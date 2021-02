https://mundo.sputniknews.com/20210216/los-ultimos-de-la-fila-paraguay-y-uruguay-en-la-mira-por-demorar-vacunacion-1107849988.html

Los últimos de la fila: Paraguay y Uruguay en la mira por demorar vacunación

Dos de los países que mejor respondieron al COVID-19 en 2020 aún están lejos de iniciar la vacunación contra la enfermedad y sus Gobiernos son blanco de... 16.02.2021, Sputnik Mundo

américa latina

vacuna contra coronavirus

paraguay

vacunación

uruguay

La llegada de los primeros cargamentos de vacunas contra el COVID-19 a países de América Latina ha desatado una verdadera carrera por conseguir inoculaciones generalizadas lo antes posible, de forma de reducir el impacto de la pandemia. Y si la carrera regional parece tener ganadores como Chile —que ya lleva más de 2 millones inoculaciones en dos semanas—, también tiene a otros países muy rezagados, donde las dosis ni siquiera tienen fecha concreta de llegada.En Sudamérica, los últimos de la fila son Paraguay y Uruguay, dos pequeños países del Cono Sur que, si bien habían tenido una buena respuesta a la pandemia durante el primer semestre de 2020, sufrieron un repunte de casos sobre el final del año y quedaron muy retrasados en la firma de acuerdos con los productores de vacunas.En Paraguay, la demoras generaron cuestionamientos desde la oposición y la comunidad médica del país al Gobierno de Mario Abdo Benítez. Uno de los más enfáticos fue el exministro de Salud, el neumólogo Carlos Morínigo, que cuestionó la ineficacia del Gobierno a la hora de asegurar la llegada de las dosis: "Nosotros sentimos que nos están tomando el pelo, nos sentimos abandonados", dijo, según recoge el diario La Nación."Parece que nos ven la cara de tontos con su inacción. Ya no basta con sacar comunicados. Al pedo le llaman todo el tiempo al ministro Julio Mazzoleni al Congreso para que dé explicaciones por la falta de medicamentos, tiene que emplazarse directamente, necesitamos acción", añadió quien actualmente se desempeña como coordinador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram).El Gobierno paraguayo se mostraba optimista a finales de enero, cuando el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció que había acuerdo con laboratorios privados para la compra de 3 millones de dosis. En esa oportunidad, el jerarca no especificó cuáles eran esos laboratorios, alegando la confidencialidad necesaria para cerrar los acuerdos.En esa misma instancia, el Gobierno adelantó que las 3 millones de vacunas se sumarían a los 4,3 millones que Paraguay recibiría a mediados de febrero por el mecanismo Covax, una iniciativa internacional que busca garantizar dosis a los países del mundo con bajos ingresos. El 31 de enero, el propio presidente Abdo dijo públicamente que las primeras 300.000 dosis de Covax llegarían a al país "en la segunda quincena de febrero".Esas primeras semanas de febrero terminaron marcando, sin embargo, la caída del optimismo paraguayo. El supuesto acuerdo anunciado no se terminó de concretar y el primer cargamento de Covax no arribó.El desazón de las autoridades paraguayas no fue ocultado. "Puede ser que haya sido un error el habernos jugado y confiar en la solidaridad de los países del planeta, allá por julio y agosto, mientras veíamos cómo las compras se aseguraban por los más poderosos", admitió el director de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud, Guillermo Sequera, en diálogo con la radio local 970.Sequera también se mostró autocrítico con la apuesta que Paraguay hizo por el programa Covax, cuyas dosis no llegaron en el momento en que las autoridades creían.El retraso de Paraguay en la vacunación será matizado con el envío de 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V que llegan al país sudamericano el 18 de febrero, tras un acuerdo entre Asunción y el Fondo Ruso de Inversión Directa (FDIR).Uruguay y la criticada "fase de prevacunación"Las autoridades paraguayas saben que no están solas en la cola de la vacunación contra el COVID-19 en América Latina: un país cercano como Uruguay