producción no da abasto y que unos pocos países coparon toda la producción". "Prometieron tener prioridad. Estamos muy ansiosos porque esta es la luz al final del túnel", reconoció Martínez.En efecto, la urgencia del Gobierno paraguayo quedó en evidencia el 16 de marzo luego de que el presidente, Mario Abdo Benítez, y su canciller, Euclides Acevedo, quien no ocultó el extremo de su preocupación en declaraciones a la prensa paraguaya.Acevedo reconoció que las primeras 36.000 dosis del programa Covax debieron haber llegado en la primera semana de marzo y que incluso Asunción ya tendría que haber recibido otras 48.000 más. "Pero ya no creo (que lleguen). Me estoy convirtiendo en una especie de Santo Tomás, hasta tanto no meta el dedo en el costillar de alguien, no voy a creer", ilustró.El canciller paraguayo adelantó que su Gobierno va a "insistir" ante la OMS pero, mientras tanto, se encuentra en búsqueda de otros mercados donde adquirir las vacunas."Tenemos plata, lo que no sabemos es de dónde comprar", lamentó el canciller de Paraguay.Con la intención de conseguir vacunas rápidamente, el canciller adelantó que emprenderá una serie de visitas a Brasil, Argentina y Chile, con la intención de gestionar allí la compra de más dosis contra el COVID-19. Sin embargo, el ministro admitió que la estrategia para conseguir vacunas en esos países no está clara.El reclamo del canciller fue en consonancia con lo mencionado por el propio presidente paraguayo, Abdo Benítez, ante sus homólogos de Prosur, un acuerdo regional que incluye a los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Surinam y Guyana."Nosotros estamos insatisfechos con lo que tenemos y con lo hemos podido acceder", dijo el presidente paraguayo durante una cumbre virtual desarrollada el 16 de marzo. El mandatario se quejó ante sus pares de que Covax había seleccionado a Paraguay como uno de los primeros países que recibirían las dosis por haber cumplido las condiciones de la convocatoria y, sin embargo, "a pesar de todo el esfuerzo, hasta hoy no hemos recibido ni una sola vacuna".Las donaciones, principal fuente de vacunasAbdo Benítez debe afrontar la búsqueda de vacunas en medio de una serie de protestas multitudinarias contra su gestión y el avance de una iniciativa de juicio político por parte del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que lo acusa por no haber garantizado insumos sanitarios ni vacunas para la población durante la pandemia.Hasta marzo de 2021, Paraguay solo recibió 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V, como adelanto de un acuerdo alcanzado con el Gobierno de Rusia para la adquisición de un total de 1 millón de dosis. El resto de las dosis previstas en el acuerdo llegarían en abril, según informó el ministro de Salud, Julio Borba.Paraguay también recibió 20.000 dosis de la vacuna Coronavac, elaborada por el laboratorio chino Sinovac. El envío no correspondió a un acuerdo entre el Gobierno y el país asiático, sino a una donación de Chile, que cedió 40.000 de sus dosis para repartir en mitades entre Paraguay y Ecuador.Las donaciones han sido, hasta el momento, la principal fuente de vacunas para Paraguay. Además de las dosis enviadas por Taiwán y Chile, el 13 de marzo llegaron al país 3.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm cedidas por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.Al 16 de marzo, Paraguay lleva solamente 2.648 vacunados contra el COVID-19, de acuerdo a los registros oficiales del Ministerio de Salud. La cifra lo ubica en el fondo de una lista sudamericana encabezada con distancia por Chile, que ya inoculó a más del 30% de su población. En el segundo lugar de la lista está Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes que recibió sus primeras vacunas incluso después del primer lote de Sputnik V entregado a Paraguay.Paraguay superó en marzo los 3.500 fallecidos por la enfermedad y registra, desde el inicio de la pandemia, más de 181.000 infectados. Los primeros tres meses de 2021 trajeron consigo nuevos picos de casos, haciendo que el país, de 6,9 millones de habitantes, registre más de 1.000 nuevos infectados diarios.

