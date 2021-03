https://mundo.sputniknews.com/20210312/paraguay-registra-la-segunda-ola-de-casos-de-covid-19-1109886776.html

Paraguay registra la segunda ola de casos de COVID-19

Paraguay registra la segunda ola de casos de COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — Paraguay reportó que el país enfrenta la segunda ola de casos de COVID-19, dijo el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo... 12.03.2021

"Duplicamos los casos por día, desde enero de este año, se puede observar una curva de ascenso importante de casos, lo que también sucede a nivel regional con los demás países. Es una segunda ola de aceleración importante de nuevos casos por día, un fenómeno regional", afirmó Sequera, informó el Ministerio de Salud en un comunicado publicado en su página web.Las autoridades registraron un ascenso del 66% de los casos y si se continúa por la media de 2.000 reportes por día se podría hablar de 12.000 positivos en una semana. Sequera advirtió que en menos de un mes Paraguay estaría duplicando el número de casos que tiene por semana.El epicentro de casos se situaba en Asunción y Central, pero actualmente se observa un aumento importante en otras partes del país.Sequera explicó que se tomarán medidas focalizadas por departamentos y municipios, de acuerdo al mapa de riesgo.Desde el inicio de la pandemia, Paraguay confirmó 175.827 casos de COVID-19 y reportó 3.411 personas fallecidas. Vacunas contra el COVID-19Paraguay recibirá el 15 de marzo unas 3.000 vacunas contra el COVID-19 que fueron adquiridas mediante una "cooperación", informó el ministro de Salud, Julio Borba, aunque no especificó su procedencia."Ayer [el 11 de marzo] tuve una teleconferencia con la directora general de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), donde exhortamos para que se interceda por el país para obtener lo antes posible las vacunas. Estamos trabajando con otros acuerdos bilaterales. Podemos anunciar que hoy recibiremos 3.000 vacunas. Son pocas, pero ayudan al plan de vacunación", informó el funcionario en conferencia de prensa.El ministro no detalló el origen de los fármacos, y solo se limitó a precisar que no fueron obtenidas por medio del mecanismo internacional Covax, que promueve el acceso equitativo a las vacunas.Borba admitió que hay preocupación en el Gobierno por la situación sanitaria, por lo que se analizan medidas de precaución ante festividades inminentes como la Semana Santa católica.A la vez, indicó que se reunirá con el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, para analizar una medida sobre las clases presenciales.Por su parte, Derlis León, director de Insumos Estratégicos, señaló que están agilizando los trámites para adquirir insumos.Indicó que están realizando la apertura de licitaciones para obtener los fármacos más urgentes.Próximo lote de Sputnik VParaguay está esperando que el segundo envío de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, llegue este mes, dijo a Sputnik una fuente del Gobierno."No se sabe cuándo va a venir. Pero nos dijeron, en teoría, que llegarían en marzo. Esperamos que sea así. Pero no nos dieron un día en preciso", señaló la fuente.Indicó que el canciller paraguayo, Euclides Acevedo, habló con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y "quedaron en intentar agilizar el proceso todo lo posible".El 3 de marzo, Acevedo dialogó con su par ruso, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano.Ese mismo día, el canciller paraguayo dijo que su país apostó "resueltamente" a la vacuna rusa contra el COVID-19, por su eficacia y seguridad.Acevedo añadió que Sputnik V no es una elección excluyente para Paraguay, sino una "opción preferencial", porque les consta de su efectividad y porque tienen muy buena relación con Rusia.