acompaña a Paraguay en el problema.De hecho, la desafortunada sintonía entre ambos países fue uno de los puntos señalados por Sequera al ser consultado. "Justo los dos países que tenemos por lejos los mejores números de la epidemia somos los que no tenemos vacuna y es que depende de muchos factores y esa gestión externa, la complejidad y las negociaciones van más allá del dinero que tengas, son otras cuestiones", reflexionó.En efecto, el Gobierno uruguayo tampoco pudo cumplir sus expectativas de contar con vacunas en forma rápida, a pesar de que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, había anunciado el 22 de enero un acuerdo con Pfizer y Sinovac por un total de 3,75 millones de dosis.En su anuncio inicial, el Gobierno uruguayo comunicó que las dosis llegarían entre "finales de febrero y principios de marzo", al tiempo que celebró que al menos una parte de las 1,5 millones de dosis de vacunas de Covax llegarían al país en el tercer mes del año.Si bien el Gobierno todavía no incumplió sus anuncios, algunos episodios desataron la impaciencia de opositores e internautas. Entre ellos estuvo el desencuentro producido luego de que representantes del brasileño Instituto Butantan —encargado de producir dosis de Sinovac en América Latina— dijera desconocer si existía un acuerdo con Uruguay, o el anuncio del laboratorio chino de que había falsos representantes de sus vacunas intentando comercializarlas.Sin fecha concreta para el arribo de las vacunas, el Gobierno uruguayo procuró avanzar en acciones preparativas para la vacunación que recibieron críticas desde la oposición. En la primera semana de febrero, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya realizó un vuelo hacia Miami para cargar cuatro ultrafreezers preparados para almacenar las dosis de la vacuna de Pfizer. La operación fue cuestionada en virtud de que ya existía ese equipamiento en Uruguay y podía ser comprado en el país.El 12 de febrero, el Ministerio de Salud uruguayo comunicó que la vacunación se realizaría en horarios extendidos de lunes a sábado entre las 8 y las 22 horas y que cada centro de vacunación contará de un equipo de cinco funcionarios. "Habrá una persona que cargará la dosis adecuada en cada jeringa, dos vacunadores y un encargado de registrar a cada persona que reciba la vacuna, para asegurarse de que reciba la segunda dosis en la semana correspondiente", detalló el comunicado.Sin embargo, la comunicación no avanzaba sobre la fecha de llegada y advertía que la cantidad de vacunatorios que se dispongan dependerá "de qué vacunas lleguen primero".Un día antes, el ministro de Defensa uruguayo, Javier García, había dicho en una conferencia de prensa que el país está "en etapa de prevacunación" y solicitó a los uruguayos extremar las medidas sanitarias en los días previos a la llegada de las dosis. La expresión motivó cuestionamientos irónicos por parte de legisladores del opositor Frente Amplio."Esto de que estamos en prevacunación podría ser un meme. Si no fuera que están hablando de la salud de la gente en plena pandemia y que de las vacunas no sabemos cuál, cómo, cuántas, para quiénes...", escribió en Twitter la diputada frenteamplista Bettiana Díaz Rey.En la misma línea, aunque con algo más de ironía, se expresó el también diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini. "Importante información: la vacunación se realizará en uno de los brazos. En serio, si no fuera trágico sería cómico. El Gobierno debería guardar silencio hasta tener la fecha de arribo de las vacunas e informar realmente planes. Mientras tanto basta de esto".La noticia de que Paraguay recibirá dosis de la vacuna Sputnik V incrementó el malestar de los opositores uruguayos, que señalaron que Uruguay pasa a ocupar definitivamente el último lugar de Sudamérica en la llegada de vacunas. El último anuncio oficial respecto del tema lo hizo el secretario de Presidencia y mano derecha del presidente, Álvaro Delgado, quien el 15 de febrero dijo a la emisora estatal Radio Uruguay que las primeras dosis de Pfizer y Sinovac llegarán "en los primeros días de marzo", aunque se excusó de dar una fecha concreta.

