Uruguay comienza a vacunar contra el coronavirus al personal de la salud y a reclusos

MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay comenzó a vacunar contra el COVID-19 al personal de la salud, lo cual significa una tranquilidad, dijeron a Sputink dos... 12.03.2021, Sputnik Mundo

El personal de la salud comenzó a ser inmunizado este 12 de marzo con la primera dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer, de la que llegaron al país el miércoles las primeras 50.000 vacunas.Hay 21.722 agendados del personal de salud para vacunarse este 12 de marzo, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).Para estar inmunizando es necesario recibir las dos dosis de la vacuna, que se aplican con entre 21 y 28 días de distancia entre una y otra.CronogramaUruguay comenzó el plan de vacunación el 1° de marzo con las 192.000 dosis de la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac, las primeras contra el COVID-19 (enfermedad causada por el nuevo coronavirus) que llegaron al país.Este viernes 12 comenzó la vacunación de reclusos con la Coronavac.La vacunación en el país es gratuita y voluntaria y hasta este 12 de marzo se habían inoculado 178.136 personas, según los datos del Ministerio de Salud, en casi 3 millones de habitantes.Las vacunas Coronavac fueron administradas en una primera etapa a policías, bomberos y educadores que fueran menores de 60 años, y a las personas de entre 55 y 59 años sin importar la profesión.Gabriela Angelone, fisioterapeuta de un organismo de salud del Estado, se vacunó el 8 de marzo con Sinovac por su edad, ya que está entre los 55 y 59 años.Angelone dijo a Sputnik que siempre estuvo "convencida de vacunarse".Señaló que al día siguiente de inmunizarse "en lugar de cansancio" se sintió "mucho más activa", cree que por "la satisfacción" de haberse vacunado "y poder transmitir también la confianza de que hay que vacunarse"; dice que quedó "mucho más tranquila", aunque sin descuidarse.ExposiciónLima contó que el trabajo del fisioterapeuta tiene una exposición alta al virus porque deben estar en contacto con los pacientes y el tratamiento tiene un tiempo prologando, pese a que trabajan en un gimnasio amplio y con todas las medidas sanitarias de seguridad.Agregó que el tratamiento es con "movilizaciones [de manos, hombros, etc], estás frente a frente con el paciente o sea que la distancia que se tendría que mantener [para evitar el contagio] de metro y medio o dos metros no lo podemos cumplir porque el paciente está acostado en una camilla y yo estoy al lado de la camilla movilizándole el hombro".En ese organismo de salud estatal los fisioterapeutas trabajan una semana sí y una semana no para poder tener respaldo para atender a los pacientes en caso de que un profesional se contagie.ReclusosEl Ministerio del Interior informó a través de la red social Twitter que este 12 de marzo comenzó la vacunación de reclusos contra el COVID-19.Juan Manuel Romero, director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, dijo a Sputnik que este viernes 12 "se estima que llegaremos a vacunar a unas 500 mujeres y terminar la Unidad 9 (cárcel de mujeres con hijos), otras 25 más".El nivel de vacunación entre las reclusas es "alto", afirmó, ya que "actualmente hay 526 mujeres privadas de libertad allí".Algunas de las que no se vacunaron tienen más de 59 años y otras tienen tos y están aisladas, explicó.Anunció a Sputnik que el 15 de marzo de mañana se comenzará a vacunar a los reclusos hombres que están alojados en la Unidad N°4 (Santiago Vázquez - ex Comcar) en los módulos 3, 10 y 11.En las cárceles de Uruguay había hasta el 9 de marzo 740 reclusos con COVID-19 y 1.196 en cuarentena preventiva, según los últimos datos del Ministerio del Interior, en una población de 13.370 presos.Uruguay registró el 11 de marzo un récord de casos diarios de COVID-19 con 1.238 infectados, la cifra anterior más alta había sido el 10 de enero con 1.215 contagiados.Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, el 13 de marzo pasado, han fallecido 683 personas a causa de la enfermedad respiratoria y ha habido 67.717 contagios, según los últimos datos del estatal Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), difundidos el 11 de marzo.

