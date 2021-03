https://mundo.sputniknews.com/20210313/efrain-alegre-es-el-momento-mas-critico-para-la-democracia-en-paraguay-1109922058.html

Efraín Alegre: "Es el momento más crítico para la democracia en Paraguay"

Efraín Alegre: "Es el momento más crítico para la democracia en Paraguay"

El líder opositor Efraín Alegre analizó la crisis política que enfrenta Paraguay y el pedido para destituir al presidente Mario Abdo Benítez. Aseguró que las... 13.03.2021, Sputnik Mundo

Efraín Alegre: "Es el momento más crítico para la democracia en Paraguay" Efraín Alegre: "Es el momento más crítico para la democracia en Paraguay"

"La situación es sumamente grave y es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional", aseguró el líder opositor Efraín Alegre en relación a las protestas contra el Ejecutivo de Paraguay por la gestión de la pandemia y los casos de corrupción.Y subrayó que "estamos viviendo una crisis política en dos escenarios". "Uno refiere al Congreso y a los números de diputados oficialistas y de oposición" para concretar la destitución del presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez.El otro es el "escenario ciudadano, con una amplia mayoría, con movilizaciones por la corrupción de este gobierno y la total ineficiencia de la gestión de la pandemia".Pero Abdo Benítez podría salvarse de su destitución gracias a la facción del oficialista Partido Colorado que liderada el exmandatario Horacio Cartes.Las recientes modificaciones en el gabinete "es el precio que paga el presidente por el apoyo de Cartes, aunque es importante señalar que esos cambios no son relevantes para la opinión pública".De hecho, el exsenador y titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) acusó al exjefe de Estado de ser "el poder detrás del poder". "A su vez, Cartes está fuertemente vinculado con el crimen organizado transnacional", afirmó.El propio Alegre, cuyo partido impulsa la moción para enjuiciar a Abdo Benítez, estuvo 20 días en prisión por una supuesta falsificación de documentos en la campaña electoral de 2018. "Con manipulaciones judiciales, me han montado ese proceso", se defendió."Es el momento más crítico para la democracia en Paraguay. El poder está secuestrado por el poder económico de origen ilícito. He rechazo el proceso. Buscan acallar a la oposición por las denuncias que estamos haciendo", sostuvo el excandidato presidencial.¿Cuánto ha avanzado Biden en sus promesas migratorias hacia Centroamérica?Tan pronto como asumió la presidencia de EEUU, Joe Biden prometió revertir la controvertida política migratoria de su antecesor Donald Trump, en especial para quienes buscan llegar a territorio estadounidense desde México y Centroamérica."El decreto del 4 de febrero vuelve a regularizar los procedimientos de refugio y asilo, la reunificación familiar y la anulación de los acuerdos de cooperación de asilo", conocidos como acuerdos de "tercer país seguro", señaló la guatemalteca Úrsula Roldán, doctora en Geografía.Asimismo, aseguró que "esto puede hacer que Centroamérica lo vea como una esperanza de huir de nuestros países y los procesos de migración masivos en realidad pueden complicar la situación de frontera".La directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar matizó el optimismo de la administración Biden al afirmar que "no es cierto que todos en la frontera recibirán visa o dejarán que se queden en EEUU".Respecto a la situación humanitaria, Roldán recordó que "hay más de 600 niños que todavía no han encontrado a sus padres con esa política horrible de separación de fronteras que hizo Trump".En tanto, evaluó la repercusión de la política de Trump en la región. "Su ejemplo es un chantaje que aceptaron los gobiernos de Centroamérica. Guatemala se volvió otro corrimiento de la frontera sur. No hay que pensar que todo cambió", sentenció.En el programa se informó a su vez acerca de la renuncia del canciller ecuatoriano Luis Gallegos; el pedido de más de 30 años de prisión para Keiko Fujimori por el caso Odebrecht; y la reanudación de los contactos diplomáticos entre Turquía y Egipto.También se informó sobre la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca en varios países de Europa por casos de trombosis; y el desarrollo del fármaco ruso Mir-19, que se administrará por inhalación y bloquearía al COVID-19.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

