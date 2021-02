https://mundo.sputniknews.com/20210226/el-principe-harry-revela-la-verdadera-razon-de-su-salida-del-reino-unido-1109284487.html

El príncipe Harry revela la verdadera razón de su salida del Reino Unido

El príncipe relató que su vida ahora es solo un poco diferente de la que tenía en el Reino Unido. "Mi vida siempre será el servicio público, Meghan se inscribió para hacerlo y es lo que a los dos nos encanta hacer. Así que dondequiera que esté en el mundo será lo mismo".Asimismo agregó que no considera su separación definitiva de la familia real como un abandono. El príncipe culpó a la "tóxica" prensa británica de su abandono del Reino Unido que estaba destruyendo su salud mental."Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica, y estaba destruyendo mi salud mental, era como si fuera tóxico. Así que hice lo que cualquier marido y lo que cualquier padre haría: necesitaba sacar a mi familia de allí. Pero nunca nos fuimos", explicó el príncipe.A casi un año de que los duques de Sussex anunciaran el abandono de sus funciones reales como miembros activos para obtener una independencia económica, le han comunicado a la reina Isabel II que no volverán a ser miembros activos de la familia real.La reina Isabel II sugirió que una vida de servicio público a la que son sometidos todos los miembros reales no es compatible con la vida lucrativa que buscan Meghan y Harry. Sin embargo, los duques de Sussex declararon que seguirán comprometidos con su deber y su servicio al Reino Unido. "En lo que a mí respecta, sean cuales sean las decisiones que se tomen en el otro lado, nunca me alejaré", subrayó Harry, quien estaba descontento con la pérdida de sus patrocinios reales, en particular los relacionados con el Ejército, en el que sirvió durante 10 años."Miembros muy queridos de la familia real"En el comunicado oficial del Palacio de Buckingham se explicó que Harry y Meghan perderán sus "nombramientos militares y patronatos reales" que poseen, aunque se señala que ambos seguirán siendo "miembros muy queridos de la familia real".El príncipe Harry reveló que la reina Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo se comunicaron por zoom y vieron a su hijo Archie varias veces. Harry también contó que la primera palabra de Archie, de un año de edad, fue 'cocodrilo' y dijo que la reina le había enviado una máquina de hacer gofres como regalo de Navidad. Harry confesó que en su segunda cita con Meghan sintió que hay "algo especial" porque se sentía "tan cómodo en su compañía". Al principio pasaron juntos mucho tiempo, y se enamoraron durante los primeros dos meses. Ahora la pareja espera su segundo hijo. The Crown, ficción o verdadDurante su entrevista, realizada en un recorrido por Los Ángeles, Harry le dijo a Corden que la serie de Netflix The Crown, un relato ficticio de la vida de la reina y su familia, estaba "vagamente basada en la verdad"."Me siento mucho más cómodo con la Corona que viendo las historias que se escriben sobre mi familia o mi esposa, o sobre mí mismo, porque... eso es obviamente ficción, tómenlo como quieran, pero estas están siendo reportadas como hechos porque supuestamente son noticias", agregó. Reveló que ve cómo el actor británico Damian Lewis lo interpreta en la serie.

