https://mundo.sputniknews.com/20210310/pasaporte-sanitario-se-aplicara-en-america-del-sur--1109764602.html

Pasaporte sanitario: ¿se aplicará en América del Sur?

Pasaporte sanitario: ¿se aplicará en América del Sur?

La noticia de que China lanzó un pasaporte sanitario para sus ciudadanos abrió un debate acerca de la pertinencia de la medida, y cada vez son más los países... 10.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-10T23:47+0000

2021-03-10T23:47+0000

2021-03-10T23:47+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

covid-19

pandemia

pasaporte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108226/64/1082266473_0:71:2000:1196_1920x0_80_0_0_ccfa50bd585d261c81b9f17859ceef0d.jpg

Se trata de un pasaporte digital llamado "certificado sanitario para los viajes internacionales", lanzado por la aplicación para smartphones Pekín, en el que aparece el historial sanitario de COVID-19 de cada pasajero —con los hisopados y la constancia de vacunación—, un requisito excluyente para viajes internacionales. La finalidad del Gobierno chino es que la medida sirva para acelerar la reapertura de fronteras. Entre los países que han estudiado disposiciones similares está Estados Unidos. Aunque todavía no hay decisiones a nivel gubernamental, la aerolínea estadounidense American Airlines puso ya en enero a disposición de su público la aplicación VeriFLY, donde los viajantes extranjeros que quieran ingresar a EEUU deberán introducir la información pertinente de su estado de salud y vacunación en torno al COVID-19.También los miembros de la Unión Europea (UE) estudian la medida. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el bloque planea presentar en marzo un proyecto de ley sobre el pasaporte digital de vacunación, conocido como pasaporte verde, que funcione con un registro de las vacunas y los test de COVID-19 aplicados a las personas; una modalidad similar a la china. Sin embargo, no todos simpatizan con la idea del pasaporte sanitario. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, fue uno de los más críticos con esta propuesta, ya que "contradice las normas de la democracia", según dijo en rueda de prensa respecto a la discusión sobre el tema en la UE."Si se introduce un pasaporte COVID, esto contradirá el principio de voluntariedad", y "la gente se vería forzada a vacunarse si quiere desplazarse", fundamentó. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también estudia el tema, aclaró que "el uso de un certificado de vacunación internacional es un tema regulado por el reglamento sanitario internacional", en palabras de Oleg Benesch, experto de la Oficina Regional para Europa del organismo.¿Cuál es la situación en América Latina?Aunque todavía no hay iniciativas concretas, los países latinoamericanos ya piensan cómo reabrirán sus fronteras y si será necesario un pasaporte sanitario. En Uruguay, el Gobierno se prepara para su reapertura de abril, que coincide con su Semana de turismo. Para ello, su ministro de Turismo, Germán Cardoso, habló de una apertura de fronteras "gradual". La propuesta, con la que coincidió el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, según el diario El Observador, era que solo pudiesen salir del país aquellas personas ya vacunadas y quienes ya hubieren cursado la enfermedad y desarrollado anticuerpos, y que se permita entrar solo a aquellas que hayan sido vacunadas. La medida será estudiada por el equipo científico que asesora al Gobierno en materia sanitaria. En Argentina, el ministro de Turismo y Deportes, confirmó que, en principio, el país no implementará un pasaporte sanitario para el ingreso de extranjeros. Además, informó que tampoco se abrirá la frontera con Chile para Semana Santa, como estaba previsto. "Es difícil, y lo hemos hablado inclusive con la OMT (Organización Mundial del Turismo) y otros organismos. Pero la verdad es que hoy tampoco está claro todavía qué sucede con los vacunados: si contagian o no, o si pueden tener el virus y transmitirlo a pesar de que a ellos no les genere ningún síntoma o secuela", explicó el funcionario en la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT) de Argentina. Aunque Chile aún no ha tomado decisiones en este sentido, su embajador en Argentina, Nicolás Monckeberg Díaz, se reunió a principios de marzo con Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza —provincia del oeste argentino limítrofe con Chile—, y recibió la propuesta de autorizar a los turistas chilenos ya vacunados a viajar a Argentina.A finales de febrero, durante la cumbre de Prosur, los gobernantes de cada país analizaron la implementación de un pasaporte sanitario que sirva para registrar a las personas que ya fueron vacunadas contra el COVID-19 con el fin de mantener un control regional."Sería un pasaporte sanitario digital para las personas que van cumpliendo con el ciclo de vacunación. Yo creo que ese es un tema en el cual debemos trabajar intensamente en los próximos meses", fue la propuesta impulsada por el presidente uruguayo, Lacalle Pou.Por su parte, el mandatario colombiano, Iván Duque, expresó especial interés en regular la situación de la migración venezolana. "Prepararemos un documento técnico para esa discusión. Invito aquí a las cancillerías también que conformen esta mesa de trabajo preliminar donde nosotros abordemos la problemática regional, la situación específica derivada de la crisis migratoria en Venezuela, que a todas luces representa la crisis migratoria más grande del mundo", dijo en ese sentido. Entre otros temas, coincidieron en promover la cooperación internacional y regional con el fin de alcanzar un acceso universal, equitativo y oportuno a la inmunización contra la COVID-19; alentar a los países a unir esfuerzos en todas las instancias pertinentes para aumentar la financiación de la investigación y el desarrollo de vacunas, e impulsar la cooperación para atender las necesidades de los países y las poblaciones vulnerables, fortaleciendo las acciones conjuntas transfronterizas.

/20210310/espana-planea-impulsar-en-mayo-el-pasaporte-sanitario-para-recuperar-el-turismo-1109724755.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

pandemia de coronavirus, covid-19, pandemia, pasaporte